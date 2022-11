Heimspiel gegen verlustpunktfreien TV Hofstetten

Superschwere Heimspiel-Aufgabe für den TTC Birkland

Von: Paul Hopp

Patricia Weishäupl, Tischtennisspielerin beim TTC Birkland in der Saison 2022/2023 - hier im Heimspiel gegen den FC Bayern München. © Roland Halmel

Da kommt was auf den TTC Birkland zu: Das Frauen-Team erwartet am Samstag zum Heimspiel in der Oberliga einen Gegner, der bis dato nur Kantersiege gefeiert hat.

Birkland – Zwei Mannschaften sind in der Oberliga Bayern noch ohne Verlustpunkt. Eine davon, der TV 1921 Hofstetten, gastiert am Samstag, 12. November, bei den Tischtennis-Frauen des TTC Birkland. Die Partie im Haus der Vereine beginnt um 16 Uhr.



Hofstetten hat bislang eine beeindruckende Serie hingelegt. Bei seinen vier Siegen gab der Tabellenzweite (vor dem TV liegt noch die TSG Thannhausen/12:0 Punkte) nur zwei Einzel ab. „Kein einfacher Gegner für uns“, sagt Birklands Teamsprecherin Lena Berchtold. Sie und ihre Kolleginnen hoffen zum einen auf die Unterstützung der heimischen Fans und auch darauf, dass dem Gegner womöglich die lange Anreise zusetzt. Der TV Hofstetten ist im unterfränkischen Landkreis Miltenberg beheimatet.

Drei Spielerinnen des TV haben alle bisherigen vier Saison-Partien bestritten: Lea Fath (6:0-Bilanz), Maike Janitzek (4:2) und Mareike Pfeifer (6:0). Fath gewann erst kürzlich den unterfränkischen Bezirkstitel in der Damen-A-Klasse. In der vergangenen Saison spielte Hofstetten noch in der 3. Bundesliga Süd und belegte dort den siebten Platz (13:23 Punkte) unter zehn Teams. Dennoch zog sich das Team aus dieser Spielklasse zurück. „Nachdem wir unserem Grundsatz treu bleiben wollen, für Spielerinnen kein Geld zu bezahlen, macht es trotz Klassenerhalt keinen Sinn, in der Liga zu bleiben“, so lautete damals die Erklärung seitens der Vereinsspitze.

Birkland steht nach vier Partien mit 5:3 Punkten auf dem fünften Rang und damit genau in der Tabellenmitte. Bis zum Abschluss der Vorrunde Anfang Dezember „hoffen wir natürlich, noch ein paar Punkte zu sammeln“, so Berchtold. Am liebsten wäre es dem Team, schon am Samstag damit zu beginnen.

