Peitings Damen 40 haben Saisonziel weit übertroffen

Von: Stefan Schnürer

Aufstiegsjubel: Peitings Damen 40 (hinten von links Tanja Rosenauer, Uli Windorfer, Alina Papas, Inge Jelonnek, Trixi Pösl, Sabine Jobs, vorn von links Eva Keller, Irmgard Kränsel, Bärbel Moosmang; nicht auf dem Bild: Siglinde Ostenrieder und Vanessa Resch) holten den Titel in der Landesliga 2. © TC Peiting

Die Damen 40 des TC Peiting werden die Landesliga 2 verlassen - allerdings in eine andere Richtung als erwartet.

Peiting – Im Falle der Damen 40 des TC Peiting kann man da nur sagen: Da wurden die Erwartungen bei weitem übertroffen. Nach Auskunft von Teamsprecherin Sabine Jobs waren die Peitingerinnen in die Landesliga 2 mit dem Vorsatz gestartet, den Klassenerhalt zu schaffen. Diesbezüglich glänzten sie jedoch durch Planüberfüllung: Nach dem 6:3-Sieg im Topspiel am letzten Spieltag beim Landkreiskontrahenten TC Weilheim stand es fest: Die Peitingerinnen hatten die Meisterschaft gewonnen und damit den Aufstieg in die Landesliga 1 geschafft.

Nach Niederlage gegen Schondorf rückt Titel in weite Ferne

Vor den letzten beiden Partien hatte es allerdings noch nicht nach einem Peitinger Triumph ausgesehen. Nach Siegen gegen den TC Olching (6:3), den TSV Oberbeuren (7:2) und den TC Gernlinden II (5:4) kassierten die Damen 40 aus der Marktgemeinde im Schlagerspiel der bis dato Ungeschlagenen gegen den TSV Schondorf eine 2:7-Niederlage.

Im Saisonfinale patzt Tabellenführer Schondorf gleich zweimal

Damit war die Tabellenführung weg und die Meisterschaft in weite Ferne gerückt. Was aber wohl niemand geahnt hatte: Schondorf patzte im Saisonfinale gehörig und verlor sowohl gegen Oberbeuren als auch gegen das bis dahin punktlose Schlusslicht Gernlinden II jeweils mit 4:5. Peitings Damen 40 hingegen gaben sich keine Blöße mehr: Einem 9:0 gegen den TC Murnau ließen sie das 6:3 in Weilheim folgen.

Peitings Herren 40 in Landesliga 1 mit fulminanter Aufholjagd

Eine starke Saison spielten auch Peitings Herren 40, die in der Abschlusstabelle der Landesliga 1 den dritten Platz belegten. Dabei erwischten sie einen schlechten Start. Die ersten drei Partien gegen Neuaubing (4:5), Wasserburg (0:9) und Luitpoldpark München (4:5) gingen alle verloren. Dann aber setzten die Peitinger zu einer fulminanten Aufholjagd an. In den restlichen vier Duellen gegen Inningen (7:2), Sonthofen (5:4), HC Wacker München (7:2) und Deisenhofen (kampflos) gingen sie als Gewinner vom Feld. Für Peitings Herren 40 spielten diese Saison Reiner Hain, Christian Huber, Thomas Brenzing, Martin Kindermann, Alexander Niggl, Matthias Merk, Martin Sebralla, Bernd Horn, Ulf Barlag, Stefan Ihsen, Reinhold Rosenauer und Manfred Rosenauer.