Als es drauf ankommt, beweist Peiting Nervenstärke und Zielsicherheit - Dramatisches Finale

Von: Roland Halmel

Blumen und Medaillen: Peitings Frauen (v. l. Ulrike Lachenmayer, Franziska Lindner, Sabine Hipp, Selina Steber, Christina Drechsler) freuen sich über den Gewinn des deutschen Titels. © TSV Peiting

Zum Showdown kam es bei der deutschen Meisterschaft: Als es im Finale drauf ankam, blieben die Peitinger Stockschützinnen eiskalt.

Peiting – Nichts für schwache Nerven war das Finale bei den Deutschen Meisterschaften der Stockschützinnen in Regen im Bayerischen Wald. Das Peitinger Frauenteam traf im Endspiel auf den TSV Kühbach. Das Quintett mit Franziska Lindner, Selina Steber, Ulrike Lachenmayer, Christina Drechsler und Sabine Hipp machte es extrem spannend. Erst im Nachsitzen, dem finalen Entscheid – vergleichbar mit einem Elfmeterschießen im Fußball – stand der Sieger fest.

Peitings Frauen krönen mit Gewinn des DM-Titels eine herausragende Saison

Die Peitingerinnen hatten schließlich mit 24:8 die Nase vorn und sicherten sich den nationalen Titel. Damit krönten sie eine herausragende Saison. Im vergangenen November hatten Peitings Stockschützinnen in Niederösterreich den dritten Platz im Europacup belegt. „Das war eine grandiose Finalleistung“, jubelte Christian Lindner von den Peitinger Stockschützen nach dem Coup seines Frauenteams, das sich unter insgesamt elf Teams die DM-Krone sicherte.

Überraschende Niederlage gegen Soest

Die TSV-Frauen starteten mit einem 8:4-Sieg gegen den gastgebenden EC Blau-Weiß March, der als sehr unangenehmer Gegner gilt, erfolgreich in das Turnier. „Dann folgte gleich der Kracher“, berichtete Lindner über das zweite Spiel gegen den späteren Finalgegner aus Kühbach, das die Peitingeringen nach einer 2:0-Führung schlussendlich aber mit 2:7 verloren. Die nächsten beiden Partien gegen die Auswahl Baden-Württemberg (15:3) und den EC Passau-Neustift (5:2) entschied das TSV-Team jedoch zu seinen Gunsten. Im Anschluss leisteten sie sich Peitings Stockschützinnen aber einen unerwarteten Ausrutscher, als sie sich gegen aden SR Soest aus Nordrhein-Westfalen mit 4:6 geschlagen geben mussten.

Peitings Frauen halten dem Druck stand

Da auch das folgende Duell nicht gewonnen wurde, gegen den TSV Hartpenning gab’s lediglich ein 5:5, standen die Peitingerinnen gehörig unter Druck. „Die letzten vier Partien durften nicht verloren werden“, so Lindner. In der Folge bewiesen die TSV-Frauen Nervenstärke. Gegen den EC Krefeld (6:3), den RSV Büblingshausen (6:6), die SG Langenargen/Vaihingen (12:2) und den EC Fischbachau (5:4) blieben die Peitingerinnen ungeschlagen. Damit landeten sie nach der Vorrunde auf Platz drei, womit sie sich zudem die Qualifikation für den Europacup im kommenden November sicherten.

Im „Page Play-off“ lassen sich Peitings Stockschützinnen nicht mehr stoppen

Im folgenden „Page Playoff“ trafen die Peitingerinnen erneut auf Soest, das sich überraschend Rang vier gesichert hatte. Im Gegensatz zum ersten Duell gegen das Team aus Nordrhein-Westfalen ließen die Peitingerinnen diesmal nicht anbrennen, unterm Strich stand ein deutlicher 11:0-Erfolg. Im Anschluss ging es gegen Passau-Neustift um den Finaleinzug. Eine starke Defensivleistung bescherte der TSV-Truppe einen 6:4-Erfolg. Im Endspiel sicherten sich die Peitingerinnen Spiel 1 mit 6:3. Das zweite ging nach 0:6-Rückstand mit 4:7 verloren. Damit hieß es in Summe 10:10, was den finalen Entscheid nötig machte. Und dort bewiesen die TSV-Damen wieder starke Nerven und die nötige Zielgenauigkeit. Mit einem 24:8 machten sie den Finalerfolg und den Titelgewinn perfekt.

Ulrike Lachenmayer holt auch im Ziel-Einzelwettbewerb eine Medaille

Für Lachenmayer gab es einen Tag später im Einzel-Zielwettbewerb eine weitere Medaille. Mit der persönlichen Bestleistung von 650 Punkten landete sie hinter Julia Windmeißer vom EC Passau-Neustift (670) und Alina Mayer vom EC Gerabach (665) auf Platz drei. Die Peitinger Männer, die als Mannschaft die Teilnahme an der DM verpassten, vertrat Mathias Adler, der im Zielwettbewerb auf Rang sechs landete (675). Nach der Vorrunde hatte Adler noch in Führung gelegen. Auf Platz drei fehlten ihm lediglich acht Punkte. Den Sieg holte mit deutlichem Vorsprung Stefan Zellermayer vom TSV Hartpenning (713). In der Mixed-Teamwertung im Zielschießen belegte Adler mit der Mannschaft der Region Süd den ersten Platz.

Männer des TSV Peiting III kämpfen um Aufstieg in die Bayernliga

Dieses Wochenende ist die dritte Männer-Mannschaft der Peitinger in der Bezirksoberliga im Einsatz. Nach der Hälfte des Wettbewerbs führen die Peitinger die Tabelle ungeschlagen (22:0 Punkte) vor dem Landkreiskontrahenten SV Polling (18:4). Für beide Teams stehen die Chancen für den Aufstieg in die Bayernliga nicht schlecht. Die ersten Drei dürfen kommende Saison in der Bayernliga mitmachen.