Traumlauf von Levi macht Andrea Filser selbstbewusst

Richtig schnell unterwegs: Aufgrund eines überragenden zweiten Laufs fuhr Andrea Filser beim zweiten Weltcup-Slalom von Levi vom 24. auf den 13. Platz vor. © Imago Images

Der Saisonstart im Weltcup ist Andrea Filser rundum gelungen. Vor dem nächsten Slalom in den Vereinigten Staaten gibt sich die Wildsteigerin entspannt.

Wildsteig – Das war ein Einstieg, wie er kaum besser hätte sein können: Andrea Filser holte in beiden Weltcup-Slaloms in Levi (Finnland) Weltcuppunkte und erreichte mit Rang 13 am vergangenen Sonntag ihr bisher bestes Weltcup-Resultat. „So kann es weitergehen“, sagte die Skirennläuferin vom SV Wildsteig lachend und ergänzte: „Es fühlt sich richtig gut an.“ Mit Rang 24 und Rang 13 sei es ein Comeback nach Wunsch gewesen. „Es ist ein Traum, so in die Saison zu starten.“

Ein Lauf sticht bei Filser besonders heraus

Jeder einzelne der vier Slalom-Durchgänge auf dem Weltcuphang von Levi war der 29-Jährigen gut gelungen – dennoch sticht einer heraus. „Der zweite Lauf am Sonntag war wirklich richtig schön, für mich und alle, die mich in den vergangenen Monaten begleitet haben.“ In diesem entscheidenden Durchgang des zweiten Slaloms von Levi legte die Wildsteigerin die fünftschnellste Zeit hin und machte deutlich, dass sie bei den Besten mitmischen kann.

Am Sonntag hab’ ich schon beim Fahren gespürt, dass ich den Steilhang gut treffe.

Ein bisschen hatte sie ja darauf spekuliert, dass sie aus der Rehazeit – wieder einmal – gestärkt hervorgehen würde, „und es vielleicht sogar ein bisschen schneller geht als davor.“ Doch sicher war sie sich nicht. Jetzt, mit einer fünften Laufzeit und ihrem besten Weltcup-Resultat in der Tasche, kann sie es aber sein. „Am Sonntag hab’ ich schon beim Fahren gespürt, dass ich den Steilhang gut treffe“, erinnert sich Filser. Die Ski seien ruhig gewesen, was immer bedeute, dass man mehr Zug habe. „Dadurch gewinnst du Sicherheit und traust dich, noch frecher zu fahren.“ Und das ist dann schnell. Wie schnell, darüber war die 29-Jährige im Ziel dann doch etwas überrascht: „0,77 Sekunden Vorsprung sind schon toll.“ Da leuchtete der grüne Balken mal „so richtig, richtig grün“.

Halbe Qualifikationsnorm für die WM hat Filser bereits geschafft

Dennoch saß Filser nicht sehr lange in der Leaderbox, schon vier Nummern später übernahm die Norwegerin Mina Fuerst Holtmann, die um die Winzigkeit von einer Hundertstelsekunde schneller war, die Führung. Trotzdem war schon zu diesem Zeitpunkt klar, wie viel Filsers Zeit wert war. „Meine Teamkollegin Jessica Hilzinger hat die ganze Zeit mitgerechnet und mich beim Umziehen auf dem Laufenden gehalten.“ Dann habe sie auch selber durchgezählt. „Und als es schließlich unter mein bisher bestes Ergebnis, den 18. Platz, ging, hab’ ich mich sehr gefreut.“ Denn die Top 15 seien einfach eine Hausnummer. Dass sie mit ihrem Ergebnis in den Top 15 auch bereits die halbe Qualifikationsnorm für die Weltmeisterschaften in Courchevel Mitte Februar erfüllt hat, war Filser zunächst gar nicht bewusst. „Das hab’ ich erst in den Medien mitbekommen“, sagte sie und lachte. Groß drüber nachdenken wird sie aber auch jetzt nicht. „Ich schaue von Rennen zu Rennen, und habe einfach großen Spaß dabei. Der Rest kommt dann von allein.“

Am Sonntag beim Slalom in Killington will Filser weitere Weltcup-Punkte holen

So reist sie nun also auch entspannt nach Killington im US-Bundesstaat Vermont. Dort steht an diesem Sonntag ein weiterer Weltcup-Slalom auf dem Programm. Filsers Ziel: Wieder Punkte holen und damit näher an die Top 30 auf der Startliste kommen. Vergangenes Jahr war ihr das in den Vereinigten Staaten – wenn auch knapp – nicht gelungen. Diesmal könnte es mit dem Selbstbewusstsein, das sie sich in Levi geholt hat, klappen. KATHRIN EBENHOCH