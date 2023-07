Henseleit mit Top-Auftritt auf großer nationaler Bühne: DM-Bronze „bedeutet eine Menge“

Triathlon: Deutsche Meisterschaft Sprint

Triathlet Simon Henseleit hat seine bislang starke Form auch bei der DM demonstriert: Im Sprint-Wettkampf in Düsseldorf glänzte der Steingadener mit einem Podestplatz.

Düsseldorf – Im „Zielkanal“, vor den Zuschauerrängen, gab Simon Henseleit den Animateur. Während sich der Steingadener auf den letzten Metern zum Zielstrich befand, winkte er mit dem rechten Arm in Richtung des Publikums – eine Aufforderung zum Mitjubeln. Er selbst war offenkundig hoch zufrieden, im Ziel strahlte Henseleit übers ganze Gesicht.

Mit dem dritten Platz bei der deutschen Meisterschaft im Sprint hatte der 23-Jährige vom Team Sportunion Neckarsulm dokumentiert, dass er zu den Besten hierzulande in dieser Disziplin gehört, und erstmals das Podest bei den Männern bei der DM erklommen.

Simon Henseleit absolut zufrieden mit DM-Bronze

Der Bronzerang „bedeutet eine Menge“, teilte Henseleit via Instagram mit. Es sei immer schön, sich so ein internes Duell mit all den deutschen Sprint-Profis zu liefern. Die Top-Leute aus der Bundesrepublik gehören auch international zur Spitze.

Tim Hellwig (Hylo Team Saar) etwa belegte erst kürzlich bei der „World Triathlon Championship Series“ in Montreal den vierten Platz. Er kam am Samstag in Düsseldorf gerade mal sechs Sekunden vor Henseleit als Zweiter ins Ziel. Auf den Vorjahressieger, Lasse Lührs (SSF Bonn Triathlon Team), hatte Henseleit immerhin 13 Sekunden Vorsprung.

Simon Henseleit nach 51:21 Minuten im Ziel

Zu Lührs hatte Henseleit kurz vor der letzten Runde in der abschließenden Disziplin, dem Laufen, aufgeschlossen. Bis dahin war Henseleit auf dem vierten Rang gelaufen und es sah angesichts einer kleinen Lücke von ein paar Metern zu Lührs lange Zeit so aus, als sollte es der Platz werden, der für gewöhnlich als „undankbar“ gilt, weil es eben der erste ist, für den es keine Medaille gibt. Doch der Steingadener kämpfte sich an den Drittplatzierten heran – und noch weit vor der Zielgeraden löste er sich vom amtierenden deutschen Meister.

Am Ende kam Henseleit auch dem zweitplatzierten Hellwig immer näher. Der hatte furios die letzte Disziplin begonnen, lag weit voraus. Doch eine Zehn-Sekunden-Strafe, die er noch absitzen musste, weil er in der ersten Wechselzone seine Schwimmbrille in einer falschen Box abgelegt hatte, verhinderte einen Zweikampf mit Lasse Nygaard Priseter (Hylo Team Saar). Dieser lief letztlich souverän zu seinem ersten deutschen Meistertitel. Die 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen absolvierte er in 50:58 Minuten. Henseleit überquerte nach 51:21 Minuten die Ziellinie.

Aus dem Wasser – geschwommen wurde im Rhein – kam Henseleit an der 15. Stelle, der Rückstand auf den Führenden Hellwig betrug 19 Sekunden. Auf dem Rad hatte die etwa 15 Athleten umfassende Spitzengruppe mit Henseleit schon bald den vorausfahrenden Hellwig eingeholt. Die Top-Gruppe hielt die Verfolger im Anschluss auf Distanz; rund 40 Sekunden betrug der Vorsprung, als es zum zweiten Mal in die Wechselzone ging.

Henseleit geht als Erster in die zweite Wechselzone

Henseleit stieg als Erster vom Rad und gehörte beim Laufen gleich von Anfang an zu den vorderen Athleten. Am Ende hatte er nach Priester und Hellwig die drittbeste Laufleistung (15:16) vorzuweisen. Als Drittplatzierter bei den Männern holte sich der Steingadener in der U23-Wertung den Titel vor Henry Graf (DSW Darmstadt/51:49) und seinem Vereinskollegen Eric Diener (51:59).

Henseleit schließt Lücke beim Laufen

Das Rennen um die DM-Titel war zugleich ein Bundesliga-Wettkampf. In dieser Wertung landete Henseleit mit dem Team der Sportunion Neckarsulm auf dem dritten Rang hinter dem „Hylo Team Saar“ und dem „Ejot Team TV Buschhütten“. Zum Aufgebot gehörten neben dem Steingadener (3.) und Diener (10.) noch Fabian Schönke (53:23/21.), Silas Schmitt (55:20/50.) und Arne Leiss (kam nicht ins Ziel). Für die Neckarsulmer war es der erste Podestplatz in der laufenden Bundesliga-Saison. Düsseldorf war nach Kraichgau und Schliersee die dritte Station.

Anders als viele andere Konkurrenten im Einzelrennen hatte Henseleit am Tag davor schon die Mixed-Staffel absolviert. Die Neckarsulmer (Henseleit, Schmitt, Maray Benner, Emmely Kaiser) belegten den fünften Platz unter 16 Teams.