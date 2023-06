Peitinger Rock’n-Roll-Tänzer bei der DM fit auf den Punkt und so erfolgreich wie zuletzt 2008

Von: Paul Hopp

Da stimmte jedes Detail: Adrienn Vaczi und Kilian Böck vom RRC Peiting holten bei der deutschen Meisterschaft in Dresden den Titel in der C-Klasse. Mit 58,50 Punkten siegten sie recht klar. © DRBV.de

Die Peitinger Rock‘n Roller freuen sich über einen besonderen Erfolg: Adrienn Vaczi und Kilian Böck legten in Dresden einen Top-Auftritt hin. Ein anderes Paar hatte Pech.

Dresden – Als Adrienn Vaczi und Kilian Böck ihren Auftritt beendet hatten, da ahnte Tamina Berchtold im Zuschauerbereich schon, dass ihren Vereinskollegen da etwas Besonderes gelungen war. „Ich habe mir gedacht: Das war ja wirklich eine Super-Runde“, berichtete Berchtold.

RRC Peiting freut sich über deutschen Meistertitel

Tatsächlich waren die Wertungen für Vaczi/Böck hoch, und tatsächlich kam auch kein anderes Paar in der C-Klasse mehr an den beiden vorbei. Am Ende bejubelten die Rock’n Roller (RRC) des TSV Peiting einen deutschen Meistertitel. Für die Sparte war es der zweite derartige Erfolg, wobei der letzte schon lange zurückliegt: 2008 hatten Lena Wolf und Tim Weber in der Schülerklasse gesiegt.

Einen Podestplatz, so erzählt es Berchtold, habe man Vaczi/Böck durchaus zugetraut. Dass es dann aber sogar die Goldmedaille wird, „war schon eine Überraschung“. Das Duo lieferte beim Wettbewerb in Dresden eine starke Performance ab. Sowohl im tänzerischen Part als auch bei den vier Akrobatikelementen agierten die RRC-Sportler so gut wie fehlerfrei. Mit über zwei Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Emelie Merkel/Julian Minks (Quick Feet Amberg) gewannen Vaczi/Böck das Turnier der C-Klasse.

Adrienn Vaczi und Kilian Böck siegen in der C-Klasse

Die beiden Peitinger „wurden für ihren Ehrgeiz und die zahlreichen intensiven Trainingseinheiten der letzten Monate belohnt“, so der RRC in einer Mitteilung. Schon die ganze Saison über hatten sie vordere Platzierungen erreicht. Zum Auftakt, bei den süddeutschen Meisterschaften in Worms, verfehlten sie als Vierte knapp das Podest.

Eine Woche später, beim Rosenheim-Cup, stand der zweite Platz und die DM-Qualifikation zu Buche. Die Landesmeisterschaft in Baden-Württemberg beendeten Vaczi/Böck als Dritte. Wie passend, dass nun beide ausgerechnet bei der deutschen Meisterschaft ihre stärkste Saisonleistung ablieferten. Dresden war somit „der krönende Abschluss“, so Berchtold, der Wettkampfserie. Für Vaczi und Böck war es zugleich einne Art Wiedergutmachung: Im vergangenen Jahr hatte den beiden eine Corona-Erkrankung kurz vor den Titelkämpfen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Auftritt in Dresden war so ihre erste gemeinsame DM-Teilnahme.

Ein Auftritt dauert eineinhalb Minuten und ist körperlich „extrem anspruchsvoll“, wie Tamina Berchtold erklärt. Rock’n Roll auf einem Turnier – das ist „ein Mix aus Kondition, Kraft und viel Ausdauer“, sagt die 23-Jährige. Die Akrobatikelemente, in der C-Klasse sind vier gefordert, bestehen aus Hebefiguren und Rotationen. Bewertet werden zudem das Tänzerische und – in den höheren Klassen – die Fußtechnik. Die Vorbereitung auf die Wettbewerbe „zieht sich über Monate“, sagt Berchtold. Um zu harmonieren, müssen die Tänzer aufeinander eingespielt sein.

Lange Jahre gemeinsam auf dem Parkett

Vaczi (22) und Böck (25) tanzen seit sieben Jahren gemeinsam, davor waren sie mit anderen Partnern in Aktion. Berchtold (23) und ihr männlicher Gegenpart, Tobias Thiele (23), sind seit 15 Jahren auf der Tanzfläche ein Paar. Speziell beim temporeichen Rock’n Roll-Tanzen braucht’s – um im Boxer-Jargon zu sprechen – auch Nehmerqualitäten. Blaue Flecken „kommen häufiger vor“, sagt Tamina Berchtold. Von schlimmeren Verletzungen ist sie bislang verschont geblieben. Hebefiguren und Rotationen „trainieren wir so lange mit Hilfestellung, bis sie klappen“, sagt die RRC-Tänzerin. Für die Trainingseinheiten in der Halle der Peitinger Grund- und Mittelschule hat sich die Sparte unter anderem eine Matte angeschafft, damit ein etwaiger Sturz nicht auf dem harten Hallenboden endet.

Die Turnierpaare des RRC, derzeit sind es vier, trainieren „mindestens dreimal unter der Woche“, sagt Berchtold. Zusätzlich werden bei Bedarf Einheiten am Wochenende absolviert. Darüber hinaus absolviert noch jede und jeder eigens ein Fitnesstraining. Als Mitglieder im Bayernkader haben Berchtold/Thiele sowie Vaczi/Böck obendrein die Möglichkeit, an speziellen Trainingstagen in Ingolstadt teilzunehmen.

Berchtold/Thiele haben Pech mit einer Hebefigur

Berchtold und Thiele, in der B-Klasse tanzend, hatten bei der deutschen Meisterschaft ordentlich Pech. Ein Akrobatikelement wurde ihnen in der Vorrunde nicht anerkannt. Dabei ging es um eine Hebefigur, bei der die Peitinger eine zweite Hand benutzten, bei der aber nur eine Hand erlaubt war.

Was die Sache diffizil macht: In den Wettkämpfen davor hatten Berchtold/Thiele die Figur stets mit zwei Händen ausgeführt und wurden dafür nie mit Punktabzügen bestraft. Das Votum der Wertungsrichter in Dresden kam für das Duo daher „sehr überraschend“, wie die Tänzerin sagt. Als „sehr ärgerlich“ bezeichnete sie die ganze Situation. Dem Duo fehlten dadurch rund acht Punkte – das verbaute ihnen den Einzug in die Endrunde. Am Ende belegten Berchtold/Thiele den neunten Platz unter zehn Paaren.