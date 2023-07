Toto-Pokal: Schwabbruck und Altenstadt torhungrig – TSV Schongau entscheidet Stadtderby für sich

Von: Stefan Schnürer

Beim Pokalspiel von Altenstadt fielen insgesamt acht Tore, sieben davon erzielte der TSV. © Halmel

Einige torreiche Partien fanden im Toto-Pokal in der Schongauer Region statt. Unter anderem setzten sich Altenstadt und Schwabbruck souverän durch.

Landkreis – Mit der ersten Runde im Totopokal ist der Startschuss in die Saison 2023/24 gefallen. Was die Mannschaften aus dem Altlandkreis Schongau betrifft, blieben Überraschungen aus. Mitunter fielen die Partien recht torreich aus.

SV Apfeldorf 0:8 SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien (0:2)

Den höchsten Sieg zum Pokalstart fuhr die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien ein. Der Kreisklassist setzte sich beim eine Liga tiefer spielenden SV Apfeldorf mit 8:0 durch. Dominik Schreiber (29.) und Jakob Hartmann (44.) sorgten für den 2:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel kam es für Apfeldorf knüppeldick. Die SpVgg legte sechs weitere Treffer durch Schreiber (50., 53., 60.), Alexander Messmer (56.), David Bauch (67.) und Dominik Vicario (73.) nach.

TSV Altenstadt 7:1 Türk Gücü Schongau (4:1)

Eine einseitige Angelegenheit war auch das Heimspiel von Kreisligist TSV Altenstadt, der Türk Gücü Schongau (B-Klasse) mit 7:1 (4:1) abfertigte. Der Außenseiter ging durch Cemil Akkulak zwar in Führung (5.), dann aber warf der TSV die Tormaschine an. Die Treffer für die Gastgeber erzielten Jakob Reßl (11.), Franz Demmler (23., 31.), Stephan Peschke (25.), Kadircan Yapici (47.), Christoph Haussmann (55.) und Efstathios Moutafidis (79.).

TSV Schongau 3:1 FC Kosova Schongau (1:0)

Eine Überraschung blieb auch im Stadtderby aus: A-Klassist TSV Schongau setzte sich gegen den FC Kosova Schongau (B-Klasse) erwartungsgemäß mit 3:1 (1:0) durch. Waheed Esagh (35.) und Robert Clarke (73.) sorgten für eine 2:0-Führung des TSV. Adriatik Dedusaj gelang zwar der Anschlusstreffer für den FC Kosova (81.), dann aber sorgte Maximilian Leder mit dem 3:1 (90.) für die Entscheidung.

FA.D. Birkland 0:3 TSV Ingenried (0:1)

Auch in einem weiteren Duell zwischen einem B- und einem A-Klassisten setzte sich das ligenhöhere Team durch. Der TSV Ingenried zog durch einen 3:0 (1:0)-Sieg bei der FA.D. Birkland in die nächste Pokalrunde ein. Die Tore erzielten Moritz Vetter (34., 75.) und Johannes Echtler (75.).

TSV Weilheim 0:2 TSV Hohenpeißenberg (0:1)

A-Klassist TSV Hohenpeißenberg bereite dem TSV Weilheim, der in dieser Saison erstmals seit vier Jahren wieder unter eigener Flagge am Punktspielbetrieb teilnimmt, ein frühes Ende im Totopokal. Im Gastspiel beim C-Klassisten fuhr das Rigi-Team einen 2:0 (1:0)-Erfolg ein. Die Gäste gingen Mitte der ersten Hälfte durch einen Treffer von Fabian Schwarz in Führung (28.). Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte Maximilian Greiner für den 2:0-Endstand.

Die zweite Runde im Totopokal wird am kommenden Mittwoch, 19. Juli, ausgetragen. (ssc)