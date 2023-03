Monika Dietrich trotzt dem Schmerz und Birkland gelingt eine irre Aufholjagd

Von: Paul Hopp

Trotz Armverletzung siegreich: Monika Dietrich (Archivaufnahme), Tischtennisspielerin beim Oberligisten TTC Birkland. © Roland Halmel

So etwas gibt‘s nicht alle Tage: Der TTC Birkland lag mit 1:5 zurück, schaffte dann aber noch ein Unentschieden. Und das auch noch mit einer verletzten Spielerin.

Birkland – Ein Unentschieden gegen den Tabellenvorletzten ist für die Tischtennisspielerinnen des TTC Birkland, eines der besseren Teams in der Oberliga, für gewöhnlich eine Enttäuschung – noch dazu in heimischer Halle. Im jüngsten Fall war das aber anders.

Da hat sich das 5:5, errungen gegen den TSV Lauf, „fast wie ein Sieg angefühlt“, berichtete Spielerin Lena Berchtold. Das lag am Spielverlauf und an den Umständen. „Mehr Spannung geht nicht“, so lautete Berchtolds Fazit zum Spiel.

TTC Birkland gelingt nach Aufholjagd noch ein Remis

Die beiden Anfangsdoppel gingen jeweils knapp und im fünften Satz verloren. So unterlagen Patricia Weishäupl/Monika Dietrich (11:9, 9:11, 6:11, 11:9, 6:11) ebenso wie Karin Stumpfecker und Lena Berchtold (11:5, 11:4, 10:12, 5:11, 11:13). Überraschend gingen danach auch die Partien im vorderen Paarkreuz an die Gäste aus Mittelfranken.

Stumpfecker verlor ihre Partie gegen Alexandra Küber (11:2, 10:12, 7:11, 9:11), Weishäupl musste sich Emilia Karg geschlagen geben (11:6, 9:11, 6:11, 11:13). Damit Stand es 0:4. Im mittleren Paarkreuz hielt Berchtold die Chancen der Gastgeberinnen auf einen Punktgewinn mit einem klar herausgespielten 3:0-Sieg (11:7, 11:4, 11:5) über Susanne Spörrer aufrecht. Allerdings hatte sich Dietrich beim Einspielen am Arm verletzt und konnte ihrer Gegnerin, Saskia Ermer, an der Platte nicht wirklich Paroli bieten (5:11, 3:11, 1:11).

Beim Stand von 1:5 standen die Birkländerinnen vor der zweiten Einzel-Serie unter Druck. Möglich war ohnehin nur noch ein Unentschieden, und dafür mussten alle vier Partien gewonnen werden. „Wir haben nicht aufgegeben und an uns geglaubt“, berichtete Berchtold. Die Aufholjagd gelang schließlich.

Stumpfecker besiegte Karg in vier Sätzen (11:9, 11.8, 6:11, 12:10), Weishäupl ging im Duell mit Küber über die volle Distanz (11:6, 9:11, 10:12, 11:3, 11:9). Berchtold schaffte gegen Ermer einmal mehr einen klaren Sieg (11:7, 11:4, 11:5). Das große Fragezeichen bildete die Einsatzfähigkeit von Dietrich, es war unklar, „ob Moni mit ihrem Arm überhaupt spielen kann“, so Berchtold. Doch die TTC-Spielerin bewies Kampfgeist, wählte obendrein eine Taktik, die aufging, und schaffte gegen Spörrer einen hart umkämpften Dreisatz-Sieg (11:8, 11:9, 11:8).

Am Samstag, 1. April, 16 Uhr, absolviert der TTC Birkland sein letztes Heimspiel in dieser Saison. Gegner im Haus der Vereine ist der noch punktlose Tabellenletzte, der TSV Herbertshofen. „Da wäre alles andere als ein Sieg natürlich eine Enttäuschung“, betont Berchtold.