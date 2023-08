Unglaubliche Siegesserie: Taekwondo-Sportler aus Peiting im Freistaat eine Klasse für sich

Die Haltung passt: Manfred Stadtmüller zeigte im Formenlauf (Poomsae) bei den vergangenen Turnieren in Bayern und in Schweden starke Auftritte. Das Archivfoto zeigt ihn bei einer früheren Auflage der Technik-DM.

Taekwondo

Paul Hopp

Taekwondo-Athlet Manfred Stadtmüller hat auf Bayern-Ebene eine beeindruckende Siegesserie vorzuweisen. Doch auch international mischt der Peitinger ganz vorn mit.

Peiting – Die hochoffizielle Bestätigung steht noch aus, aber es müsste schon noch viel schief laufen, sollte Manfred Stadtmüller nicht für die Europameisterschaft im Herbst nominiert werden. Angesichts der Auftritte, die der Peitinger zuletzt so abgeliefert hat, kann sich die Deutsche Taekwondo-Union (DTU) ziemlich sicher sein, dass der Masters-Athlet dem Verband in der Disziplin „Poomsae“, also dem Formenlauf, ein Top-Ergebnis beschert.

Manfred Stadtmüller erneut in Bayern der Sieger

Stadtmüller bewährte sich dabei auch im Wettstreit mit internationaler Konkurrenz. Die Teilnahme an den Titelkämpfen wären für den Peitinger schon etwas Besonderes – immerhin finden sie in relativer Nähe, in Innsbruck, statt.

Etwas weiter von seinem Wohnort entfernt ging jüngst die bayerische Meisterschaft über die Bühne. In Günzburg wollte er seine beeindruckende Serie fortsetzen. 15 Mal in Folge hatte Stadtmüller in seiner jeweiligen Altersklasse schon den Landes-Titel gewonnen.

In Günzburg Sieg mit klarem Vorsprung

Wenn er die Turnhalle betritt, erzählt der Peitinger, dann hört er oft, dass die Gegner bei seinem Anblick sagen, die Goldmedaille sei ja schon vergeben. Er sieht’s ein wenig anders: Auch für ihn sei jeder Wettkampf eine Herausforderung, „auch mir kann mal ein Fehler passieren“. In Günzburg allerdings lieferte Stadtmüller in der U65-Klasse die stärkste Vorstellung aller Teilnehmer ab. Mit 44,9 Punkten siegte er deutlich vor Klaus Altschäffl (38,7) aus Gauting und Dauerrivale Frank Marohn (38,6) aus Eichstätt. Manfred Büttner (36,4) aus Hilpoltstein komplettierte das Feld.

Manfred Stadtmüller hat nun 16 Goldmedaillen im Einzel auf Bayern-Ebene in Folge gesammelt. Hinzu kamen zweimal Silber und einmal Bronze sowie weitere Medaillen in Paarlauf, Synchron und Team, geht aus einer Statistik der Bayerischen Taekwondo-Union hervor. Dass er so etwas schaffen könne, habe er, als er seinerzeit, in der Kategorie bis 50 Jahre, anfing mit dem Titelsammeln, „nie gedacht“, betont er.

Bestens in Form zeigte sich Stadtmüller auch beim ersten Bundesranglistenturnier in Neubiberg bei München. Ein gutes Abschneiden dort war besonders wichtig, da bei diesem Wettbewerb vor den Augen der Bundestrainer entscheidende Punkte für eine WM- oder EM-Nominierung gesammelt werden können.

Bestens in Form bei Bundesranglistenturnier

Der Sportler vom TSV Schongau, der zu Hause von Ehefrau Tanya Stadtmüller trainiert wird, erwies sich erneut als der Beste unter seinen Altersgenossen. Da neun Athleten angetreten waren, war zunächst ein Halbfinale zu absolvieren. Die Hürde überwand Stadtmüller souverän. Im Finale gelangen dem Peitinger erneut die zu zeigenden Formen – mit 1,2 Punkten Vorsprung auf Werner Unland (TuS Bramsche), einem Kollegen aus dem Nationalkader, gewann der Oberbayer die Konkurrenz. Marohn (Polizeisportverein Eichstätt) belegte den dritten Rang.

Zum Auftakt seiner Serie an Turnier-Teilnahmen reiste Stadtmüller zu den Swedish Open nach Stockholm. Dort lief es in der U65-Klasse am Ende auf ein Duell mit Unland hinaus. Der Bremer hatte als erster Starter vorgelegt und hohe Wertungen bekommen. Danach waren ein Österreicher und ein Finne an der Reihe, die aber nicht an den Deutschen heran kamen.

Als Vierter versuchte es nun Stadtmüller, dem letztlich nur 0,015 Punkte fehlten, um Unland vom ersten Rang zu verdrängen. Mit Rang zwei war Stadtmüller aber auch zufrieden, zumal der letzte Starter, der schwedische Lokalmatador Josef Chiu, dem Oberbayern bis auf 0,4 Punkte nahe kam.