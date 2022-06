„Finals“ in Berlin: Simon Henseleit macht ordentlich Betrieb und steht zweimal auf dem Podest

Von: Paul Hopp

Triathlet Simon Henseleit vom Bundesliga-Team „hep Team Sun“, hier beim Training. © Blog Henseleit

Simon Henseleit tat viel dafür, dass die Triathlon-DM der Männer bei den „Finals“ in Berlin ein schnelles Rennen wurde. Am Ende stand er zweimal auf dem Podest.

Berlin - Zum ganz großen Wurf, sprich einer Medaille in der DM-Wertung der Elite-Männer hat es nicht gereicht, dennoch war der Auftritt von Simon Henseleit bei den „Finals“ in Berlin am Sonntag beachtlich. Der 22-Jährige aus Steingaden tat vor allem auf dem Rad viel fürs Rennen. Am Ende belegte er in der DM-Gesamtwertung den zehnten Platz.

Die 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen absolvierte er in 51:56 Minuten. Damit war er drittbester deutscher U23-Athlet, holte also die Bronzemedaille. Innerhalb der Mannschaft „hep Team Sun“ war Henseleit Zweitbester hinter dem Franzosen Aurelien Jem (51:27/4. Platz).

Simon Henseleit drittbester deutscher U23-Athlet

Bei den „Finals“ in Berlin wurden zwar die deutschen Einzelmeister im Sprint ermittelt, zugleich war die Veranstaltung aber auch ein Bundesliga-Rennen. In dieser Wertung landete die „hep Team Sun“-Equipe hinter den punktgleichen „Ejot Team TV Buschhütten“ und dem „Hylo Team Saar“ auf dem dritten Rang. Neben Henseleit und Jem gehörten noch Arnaud des Boscs (52:45/23.), Jan Diener (52:57/25.) und Eric Diener (53:26/33.) zur hep-Mannschaft.

Den DM-Titel sicherte sich Lasse Lührs (Buschhütten/51:02) vor Lasse Nygaerd Priester (Saar/51:10). Dritter wurde U23-Athlet Henry Graf (Darmstadt/51:21). Graf war als Erster aus dem Wannsee gestiegen. Die Besonderheit bei dieser location: Vom Strand hin zur Wechselzone mussten die Athleten 79 Treppenstufen überwinden. Henseleit kam mit knapp 30 Sekunden Rückstand auf Graf in einer großen Gruppe aus dem Wasser.

Den Wechsel erledigte der Steingadener, der jüngst den U23-EM-Titel gewonnen hatte, schnell und schaffte es in die erste große Radgruppe, die Graf alsbald eingeholt hatte. Auf den 20 Kilometern startete Henseleit zwei Attacken, bei denen er versuchte, sich abzusetzen. Dies gelang nicht. Dennoch spielte er weiter eine aktive Rolle, verrichtete viel Führungsarbeit. Bei der ersten Durchfahrt der Wechselzone sorgte Henseleit gar für ein Bonmot: In Richtung Zuschauer machte er eine auffordernde Geste, doch für Stimmung zu sorgen. „Zumindest die Beine fürs Radfahren hatte ich heute“, so Henseleit unmittelbar nach dem Rennen.

Gut positioniert fuhr er schließlich zum zweiten Wechsel. Das war auch wichtig, denn weiter hinten im Feld kam es in der Wechselzone zu einem Sturz. Henseleit blieb davon unbeeinträchtigt, er ging gar als Erster zum Laufen. Das Tempo der Besten konnte er dann aber leider nicht mitgehen, vor allem Priester und Lührs machten vorn viel Druck. Als zehntbester Deutscher lief Henseleit schließlich ins Ziel. Das Schwimmen hatte er in 9:17 Minuten (29. Platz) erledigt, seine Zeit für den Radsplit betrug 25:35 Minuten (siebtschnellste Zeit). Die letzte Disziplin absolvierte er in 15:24 Minuten (18. Platz).

Am Samstag hatte Franca Henseleit, die Schwester von Simon, im Elite-Rennen der Frauen eine starke Leistung gezeigt. Sie beendete das Rennen auf dem achten Platz.