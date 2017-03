Bei den Birkländerinnen ist Wiedergutmachung  angesagt

Treten in Ettmannsdorf an: Birklands Tischtennis-Frauen (v.l.) Lena Berchtold, Karin Stumpfecker, Lisa Berchtold und Dani Rinner.

Tischtennis-Regionalliga Frauen

von Jochen Schröder schließen

Auswärts sind an diesem Wochenende die Tischtennis-Spielerinnen des TTC Birkland in der Frauen-Regionalliga gefordert: Sie treten am Samstag, 11. März, um 14 Uhr bei der DJK Ettmansdorf (Landkreis Schwandorf/Oberpfalz) an.

Birkland – Keine guten Erinnerungen haben die Birkländerinnen an das Hinspiel gegen die DJK Ettmannsdorf Anfang November vergangenen Jahres: In der ersten von zwei Partien an diesem Doppel-Heimspieltag verloren die Birkländerinnen Lena und Lisa Berchtold sowie Karin Stumpfecker und Dani Rinner deutlich mit 1:8. Einzig Dani Rinner konnte an diesem Tag eine Begegnung gegen Ettmannsdorf für sich entscheiden.

Wiedergutmachung ist also angesagt für Birklands Tischtennis-Frauen – auch angesichts ihrer Tabellensituation: Während Gegner Ettmannsdorf mit 18:6 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Regionalliga steht, rangieren die Birkländerinnen mit 10:16 Punkten auf dem siebten Rang – nur einen Punkt und Platz vor dem Abstiegs-Relegationsplatz. „Ettmannsdorf ist kein leichter Gegner aber langsam wird es Zeit, dass wir uns steigern und paar Punkte sammeln und Selbstvertrauen tanken“, sagt Birklands Lena Berchtold vor der Auswärtspartie. „Denn das brauchen wir in den darauffolgenden Spielen gegen die direkten Tabellennachbarn, in denen es um den Abstieg geht.“