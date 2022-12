Revanche in Mittelfranken geglückt: TTC Birkland absolut im Soll

Von: Paul Hopp

Lena Berchtold, Tischtennisspielerin des TTC Birkland in der Oberliga Bayern. © Roland Halmel

Die Tischtennisspielerinnen des TTC Birkland stehen in der Oberliga gut da. Im letzten Vorrundenspiel gelang ein Sieg bei einem Team, bei dem sie im Vorjahr verloren.

Birkland – Die Erinnerungen an den jüngsten Auftritt beim TSV Lauf waren keine guten. Immerhin waren die Tischtennis-Frauen des TTC Birkland damals, im November 2021, als Favoritinnen nach Mittelfranken gereist. Am Ende setzte es allerdings eine eher überraschende 3:7-Niederlage für das Team aus Oberbayern.

Diesmal ließen die TTC-Frauen absolut keine Zweifel aufkommen, wer als Sieger aus der Halle gehen würde – quasi im Schnelldurchgang entschieden sie das Auswärtsspiel für sich. 7:3 hieß es am Ende, schon zu Beginn der zweiten Einzel-Serie hatten die Gäste die zwei Punkte perfekt gemacht.

TTC Birkland schließt Vorrunde auf Platz drei ab

Für Birkland war die Partie zugleich der Abschluss der Vorrunde in der Oberliga Bayern. Als Tabellendritter geht die Mannschaft in die Spielpause über Weihnachten und den Jahreswechsel. Mit der Platzierung „sind wir sehr zufrieden“, sagt Mannschaftsführerin Lena Berchtold. Man habe das „selbst gesetzte Soll erfüllt“. Doch nicht nur die reine Platzierung passt aus Sicht der Birkländerinnen. Mit der Ausbeute von 11:5 Punkten „haben wir uns deutlich von den Abstiegsrängen distanziert und gehen mit einem guten Gefühl in die Rückrunde“, so Berchtold.

Dass der TTC so gut dasteht, hat auch damit zu tun, dass der komplette Kader gut mitzieht und so etwaige Ausfälle kompensiert werden konnten. Berchtold richtet diesbezüglich ein großes Lob an die Kolleginnen, „die alle ohne Zögern einspringen, wenn Not am Mann ist“. Pro Partie sind vier Akteurinnen nötig, insgesamt kamen sieben Spielerinnen aus dem neun Frauen umfassenden Kader zum Einsatz. In der Rückrunde werden die Birkländerinnen allerdings sicher auf Lisa Hetterich verzichten müssen – „allerdings aus einem schönen Grund“, wie Berchtold betont. Die Spielerin erwartet ein Kind.

Fleißige Punktesammlerin: Karin Stumpfecker (hier eine Archivaufnahme) gewann im letzten Vorrundenspiel, beim TSV Lauf, alle ihre Partien – sowohl im Doppel (mit Julia Holz) als auch im Einzel. © Roland Halmel

Die Rückrunde beginnt fürs TTC-Team im Vergleich zu anderem Mannschaften spät, aber dann mit einem Heimspiel: Am Samstag, 28. Januar, erwartet Birkland den TTC Langweid II zum Duell. Das Hinspiel haben Berchtold & Co. mit 6:4 gewonnen, wobei die Entscheidung erst im allerletzten Spiel durch einen Fünfsatz-Sieg von Julia Holz fiel (wir berichteten).

Beim Erfolg in Lauf war schon vorzeitig alles klar. Nach den Anfangsdoppeln lagen die Gäste aus Oberbayern mit 2:0 in Führung. Karin Stumpfecker/Julia Holz (11:5, 11:9, 11:3) siegten ebenso glatt in drei Sätzen wie Lena Berchtold/Daniela Rinner (11:2, 11:5:11:9). Im vorderen Paarkreuz ging es danach ausgeglichen zu: Berchtold musste sich Laufs Nummer eins, Emilia Karg, in einem umkämpften Spiel mit 1:3 Sätzen geschlagen geben (9:11, 11:13, 11:9, 7:11). Dagegen siegte Stumpfecker deutlich (11:5, 11:5, 11:5). Das hintere Paarkreuz der Birkländerinnen sorgte für die Vorentscheidung: Rinner siegte mit 3:1 (11:7, 11:7, 2:11, 11:9), Holz behielt – mal wieder – in einem Fünfsatz-Match die Oberhand (13:15, 12:10, 14:12, 6:11, 12:10).

Beim Stand von 5:1 fehlte den Gästen vor den ausstehenden vier Partien nur noch ein Sieg. Den holte Stumpfecker mit einem 3:1 (11:3, 9:11, 12:10, 11:7) über Karg. Nach dem Dreisatzerfolg von Lena Berchtold (11:3, 11:8, 11:7) gegen Alexandra Kübler führte Birkland mit 7:1. Die beiden Niederlagen im hinteren Paarkreuz von Holz (6:11, 8:11, 11:8, 9:11) und Rinner (12:10, 9:11, 12:10, 8:11, 2:11) hatten nur noch statistischen Wert.

Statistik: Die Bilanzen des TTC Birkland in der Vorrunde: Patricia Weishäupl (5 Partien/4:6), Karin Stumpfecker (8/10:6), Lisa Berchtold, Lena Berchtold (8/10:6), Monika Dietrich (2/2:2), Lisa Hetterich (2/3:1), Julia Holz (6/6:6), Daniela Rinner (1/1:1); Doppel (11:5).