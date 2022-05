TC Peiting: Vorfreude auf viele neue Gegner und ein Derby zum Start

Von: Paul Hopp

Die Schläge müssen heuer besonders gut sitzen: Alexander Niggl und die Herren 40 des TC Peiting haben in der Landesliga 1 heuer aufgrund von Verletzungsproblemen eine schwierige Aufgabe zu lösen. © Andreas Mayr

Der TC Peiting sieht die Strukturreform im BTV durchaus positiv. 22 Mannschaften schickt der Klub in die Sommer-Saison. Die Herren legen mit einem echten Derby los.

Peiting – Die Corona-Pandemie, das wird langsam ersichtlich, hat nicht für alle Sportarten rein negative Aspekte. Dem Tennis hat die Pandemie sogar „ein wenig in die Karten gespielt“, wie Thomas Brenzing, Sportwart des TC Peiting sagt. Als Freiluftspiel, bei dem es – vom Handshake abgesehen – keinen Körperkontakt gibt und die Kontrahenten meterweit voneinander getrennt agieren, hat der „weiße Sport“ gegenüber anderen Disziplinen einen klaren Vorteil.

Beim TC Peiting schlug sich das prompt in den Mitgliederzahlen nieder. Die sind mittlerweile von 180 auf 250 gestiegen. Groß war der Zuwachs auch beim Nachwuchs: Waren davor rund 60 Kinder und Jugendliche beim TCP angemeldet, so sind es mittlerweile circa 100. Das hat auch Auswirkungen auf die an diesem Wochenende beginnende Sommer-Saison. Die stolze Zahl von 22 Mannschaften (je elf Jugend- und Erwachsenenteams) schicken die Peitinger ins Rennen. Mehr kann im Landkreis in diesem Sommer nur der TC Weilheim (31 Teams bei über 500 Mitgliedern) aufbieten.

TC Peioting bietet für Sommer-Saison 22 Teams auf

Um dem Nachwuchs entsprechendes Training anbieten zu können, haben die Peitinger sogar einen ehemaligen Topspieler aus der Tschechischen Republik verpflichtet. Radek Koudela war Profi, musste dann aber verletzungsbedingt seine Karriere frühzeitig beenden. Zwei Tage pro Woche kümmert er sich nun während der Saison um die Kinder und Jugendlichen. Die Zahl der Nachwuchsteams beim TCP ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen. Die jüngsten spielen in der U9-Kleinfeldliga, die ältesten bei den Juniorinnen 18 und Junioren 18.

Bei den Erwachsenen haben die Peitinger drei Mannschaften im BTV-Bereich. Am höchsten spielen die Herren 40, die in der Landesliga 1 antreten. Jeweils in der Landesliga 2 spielen die Damen 40 und die Herren 60. Den Herren 40 ist alles wie immer: „Grundsätzlich ist das Ziel zunächst der Klassenerhalt“, sagt Brenzing. Im vergangenen Sommer belegten die Peitinger in ihrer Gruppe den sechsten Platz – die Abstände in der Tabelle waren gering. Ihre letzten beiden Partien verloren sie nur knapp mit 4:5. Hätte der TCP nur eines dieser Spiele gewonnen, hätte er die Saison als Dritter beendet.

Herren 40 starten in Landesliga 1 und wollen den Klassenerhalt

In dieser Saison allerdings „wird es hart“, schwant dem Sportwart, der selbst in der Mannschaft mitspielt. Zwei Stammspieler, Christian Huber und Martin Sebralla, sind durch Verletzungen ausgebremst. Ob sie während der Saison, die bis 16. Juli dauert, spielen können, ist äußerst fraglich. Da trifft es sich gut, dass in Matthias Merk ein spielstarker Zugang zu verzeichnen ist. „Er tut uns gut“, sagt Brenzing über Merk, der zusätzlich bei seinem bisherigen Verein, TC Weilheim, spielt. Auftakt für die Landesliga-Teams ist am Wochenende 13./14. Mai.

Die Mannschaften in den Spielklassen darunter legen schon an diesem Wochenende (7./8. Mai) los. Aufgrund einer Strukturreform im Bayerischen Tennis-Verband gibt es keine (Spiel-)Bezirks mehr, sondern nur noch die Regionen „Südbayern“ (Oberbayern, München, Niederbayern, Schwaben) und „Nordbayern“ (Ober-, Mittel- und Unterfranken sowie Oberpfalz).

TC Peiting sieht BTV-Reform durchaus positiv

Da das auch auf die Ligeneinteilung Auswirkungen hat und Peiting im Grenzgebiet zum Allgäu liegt, „treffen wir auf viele für uns neue Vereine aus dem Bezirk Schwaben“, erklärt Brenzing. Was die Länge der Fahrten zu Auswärtsspielen betrifft, sei das „bestimmt von Vorteil für uns“. Darüber hinaus sei es „spannend“, sich auch mal mit anderen Teams als den bisher gewohnten zu messen.

Die erste Herren-Mannschaft – in der Südliga 2 (also der zweithöchsten Klasse) am Start – spielt fast nur gegen Teams aus dem früheren Bezirk Schwaben. Eine Ausnahme bildet das Duell mit dem TC Schongau. Das Derby steigt gleich am ersten Spieltag: Am Sonntag, 8. Mai, 10 Uhr, erwarten die Peitinger den Nachbarn.

Die erste Damen-Mannschaft der Peitinger geht als Spielgemeinschaft mit dem TSV Altenstadt ins Rennen. Die Mannschaft trifft in der Südliga 3 (insgesamt gibt es bei den Damen fünf Ebenen) unter anderem auf den TC Weilheim, den TC Penzberg und den TSV Peißenberg. Den Start bildet das Heimspiel gegen den TC Bad Bayersoien II am Sonntag, 8. Mai. Beginn ist um 10 Uhr.