Dezimierte Gäste, knappes Ergebnis und eine Nummer eins in starker Form

Von: Paul Hopp

Punktegarantin: Karin Stumpfecker (hier eine Archivaufnahme), beim TTC Birkland die Nummer eins, ist derzeit in starker Form. © Halmel

Die Frauen des TTC Birkland mischen in der Oberliga Bayern vorn mit. Gegen den TSV Schwabhausen IV fiel das Ergebnis knapp aus, obwohl die Gäste gehandicapt waren.

Birkland – Lena Berchtold lag sowohl richtig als auch falsch. Die Gäste vom TSV Schwabhausen IV erwiesen sich tatsächlich als „Wundertüte“, wie die Spielerin des TTC Birkland im Vorfeld des Oberliga-Duells prophezeit hatte.

Jedoch geriet die Wundertüte in einer Form, die „anders als erwartet“ war, so Berchtold. Nicht die Aufstellung an sich erwies sich als überraschend, sondern der Umstand, dass letztlich nur drei Gäste-Spielerinnen an die Platte traten. Schwabhausens Linda Borsbach (an Nummer vier gesetzt) konnte aufgrund einer Handverletzung nicht spielen.

Ihre Partien gab sie kampflos ab. Wäre Schwabhausen nur zu dritt angereist, hätte laut Berchtold „eine empfindliche Geldstrafe“ gedroht. Der Ausfall der TSV-Spielerin „hat uns in die Karten gespielt“, so die Mannschaftsführerin. Dennoch fiel das Ergebnis knapp aus – mit 6:4 gewannen die Gastgeberinnen.

TTC Birkland festigt Platz drei in der Oberliga Bayern

Großen Anteil daran, dass Birkland letztlich doch den siebten Saisonsieg einfahren konnte, hatte Karin Stumpfecker. Die Nummer eins des TTC „hat wieder mal gezeigt, dass sie zurzeit sehr gut in Form ist“, sagte Lena Berchtold. Stumpfecker gewann im Einzel sowohl gegen Lena Kramm (11:5, 12:10, 11:6) als auch gegen Anna Ledwoch (14:12, 11:5, 11:6) jeweils mit 3:0 Sätzen. Den Punkt im Doppel an der Seite von Julia Holz holte sie kampflos, da Borsbach (mit Kramm) ja nicht spielen konnte.

Im anderen Doppel zogen Lisa Berchtold und Lena Berchtold gegen Ledwoch/Martina Kraus mit 1:3 Sätzen den Kürzeren. Das TTC-Duo hatte den ersten Satz gewonnen (12:10) und lag im zweiten Durchgang vorn. Diese Führung „konnten wir nicht nach Hause bringen“, so Lena Berchtold. Der Satz ging mit 12:14 verloren, auch die folgenden Durchgänge holten die Gegnerinnen (11:2, 11:7).

In den Einzeln war neben Stumpfecker an der Platte noch Lena Berchtold erfolgreich. Im hinteren Paarkreuz holte sie im zweiten Umlauf den wichtigen fünften Punkt für die Gastgeberinnen, und das mit einem 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) gegen Kraus.

Top-Spielerin Karin Stumpfecker weiter in starker Form

Lisa Berchtold, an Nummer zwei spielend, verlor zweimal mit 0:3, wobei diverse Sätze nur ganz knapp an die Gegnerinnen gingen. Besonders das Duell mit Kramm (9:11, 12:14, 14:16) war hart umkämpft. Julia Holz, an Nummer vier gesetzt, holte gegen Kraus einen 0:2-Satzrückstand auf, verlor dann aber noch knapp im fünften Durchgang (5:11, 6:11, 12:10, 11:7, 7:11).

Mit dem Erfolg hat der TTC Birkland den dritten Tabellenplatz (15:7 Punkte) gefestigt. Am kommenden Wochenende geht es nach Unterfranken. Am Samstag, 4. März, 13 Uhr, spielt das Team beim Tabellenzweiten, TV Hofstetten (20:4). Am Sonntag, 5. März, 11 Uhr, steht das Spiel bei Viktoria Wombach II (12:10), auf dem Programm.

