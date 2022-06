Franca Henseleit glänzt bei „Finals“ im Elite-Feld mit Top-Ten-Platz

Von: Paul Hopp

Teilen

Die Bundesliga-Frauen des „Kölner Triathlon Teams 01“ mit Franca Henseleit (rechts), aufgenommen beim Wettkampf im Kraichgau. © KTT01/Facebook

Das war stark: Triathletin Franca Henseleit hat bei den „Finals“ in Berlin, bei denen die deutschen Meisterinnen im Sprint ermittelt wurden, einen Top-Ten-Platz belegt.

Berlin/Steingaden - Franca Henseleit hat auf großer Bühne gezeigt, dass sie im Sprint zu den besten deutschen Triathletinnen gehört. Bei den „Finals“ in Berlin belegte die Steingadenerin am Samstagvormittag im Elite-Feld der Frauen einen Top-Ten-Platz. Der Wettbewerb war zugleich ein Bundesliga-Rennen. Henseleit war beste Athletin des „Kölner Triathlon Teams 01“, für das sie seit vier Jahren startet.

Franca Henseleit glänzt bei DM als Gesamt-Achte

Im Elite-Feld der Frauen glänzte die U23-Athletin am Ende als Achte. Die 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen absolvierte Henseleit in 58:52 Minuten. Den ersten Platz belegte Laura Lindemann (Triathlon Potsdam) in 57:03 Minuten. Sie holte sich damit zugleich den deutschen Titel - es war ihr fünfter insgesamt. Die weiteren Podestplätze belegten Annika Koch (Ejot Team TV Buschhütten/57:12) und Nina Eim (Triathlon Potsdam/57:33). Vorjahressiegerin Lisa Tertsch TV Buschhütten) wurde Vierte (57:39).

Im Schwimmen mischte Franca Henseleit schon ganz vorn mit. Etwa an der siebten Position kam sie aus dem Wasser des Wannsees. Die 19-Jährige, die heuer in den USA ein Studium begonnen hat, schaffte es mit einem schnellen Wechsel in die Führungsgruppe auf dem Rad. Mit zehn anderen Athletinnen hielt Henseleit die Verfolgergruppe auf Distanz, zwischenzeitlich betrug der Vorsprung mehr als eineinhalb Minuten.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Die Führungsgruppe ging geschlossen zum Laufen, doch schon auf dem ersten Kilometer mussten einige Athletinnen abreißen lassen, dazu gehörte auch Henseleit. Gemeinsam mit Bianca Bogen (triathlon.one Witten) lief die Steingadenerin in der Folge an der achten, neunten Position. Vorn machten die Besten ordentlich Tempo, Henseleit schaffte es nicht mehr, aufzuschließen. Zum Schluss hängte sie noch Bogen um einige Sekunden ab und lief als starke Gesamtachte ins Ziel. In der Bundesliga-Wertung belegte das Kölner Team mit Henseleit (8.), Anna Busse (11.), Maite Küstner (22.) und Nina Kurth (42.) den vierten Rang.

Beim ersten Bundesliga-Rennen der Saison davor im Kraichgau war Franca Henseleit auch schon Beste ihres Teams gewesen. Als Sechste beendete sie den Auftakt-Wettbewerb. In der Teamwertung landete sie auf dem vierten Platz.

Bei den Finals startet auch Simon Henseleit, der Bruder von Franca. Im Elite-Feld der Männer ist er am Sonntag (Start um 10.20 Uhr) gefordert.