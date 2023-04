Überraschung bei „German Open“: Stadtmüller top in zwei Formen, aber dennoch nicht Sieger

Von: Paul Hopp

Dreimal ging’s auf die Matte: Manfred Stadtmüller (Archivaufnahme) hatte in Hamburg in seiner Klasse zwölf Kontrahenten aus fünf Nationen. © DTU/Taekwondo

Viel vorzuwerfen hatte sich Manfred Stadtmüller nicht: Bei den „German Open“ in Hamburg gewann er zwei von drei Formenläufen. Erster wurde aber ein anderer Sportler.

Hamburg – Es war „eine Nuance, in der ich nicht im Fluss war“, berichtete Manfred Stadtmüller. Derlei mag einem Laien nicht auffallen, „aber die Kampfrichter haben es natürlich gemerkt“, sagte der Peitinger.

Letztlich war der Sekundenbruchteil entscheidend für Stadtmüllers Gesamtergebnis bei den „German Open Poomsae“, die – erstmals nach der Corona-Pandemie – wieder in der CU-Arena in Hamburg über die Bühne gingen.

Manfred Stadtmüller bei „German Open“ auf Platz zwei

Für Stadtmüller stand so letztlich in seiner Klasse der zweite Platz, und nicht wie erhofft der Sieg, zu Buche. Dennoch war der Peitinger Taekwondo-Sportler, der in der jüngeren Vergangenheit Turniersieg an Turniersieg gereiht hatte, zufrieden, denn die Leistung stimmte. Von den anwesenden Bundestrainern erhielt der Kaderathlet viel Lob und Zuspruch, wie er sagte. Immerhin hatte er in zwei von drei Formenläufen das Top-Ergebnis erzielt.

Aufgrund des großen Teilnehmerfeldes in der Klasse „61 bis 65 Jahre“ stand zunächst eine Vorrunde auf dem Programm. Dort erreichte Stadtmüller das mit abstand beste Resultat und zog so souverän ins Finale der besten acht Athleten ein. In der Endrunde galt es, zwei Formen zu zeigen. Die Reihenfolge wurde gelost.

Stadtmüller zieht mit bester Wertung in Finale ein

Als Vierter ging Stadtmüllers größter Rivale, Werner Unland (TuS Bramsche/Niedersachsen), auf die Matte und setzte sich an die Spitze des Feldes. Nach einem weiteren Teilnehmer, dem allerdings einige gröbere Fehler unterliefen, war Stadtmüller an der Reihe. Der Athlet vom TSV Schongau startete gut in seine erste Form, Poomsae Chonkwon, hatte dann aber für einige Sekundenbruchteile Schwierigkeiten. Dies ahndeten die Wertungsrichter sehr streng.

Die zweite Form, Poomsae Kumgang, lief dann für den Peitinger wie gewünscht – er erhielt dafür die beste Wertung aller Teilnehmer. In der Gesamtwertung reichte es allerdings nicht, um Unland vom ersten Platz zu verdrängen. Beide Athleten trennten 0,9 Punkte. Auf den Dritten, Constantin Zabbal (Hessen), hatte Stadtmüller 1,3 Punkte Vorsprung.

Die Form des Peitingers ist auf alle Fälle da, für die kommenden Wettkämpfe ist er zuversichtlich. Angepeilt ist demnächst ein Start in Schweden. Ein Höhepunkt im Kalender wird heuer die Europameisterschaft im Herbst sein, die in Innsbruck stattfindet. Bei der EM 2021 in Portugal gewann Stadtmüller den Titel in seiner Altersklasse.

In Hamburg verzeichneten die Organisatoren einen Rekord an Teilnehmern. 463 Starter im Einzel, 70 Paare und 51 Teams waren am Start. „Es war einfach ein Genuss, nach so langer Zeit, endlich wieder Sportler zu treffen und live zu erleben“, berichtete Stadtmüller. Auf vier Wettkampfflächen traten die Sportler aus 21 Nationen an.