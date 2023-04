TSV Hohenpeißenberg: Die besondere Rolle des Derbysiegs in der Meister-Saison

Von: Paul Hopp

Martin Dunajski, Tischtennisspieler des Bezirksoberligisten TSV Hohenpeißenberg in der Saison 2022/2023. © Gisela Schregle

Die Tischtennisspieler des TSV Hohenpeißenberg haben sich den Titel in der Bezirksoberliga geholt. Ausgerechnet der knappste Sieg spielte eine ganz große Rolle.

Hohenpeißenberg – Siege haben die Tischtennisspieler des TSV Hohenpeißenberg als souveräner Meister der Bezirksoberliga in der abgelaufenen Saison zuhauf geholt. Doch so richtig „stolz“, so Spieler Daniel Bartl, waren sie ausgerechnet auf den Erfolg mit dem knappsten Ergebnis. Den 9:7-Heimsieg über den TSV Weilheim, am Ende Vizemeister, nennt Bartl als das Highlight schlechthin.

Die Weilheimer hatten sich in der Vorrunde als ein Gegner auf Augenhöhe präsentiert und „sehr stark gespielt“, so Bartl. Mit Mühe verhinderten die Hohenpeißenberger eine Niederlage, das Schlussdoppel sicherte ein 8:8. Fürs Derby in der Rückrunde „haben wir uns vorgenommen zu gewinnen“, so Bartl. Erneut verlief das Duell mit den Kreisstädtern dramatisch, wieder ging es ins Schlussdoppel.

TSV Hohenpeißenberg holt ungeschlagen den Meister-Titel

Dort lagen Bartl und Michael Plörer gegen das Youngster-Duo David Bruns/Felix Bulitta mit 1:2 Sätzen zurück. Im vierten Durchgang hatten die Weilheimer beim 10:8 schon Matchbälle. Doch Plörer/Bartl bekamen nochmals die Kurve und siegten in fünf Sätzen (15:13, 9:11, 11:13, 13:11, 11:2). Das Hohenpeißenberger Duo glänzte – über die gesamte Saison gesehen – mit 18:0 Siegen – der absolute Bestwert in der Liga.

„Wir hatten ein paar Wackelspiele, aber wir haben trotzdem immer eine Lösung gefunden“, sagt Bartl rückblickend. Ein Grund für die makellose Bilanz: „Wir ergänzen uns sehr gut“, sagt Bartl. Der Oberammergauer (26), seit 2018 beim TSV Hohenpeißenberg, kann eigenen Worten nach den Ball „gut im Spiel halten“, Plörer tritt dann als Vollstrecker in Aktion. Die Nummer eines des TSV liefert seit Jahren, egal, in welcher Liga, Topleistungen ab.

Besser als ein 9:0 geht nicht: Das Foto zeigt die Tischtennisspieler des TSV Hohenpeißenberg nach ihrem klaren Heimsieg in der Bezirksoberliga über den TSV Gilching-Argelsried. Zu sehen sind (von links) Martin Goldbrunner, Daniel Bartl, Freddy Haberstock, Martin Dunajski, Michael Plörer, Daniel Vögl und Gerhard Bertl. © Privat/TSV Hohenpeißenberg

Nach dem Heimsieg über Weilheim war den Hohenpeißenbergern schon weit vor dem Saisonende der Meistertitel – realistisch gesehen – nicht mehr zu nehmen. Dennoch ließ der Tabellenführer nicht nach. Man habe sich vorgenommen, „nix abzuschenken“, so Bartl. Alle acht folgenden Partien wurden gewonnen – zweimal, gegen Burgrain und Gilching-Argelsried, gelang gar ein 9:0. Mit den beeindruckenden Werten von 35:1 Punkten und 161:50 Spielen beendeten die Hohenpeißenberger die Spielzeit. Mit sechs Punkten Vorsprung auf Vizemeister Weilheim steigt das Rigi-Team in die Landesliga Südsüdwest auf. Möglich, dass Weilheim über die Relation noch den Sprung schafft.

TSV Hohenpeißenberg steigt in Landesliga-Bereich auf

Die Hohenpeißenberger hatten von vorneherein den Aufstieg ins Visier genommen. Man habe aber „nicht gedacht, dass wir mit nur einem Unentschieden durchkommen“, sagt Bartl. Aufgrund der Abgänge von zwei Spielern (Sebastian Sander, David Assmann) hatte sich der Verein entschieden, mit der ersten Mannschaft zwei Ligen nach unten zu gehen. Die Saison diente auch als Test, in welchem Umfang das vorhandene Personal zur Verfügung steht. „Es waren eigentlich immer alle da“, stellt Bartl zufrieden fest. Neun Spieler kamen zum Einsatz, sieben davon kamen auf elf Einsätze und mehr.

Als echte Macht präsentierten sich die Hohenpeißenberger in der heimischen Schulturnhalle. Dort gewannen sie alle Spiele – und das auch noch deutlich. In 18 Duellen gaben sie nur 18 Spiele ab. Michael Plörer glänzte im vorderen Paarkreuz mit 29:2 Siegen und einem Bilanzwert von 12,125. Nur Peter Rumelsberger (27:5/11,330) vom siebtplatzierten SV Eurasburg-Beuerberg kam in ähnliche Sphären. Kurios: Seine beiden einzigen Niederlagen kassierte Plörer jeweils gegen denselben Spieler – Jürgen Neubert vom achtplatzierten TSV Pentenried (1:3/2:3). Martin Goldbrunner bestach mit einer 19:4-Bilanz. Ligaweit in die Top-Ten schaffte es auch noch Bartl (18:9).

Nach dieser erfreulich verlaufenden Spielzeit „freuen wir uns auf die nächste Saison“, betont Bartl. Die bestreitet der TSV Hohenpeißenberg im Verbandsliga-Bereich. In der Südsüdwest-Staffel der Landesliga wird künftig mit Vierer- statt wie bisher mit Sechser-Mannschaften gespielt.

Statistik: Die Saison-Bilanzen der Hohenpeißenberger: Michael Plörer (17 Einsätze/29:2 Siege), Martin Goldbrunner (15/19:4), Daniel Bartl (17/18:9), Daniel Vögl (17/18:6), Martin Dunajski (15/13:4), Freddy Haberstock (14/9:8), Gerhard Bertl (11/9:5), Andreas Rössle (1/1:0), Tobias Hornik (1/0:1), Doppel (45:11).