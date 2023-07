Totopokal: TSV Schongau trifft auf TSV Peiting – SG Lechsee erwartet Altenstadt

Von: Roland Halmel, Paul Hopp

Schongaus Trainer Anton Schwalm freut sich auf das Derby gegen Peiting. © HW

Im Landkreis Schongau stehen zwei Toto-Pokalpartien auf dem Spielplan: Der TSV Schongau spielt gegen Peiting und Lechsee trifft auf Altenstadt.

Landkreis – Der Totopokal im Kreis Zugspitze kommt langsam in seine spannende Phase. Am heutigen Mittwoch steht bereits die dritte Runde auf dem Programm. Der Teilnehmerkreis aus dem Landkreis ist inzwischen sehr überschaubar geworden.

Ein Liga-Duell zwischen dem TSV Schongau und dem TSV Peiting gab es schon längere Zeit nicht mehr. Zumindest im Pokal kommt es nun aber wieder zu einem Pflichtspiel der Rivalen. Im Schongauer Stadion treffen der gastgebende A-Klassist und der Kreisligist aufeinander.

Schongau-Coach Schwalm sieht sich gegen den TSV Peiting in Außenseiterrolle

Anton Schwalm, Trainer des TSV Schongau, freut sich auf die Partie, auch wenn er sein Team in der klaren Außenseiterrolle sieht. „Wir werden auf dem Platz viel arbeiten müssen.“ Der Pokal bietet Schwalm zufolge eine gute Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen auf die kommende Saison einzustellen. Die Schongauer sind seit rund zwei Wochen in der Vorbereitung. Die Trainingsbeteiligung sei gut, die A-Jugendlichen, die in den Herrenbereich aufgerückt sind, „machen ihre Sache gut“.

Im Duell mit den Peitingern „können wir nur lernen“, sagt Schwalm. Dem Favoriten wolle man möglichst lange Paroli bieten. Die Gastgeber rechnen mit einer ordentlichen Zuschauerkulisse. Der TSV Schongau ist durch ein 3:1 (über den FC Kosova Schongau) und ein 3:2 (über den SV Fuchstal) in die dritte Runde des Toto-Pokals eingezogen. Die Peitinger hatten zunächst ein Freilos und gewannen zuletzt ungefährdet mit 4:0 beim A-Klassisten TSV Ingenried.

Fischer erwartet interessantes Spiel – Schwalm kann auf einige Spieler nicht setzen

„Das wird ein interessantes Spiel gegen einen Gegner mit vielen neuen Gesichtern“, so die Einschätzung von Peitings Coach Thomas Fischer, der mit einer Mischung aus erster und zweiter Garnitur antreten wird. „Wir wollen besser spielen als zuletzt beim 2:2 gegen Mindelheim“, erwartet Fischer von seiner Truppe über 90 Minuten einen konzentrierten Auftritt.

Die Schongauer werden aber auch nicht in Bestbesetzung antreten. „Wir haben einige Urlauber und wegen Prüfung fehlt auch einer“, berichtet Schwalm. Dennoch wolle man den Favoriten ärgern, so gut es geht.

Altenstadt-Trainer Hindelang sieht Pokalspiel gegen Lechsee als „gute zusätzliche Trainingseinheit“

Die SG Lechsee erwartet auf dem Platz in Prem den Kreisligisten TSV Altenstadt. „Das ist eine gute zusätzliche Trainingseinheit“, verkündet Altenstadts Coach Daniel Hindelang. Für ihn hat der Pokal keine Priorität. „Die Jungs sollen sich bewegen und die taktischen Vorgaben umsetzen“, so Hindelangs Vorgaben.

Für das Duell beim A-Klassisten kann er nicht seine Bestbesetzung aufbieten. Unter anderem fehlen Tobias Graun und Jorgo Mavrokefalos. „Ich werde einiges ausprobieren“, so Hindelang, der Spieler aus der A-Jugend und der Reserve zum Einsatz bringen wird.

Lechsee-Trainer Christian Schuster will das Duell gegen Altenstadt lange offen halten. © RH

Trotz der Ausfälle beim Kreisligisten sieht Christian Schuster, der neue Coach der SG Lechsee, sein Team in der Außenseiterrolle. „Unser Ziel ist es, die Partie so lange wie möglich offen zu halten. Dann wird der Druck bei Altenstadt größer“, so Schusters Plan. Verstecken will er sich aber nicht. „Wir wollen schon mitspielen“, sagt Schuster, der ein paar angeschlagene Spieler hat. Die Aufstellung werde deshalb erst kurzfristig erfolgen.

In der Spielgruppe West stehen heute zwei weitere Duelle auf dem Programm. Der TSV Peißenberg trifft zu Hause auf Kreisliga-Aufsteiger MTV Dießen und der TSV Türkenfeld erwartet den FC Weil. Alle Spiele werden um 19 Uhr angepfiffen.