TTC Birkland fürs letzten Saisonspiel voll motiviert - Eine Revanche soll her

Von: Paul Hopp

Teilen

Von wegen lockerer Saisonausklang: Lena Berchtold (hier im Heimspiel gegen Schwabhausen IV) und der TTC Birkland wollen gegen den ESV Freimann gewinnen. Im Jahr 2022 noch unbesiegt © Halmel

In der Tabelle geht für den TTC Birkland weder nach vorn noch nach hinten etwas. Dennoch sind die Tischtennis-Frauen fürs letzte Spiel, gegen Freimann, voll motiviert.

Birkland – Auf die Tabelle hat das letzte Saisonspiel des TTC Birkland keine Auswirkungen mehr, das heißt aber keineswegs, dass es für die Tischtennis-Frauen in der Oberliga Bayern um nichts mehr geht. Ins Heimspiel am Samstag, 30. April, gegen den ESV Freimann-München (16 Uhr, Haus der Vereine) gehen die Birkländerinnen nochmals mit voller Motivation.

„Wir würden gern unsere doch recht deutliche Niederlage in der Vorrunde wiedergutmachen“, sagt TTC-Spielerin Lena Berchtold. Beim 4:6 im vergangenen Oktober hatte Birkland tatsächlich nicht viel zu bestellen. Bei den fünf Einzel-Niederlagen war, bis auf eine Ausnahme, jeweils nach drei Sätzen schon Schluss.

TTC Birkland trifft zu Hause auf ESV Freimann

Klar ist schon vor dem Schlussakkord: Der TTC Birkland beendet die Saison auf dem dritten Platz. Mit einem Sieg über Freimann würde der TTC (derzeit 24:10 Punkte) immerhin noch bis auf einen Zähler an die Münchnerinnen (27:7) heranrücken. Mit der Platzierung sind die Birkländerinnen „sehr zufrieden“, sagte Lena Berchtold. Bedingt durch zum Teil lange Spielpausen wegen Corona „war es nicht einfach, wieder in den Spielrhythmus zu finden und an das bisherige Niveau und die alte Spielstärke anzuschließen“.

Auch wenn Corona immer noch allgegenwärtig war, so war es laut Berchtold doch „sehr schön, wieder eine volle Saison zu spielen“. Den TTC traf nicht zuletzt die Hotspot-Regelung: Ende November waren aufgrund hoher Inzidenzzahlen im Landkreis Weilheim-Schongau alle Sporthallen für Wochen geschlossen. Zwei Monate ging nix mehr für das Team, das Programm ab Mitte Januar war entsprechend dicht gedrängt – mehrere „Doppelspieltage“ waren notwendig.

TTC Birkland im Jahr 2022 noch unbesiegt

Die Mannschaft kam mit der Situation offenbar gut zurecht: Im Jahr 2022 ist Birkland noch unbesiegt. Sieben Siege, vier Unentschieden – so lautet die Bilanz. Dem souveränen Spitzenreiter TSV Bad Rodach brachte der TTC die bislang einzige Saisonniederlage bei; 6:4 gewann Birkland in heimischer Halle.

Den dritten Tabellenplatz machte das Team aus dem Peitinger Ortsteil am vergangenen Wochenende mit einem 7:3-Sieg beim Post SV Augsburg perfekt. Das Ergebnis war am Ende deutlich, „auch wenn es zunächst knapp hergegangen ist“, wie Lena Berchtold berichtete.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Nach den Doppeln stand es 1:1. Monika Dietrich/Lisa Böhmländer hatten ihre Partie verloren (1:3), Lena Berchtold/Julia Holz hatten gewonnen (3:0). Nach den ersten beiden Einzeln stand es weiter unentschieden. Dietrich unterlag mit 1:3 Sätzen, Lena Berchtold siegte mit 3:1. Dann aber setzten sich die Gäste mit vier Siegen in Folge entscheidend ab. Nur zwei Satzgewinne ließ Birkland in den vier Duellen zu. Die zweite Serie im hinteren Paarkreuz endete noch mit 1:1.

Im Heimspiel gegen den ESV Freimann wollen die Birkländerinnen ihre beeindruckende Serie in diesem Jahr fortsetzen. Gegen den Zweiten (auswärts zuletzt fünfmal in Folge siegreich) rechnet das Team mit engen Duellen – und hofft nochmals auf eine stattliche Zahl an Zuschauern.

Bilanzen: Die Bilanzen des TTC Birkland im Jahr 2022: Karin Stumpfecker (11:7), Lisa Berchtold (0:4), Patricia Weishäupl (8:2), Lena Berchtold (11:5), Monika Dietrich (5:3), Julia Holz (5:5), Lisa Böhmländer (11:3), Beate Greib-Trapp (3:3), Daniela Rinner (1:1); Doppel (13:9).