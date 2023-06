TSV Peiting dreht in Rückrunde auf — Alle Aufsteiger-Teams schaffen den Klassenerhalt

Von: Paul Hopp

Trainingsfleißig: Auch in der Ligapause sind die Peitinger an der Platte aktiv. Das Foto entstand bei einer Einheit am vergangenen Freitag. Am vorderen Tisch spielen Tobias Schuler (li.) und Korbinian Oswald. © Paul Hopp

Die Tischtennis-Sparte des TSV Peiting blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. In der ersten Mannschaft stach vor allem David Assmann mit seiner Bilanz heraus.

Peiting – Der Tischtennis-Spielbetrieb in den Ligen ruht, der Verband arbeitet derzeit an der Zusammensetzung der Spielklassen für die kommende Saison. Nicht gerade die Zeit, in der die Spieler unbedingt mit vollem Einsatz trainieren. Beim TSV Peiting ist das ein wenig anders.

Da sind – auch bei schönstem Sommerwetter – die Platten in der Dreifachhalle zur Trainingszeit stark frequentiert. Vergangenen Freitag duellierten sich an vier Tischen junge wie erfahrene Spieler, angeleitet von Lizenz-Trainer Christian Schwarz.

Erste Mannschaft des TSV Peiting bleibt in Bezirksliga Süd

Einsatzfreude zeigen die Peitinger schon seit geraumer Zeit. Und dass sich die lohnt, bekam die Sparte in der vergangenen Spielzeit vorgeführt. Da ging der TSV mit drei Mannschaften als Aufsteiger ins Rennen – alle drei schafften den Klassenerhalt. Mit den Auftritten der insgesamt fünf Teams sei man „absolut zufrieden“, sagte Johannes Eberle, beim TSV als Spieler und Jugendleiter in Aktion.

Die erste Mannschaft der Erwachsenen schaffte als Tabellensiebter (11:21 Punkte) letztlich souverän den Verbleib in der Bezirksliga Süd. Die Vorrunde „lief nicht so gut“, sagt Mannschaftsführer Tobias Schuler. Die Bilanz fiel mit 3:13 Punkten mager aus. Grund war eine angespannte Personallage. In der Rückrunde wurde es diesbezüglich besser, in Gestalt von Dennis Stetter, der über höherklassige Erfahrung verfügt und in der Gegend einen Verein suchte, gab es sogar einen Zugang.

In der Rückrunde war der Aufsteiger das viertbeste Team (8:8 Punkte). Youngster Jonas Wittmann (17) zeigte, dass er Potenzial hat; im hinteren Paarkreuz hatte er eine positive Bilanz (6:5 Siege). Als eine Klasse für sich erwies sich David Assmann, der mit 27:3 Einzel-Siegen (Bilanzwert 11,700) zum erfolgreichsten Spieler der gesamten Liga avancierte. In den Doppeln mit Tina Frankl gab’s eine starke 12:4-Bilanz.

Training auch in der Liga-Pause gut besucht

Die zweite Erwachsenen-Mannschaft belegte als Aufsteiger in der Bezirksklasse C einen sicheren Mittelfeldplatz. 16:16 Punkte bedeuteten den fünften Rang unter zehn Teams. Als „recht cool“ bezeichnet Eberle das Abschneiden, zumal im Team mehrere junge Akteure spielten. Abteilungsleiter Stefan Müller lieferte mit 26:9 Siegen eine starke Vorstellung – ligaweit lag er damit an der sechsten Stelle.

Jugend-Teams machen Schritt nach vorn

Viel Freude bereitete den Verantwortlichen die erste Jugend-Mannschaft, die in die Bezirksoberliga aufgestiegen war. In der eigens gewerteten Vor- und Rückrunde belegte das Team um Topspieler Jonas Wittmann (37:5) jeweils einen Mittelfeldplatz, kam insgesamt auf 12:18 Punkte. Was die Trainer besonders freute: Mussten Spieler aus den anderen Garnituren in der ersten Mannschaft aushelfen, holten sie auch wichtige Punkte.

„Absolut solide“ trat laut Eberle das zweite Jugend-Team in der Bezirksklasse A auf. In der Rückrunde sprang mit 10:4 Punkten hinter den beiden Teams des TSV Schongau (jeweils 12:2) der dritte Platz heraus. Gegenüber der Vorrunde bedeutete das eine Steigerung. Wieder angemeldet wurde eine dritte Jugend-Garnitur. „Die meisten Kinder darin waren Anfänger“, so Eberle. In der Bezirksklasse B galt es, Erfahrung zu sammeln. In der Rückrunde waren schon deutliche Fortschritte zu sehen, es gelangen immerhin zwei Unentschieden. Simon Brod glänzte in der Rückrunde mit 14:2 Siegen.