Schongauer Damen 50 machen im Match-Tiebreak alles klar

Von: Paul Hopp

Beste Laune herrschte bei den Damen 50 des TC Schongau nach dem ersten Regionalliga-Spieltag. © Privat

Der Auftakt in die Regionalliga verlief für die Damen 50 des TC Schongau besser als 2022. Gegen Steinhöring ging es allerdings knapp zu, ein match-Tiebreak entschied.

Schongau – Zum zweiten Mal in Folge treten die Damen 50 des TC Schongau in der höchsten Spielklasse an. In diesem Jahr verlief der Start in der Regionalliga Süd-Ost allerdings deutlich besser als 2022.

Seinerzeit hatten die Schongauerinnen eine 2:7-Auswärtsniederlage hinnehmen müssen, nun gab es einen Heimsieg. Mit 5:4 setzte sich das Team gegen den im Vorjahr ungeschlagenen Aufsteiger aus der Bayernliga, den TC Steinhöring, durch.

Schongauer Damen 50 gewinnen in Regionalliga Süd-Ost

Leicht machten es die Gäste den Schongauerinnen nicht. „Es waren sehr knappe Spiele“, berichtete die Nummer eins der Gastgeberinnen, Alexandra Sturm. Von sechs Einzeln wurden drei im Match-Tiebreak entschieden. Paula Feith gewann ihre Partie (4:6, 6:2, 10:8), während Angela Stöckl (4:6, 6:3, 4:10) und Eva Lenz (3:6, 6:2, 9:11) knapp verloren. Durch die Zweisatz-Siege von Sturm (6:0, 6:1) und Monika Habersetzer (6:2, 6:0) schafften die Schongauerinnen einen 3:3-Zwischenstand. Cilly Gratz hatte in zwei Sätzen verloren (6:7, 1:6).

In den Doppeln siegten Sturm/Feith durch Aufgabe ihrer Gegnerinnen. Das Schongauer Duo hatte den ersten Satz gewonnen (6:3), danach musste Steinhörings Margot Schnaitter verletzt passen. Den entscheidenden fünften Punkt holten Habersetzer/Gratz im Match-Tiebreak (6:3, 2:6, 10:4). Stöckl/Lenz mussten sich geschlagen geben (0:6, 6:7).

Am Samstag, 20. Mai, 12 Uhr, ist der TC Schongau beim amtierenden Vizemeister, TC Bad Endorf, in Aktion. Das Duell im Sommer 2022 gewann Schongau mit 5:4.

Apropos gewinnen: Schon die Winterrunde war für die Damen 50 aus der Lechstadt sehr gut verlaufen. In der höchsten Spielklasse, der Landesliga 1, holten die Schongauerinnen den Meistertitel. Mit 9:1 Punkten belegten sie den ersten Rang vor Rot-Weiß Eschenried (7:3) und dem SV Lohhof (6:4). Die Schongauerinnen gaben in fünf Partien nur neun Matchpunkte ab. Fürs Team spielten: Alexandra Sturm (10:0 Siege), Monika Habersetzer (9:0), Eva Lenz (3:1), Paula Feith (2:3), Elfriede Lamers (2:2), Cilly Gratz (1:5) und Jutta Kiesl-Klingbeil (1:1).