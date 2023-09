Schwierige Bedingungen beim Weltcup für Stefan Wiesner überhaupt kein Problem

Von: Paul Hopp

Im Anflug auf den Zielpunkt: Hauptfeldwebel Elischa Weber kurz vor der Landung, unter anderem beobachtet von seinem Teamkollegen, Feldwebel Robin Griesheimer (vorn rechts). © SpFördGrpBw Altenstadt

Die Bedingungen beim „Skydive World Cup“ in Thalgau waren alles andere als einfach. Stefan Wiesner schaffte dennoch ein optimales Ergebnis.

Thalgau – Stürmischer Wind, lange Wartezeiten, viele Unterbrechungen und Wiederholungssprünge, eine Wettkampfverkürzung – das alles war Stefan Wiesner alles herzlich wurscht. Der Stabsfeldwebel ließ sich von den schwierigen Bedingungen bei der fünften Station der „Skydive World Cup Series“ nicht aus dem Konzept bringen.

Stefan Wiesner springt vier Mal eine „Null“

Mit dem Optimum – null Zentimeter Abweichung – belegte Wiesner, bis dato schon 17 Mal Weltmeister in verschiedenen Disziplinen, beim Zielspringen in Thalgau den ersten Platz. Überhaupt gingen die Mitglieder der Bundeswehr-Sportfördergruppe aus Altenstadt im Salzburger Land erfolgreich zu Werke, mit vier Medaillen ging es wieder nach Hause.

Stefan Wiesners Auftritt war freilich das Highlight aus Altenstadter Sicht, wenngleich er mit seinem Ergebnis nicht allein war. Auch Eid Al Rowaili aus Katar schaffte die Null. Sie teilten sich so den ersten Rang. Auf alle Fälle trug Wiesner mit seinem Auftritt in erheblichem Maße dazu bei, dass die erste Mannschaft auf dem Silberrang den Weltcup beendete.

Altenstadter Team belegt Rang zwei in Thalgau

Nach vier Runden (angesetzt waren acht) hatte das Team, zu dem auch die Hauptfeldwebel Elischa Weber, Christian Kautzmann und Kai Erthel sowie Feldwebel Robin Griesheimer gehörten, 25 Zentimeter Abweichung auf dem Konto. Damit lagen die Sportfördergruppe zwei Zentimeter vor dem italienischen Militär-Team. Den Sieg holten sich die Lokalmatadoren vom „HSV Red Bull Salzburg“ (23) um den amtierenden Militär-Weltmeister Sebastian Graser.

Bei den Frauen glänzte Oberfeldwebel Tatjana Gustke als Zweite unter 32 Springerinnen. Mit vier Zentimetern Abweichung landete sie knapp hinter der Schweizerin Christina Franz (3). Bei den Junioren konnten fünf Runden ausgetragen werden. In dieser Wertung schaffte Elias Kammer als Dritter einen Podestplatz. Mit 15 Zentimetern lag der Stabsunteroffizier mit Saleh Al Abidi (Katar) gleichauf. Der Springer aus dem Mittleren Osten hatte allerdings ein Nuller-Resultat (in der ersten Runde) geschafft, was ihm Silber vor Kammer bescherte.

Gustke und Kammer bildeten zusammen mit den Stabsunteroffizieren Aaron Dulisch und Mathias Demmler sowie der Hauptgefreiten Zoé Stoll die zweite Mannschaft. Die Equipe belegte den 29. Rang unter den 43 Mannschaften aus 23 Nationen.

Youngster der Sportfördergruppe mit guten Auftritten

Zwei Youngster der Sportfördergruppe waren als Einzelspringer im Einsatz: Die Obergefreiten Magnus Ostler und Shiva Welsch lieferten jeweils „einen soliden Wettkampf“ ab, wie es in einer Mitteilung heißt. Ostler schaffte in der dritten Runde eine Null, für ihn war es das zweite derartige Resultat im Wettkampf. Welsch hatte als bestes Resultat eine Fünf zu Buche stehen.

Mit zum Teil sehr beachtlichen Resultaten warteten auch die Springer des „Paratec Factory“-Teams auf, das unter anderem ehemalige Mitglieder der Sportfördergruppe in seinen Reihen hat. Sascha Lasotta kam auf eine Abweichung von vier Zentimetern (bei drei Nullern), was ihm den geteilten zwölften Rang bei den Männern einbrachte. Oliver Hotopp landete mit sechs Zentimetern bei den „Masters“ (über 50 Jahre) ebenfalls auf dem elften Rang. Das Team komplettierten Gerd Brandecker, Nils Kammer, und Thomas Schneider.

Der nächste Wettkampf beginnt für die Fallschirmspringer aus der Region schon heute. Vom 6. bis 10. September findet in Plate (Mecklenburg-Vorpommern) die deutsche Meisterschaft im Ziel- und auch Stilspringen statt. Die Altenstadter sind dabei klarer Favorit. „Bei den genialen Trainingsbedingungen, die uns die Bundeswehr in der Sportfördergruppe Altenstadt bietet, sind mehrere Titel für uns Sportsoldaten eigentlich Pflicht“, wird Wiesner von der „Rheinischen Post“ zitiert. Ausrichter der Meisterschaft ist der Fallschirmclub Remscheid.