Hochspannung in Birkland: Sechsmal entscheidet der fünfte Satz

Von: Paul Hopp

Lange an der Platte: Lena Berchtold (Archivaufnahme) absolvierte – wie Teamkollegin Karin Stumpfecker – im Heimspiel gegen RV Viktoria Wombach II durchweg Fünfsatz-Matches. © Roland Halmel

Der TTC Birkland lieferte sich in der Tischtennis-Oberliga mit dem RV Wombach II hoch spannendes Spiel. Am Ende gab es für beide Teams einen Punkt.

Birkland – An Spannung haben es die Tischtennisspielerinnen des TTC Birkland bei ihrem jüngsten Heimspiel nicht mangeln lassen. Von den zehn Duellen wurden sechs im fünften Satz entschieden. Am Ende gab es für beide Teams einen Punkt. „Mit dem 5:5 sind wir zufrieden“, berichtete TTC-Spielerin Lena Berchtold nach dem Auftritt gegen den RV Viktoria Wombach II. „Wir waren allerdings sehr nahe am Sieg dran. Dafür hat dann letztendlich nur der ein oder andere Punkt gefehlt.“

In der Oberliga-Tabelle steht der TTC Birkland auf dem dritten Tabellenplatz und ist „somit im Soll, was das Saisonziel angeht“, so Berchtold. Ihre nächste Partie bestreiten die Birkländerinnen am Samstag, 12. November. Erneut sind sie im heimischen Haus der Vereine im Einsatz, Gegner ist der TV 1921 Hofstetten (4:0 Punkte).

TTC Birkland trennt sich von Wombach II mit 5:5

Im Spiel gegen Wombach II zeigten schon die Doppel, wie eng es an diesem Tag zugehen würde. Lisa Hetterich und Julia Holz verloren nach einem hart umkämpften Match knapp (11:9, 14:16, 10:12, 5:11). Berchtold und Karin Stumpfecker erzwangen nach einem 0:2-Satzrückstand noch einen fünften Durchgang. Dort entschied dann die geringstmögliche Differenz von zwei Punkten (9:11, 10:12, 11:7, 11:8, 9:11) – allerdings gegen den TTC Birkland.

Im vorderen Paarkreuz blieb es bei der Zwei-Punkte-Führung der Gäste. Stumpfecker verlor gegen Andrea Nöth, die an diesem Tag ungeschlagen blieb, in fünf Sätzen (7:11, 11:8, 13:11, 6:11, 6:11). Besonderen Kampfgeist bewies Berchtold, die sich auch von einem 0:2 (9:11, 7:11) nicht entmutigen ließ. Im dritten Satz siegte sie in der „Verlängerung“ (12:10), danach schaffte sie mit einem 11:6 den Gleichstand. Im letzten Satz entschied der 24. Punkt – Berchtold behielt die Oberhand. Wie schon in den Partien davor konnten sich die Birkländerinnen aufs hintere Paarkreuz verlassen. Hetterich (11:4, 11:8, 11:9) und Holz (11:9, 7:11, 11:5, 11:3) sorgten für den 3:3-Ausgleich.

Berchtold und Stumpfecker gehen dreimal über die volle Distanz

In der zweiten Einzelserie gab es im vorderen Paarkreuz wieder eine Punkteteilung, wieder gingen beide Partien über die volle Distanz. Im fünften Satz gaben jeweils zwei Punkte den Ausschlag. Stumpfecker setzte sich gegen Linda Tosse durch (11:2, 9:11, 11:5, 9:11, 11:9), Berchtold verlor knapp gegen Nöth (4:11, 11:2, 9:11, 11:8, 9:11). In den letzten beiden Partien wurden ebenfalls die Punkte geteilt. Hetterich zog doch deutlich gegen Sophie Ott den Kürzeren (7:11, 3:11, 7:11). Dafür setzte sich Holz im Duell mit Laura Raub durch (11:9, 7:11, 11:4, 11:8).

Bilanzen: Die Bilanzen des TTC Birkland nach den bisherigen vier Partien: Patricia Weishäupl (1:3), Karin Stumpfecker (5:3), Lena Berchtold (5:3), Monika Dietrich (2:2), Lisa Hetterich (3:1), Julia Holz (4:0), Doppel (4:4).