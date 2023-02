TTC Birkland und das spezielle Duell mit einer Olympia-Starterin

Von: Paul Hopp

Erfolgreich: Monika Dietrich (Archivfoto) gewann für den TTC Birkland ihre Einzel und holte im zweiten Umlauf den sechsten Punkt zum Sieg. © Roland Halmel

Die Frauen des TTC Birkland haben ihr erstes Oberliga-Spiel im Jahr 2023 gewonnen. Im gegnerischen Team stand eine Spielerin, die schon bei Olympia am Start war.

Birkland – So wie die Tischtennisspielerinnen des TTC Birkland das Jahr 2022 sportlich beendet haben, so haben sie das Jahr 2023 begonnen: mit einem 7:3-Sieg.

Zum Start in die Rückrunde der Oberliga Bayern erreichte das Team im heimischen Haus der Vereine ein deutliches Ergebnis. Der Sieg über den TTC Langweid II war laut Mannschaftsführerin Lena Berchtold ungefährdet. „Wir sind sehr zufrieden“, so lautete das Fazit.

TTC Birkland siegt mit 7:3 gegen Langweid II

Der Gegner aus dem Augsburger Norden trat mit einer neuen Spielerin an, die Langweid auch mit Blick auf seine von Personalproblemen geplagte Zweitliga-Mannschaft geholt hatte: Chelsea Edghill. Die 25-Jährige, in den USA geboren, hat für Guyana schon an den Commonwealth Games und an Olympia (2020 Tokio) teilgenommen.

Gegen Birkland bewies sie ihre Klasse, gewann als Nummer eins alle ihre Partien im Doppel und Einzel. Aus dem Konzept bringen ließen sich die Gastgeberinnen davon nicht. Denn in den anderen Partien behielten die TTC-Frauen die Oberhand.

Nach den Doppeln stand es 1:1. Karin Stumpfecker/Lena Berchtold hatten ihre Partie mit 3:1 Sätzen gewonnen. Monika Dietrich und Beate Greib-Trapp lieferten sich mit der Langweider Paarung Edghill/Barbara Seiler ein umkämpftes Duell, das die Gastgeberinnen knapp mit 2:3 (11:5, 7:11, 11:9, 7:11, 5:11) verloren.

In der ersten Einzelserie zog der TTC Birkland mit den Siegen von Stumpfecker (3:0), Dietrich (3:0) und Greib-Trapp (3:1) auf 4:2 davon. Berchtold hatte gegen Edghill das Nachsehen (3:11, 7:11, 8:11). Auch Stumpfecker musste sich, zum Start des zweiten Umlaufs, gegen die favorisierte Nationalspielerin geschlagen geben (7:11, 5:11, 7:11).

Das machte aber nichts, da die Teamkameradinnen nichts anbrennen ließen. Berchtold und Dietrich siegten jeweils mit 3:0 Sätzen und machten so den sechsten Saisonsieg perfekt. Greib-Trapp bewies nochmals Nervenstärke: In einem Fünfsatz-Match (11:7, 4:11, 11:3, 9:11, 11:6) sorgte sie für den siebten Punkt.

Ihre nächste Partie absolvieren die Birkländer Frauen am 18. Februar. Dann geht es auswärts gegen den Tabellenführer, die TSG Thannhausen.