Simon Henseleit liefert ab - und jubelt mit deutscher Staffel über EM-Silber

European Championships: Triathlon

Als er an der Reihe war, gab‘s kein Halten mehr: Simon Henseleit lieferte in der Triathlon-Mixed-Staffel eine bärenstarke Performance ab. Am Ende gewann er EM-Silber.

München - Laura Lindemann jubelte auf ihren letzten Metern, animierte das Publikum, das ohnehin kaum zu halten war. Hinter der Ziellinie stand derweil Simon Henseleit - glücklich lächelnd. Zwei, drei Mal klatschte er in die Hände, blieb äußerlich aber ganz ruhig. Als Lindemann die Ziellinie überquerte, kam dann doch Bewegung in den Steingadener - zusammen mit den neben ihm stehenden Nina Eim und Valentin Wernz die „La-Ola-Welle“. Das Quartett hatte es tatsächlich vollbracht: Die Mixed-Staffel hatte bei den „European Championships“ für Deutschland die Silbermedaille geholt.

Simon Henseleit gewinnt EM-Silber in Mixed-Staffel

Hinter der Staffel der Franzosen, die auch als Top-Favorit ins Rennen gegangen war, holten sich die deutschen Triathleten die Silbermedaille. Für Henseleit (22) ging damit ein Traum in Erfüllung, denn immerhin ist der Oberbayer ja ein echter Lokalmatador bei den „European Championships“ in München.

Simon Henseleit liefert starke Performance ab

Der DTU-Kaderathlet lieferte in seinem Part (300 Meter Schwimmen/7,2 Kilometer Radfahren/1,6 Kilometer Laufen) eine bärenstarke Performance ab und brachte Deutschland von Position drei an zwei. Gepusht wurde er dabei nicht zuletzt vom Publikum, das den „local hero“ frenetisch anfeuerte. „Das war mega. Wahnsinn“, sagte Henseleit zur Stimmung auf der Strecke. Die Athleten, die an den Tagen davor im Einsatz waren, hatten schon berichtet, dass es „fast zu laut“ war. Henseleit gefiel‘s: Dieser Lärmpegel „war richtig geil“.

Die beiden Männer in der deutschen Staffel - neben Henseleit war Valentin Wernz aufgeboten - waren im Einzel am Samstag nicht am Start. Ein kluger Schachzug, wie sich zeigen sollte. „Es war schon viel wert, dass wir ausgeruht waren“, sagte Henseleit mit Blick auf den herausfordernden Kurs. „Vielen Dank an die DTU, dass sie uns die Chance gegeben hat.“ Der Steingadener hat das Vertrauen in ihn auf alle Fälle gerechtfertigt.

Für Valentin Wernz lief es als Starter nicht so wie gewünscht. Er übergab mit 43 Sekunden Rückstand auf die zunächst Führende Schweiz an Nina Eim. Deutschland lag zu diesem Zeitpunkt an der siebten Stelle. Eim, die am Freitag als Vierte geglänzt hatte, brachte Deutschland an die dritte Position. Als Eim schließlich Henseleit auf die Reihe schickte, lag Deutschland 51 Sekunden hinter den führenden Franzosen zurück. Zwischendrin, mit 15 Sekunden Vorsprung auf Deutschland, lag die Schweiz.

Simon Henseleit hängt im Laufen Simon Westermann ab

Im Schwimmen machte Simon Henseleit schon einige Meter auf den Schweizer Simon Westermann gut. Vorn lief der Franzose Dorian Coninx, der am Samstag Einzel-Bronze geholt hatte. Noch in der ersten Radrunde fuhr Henseleit zu Westermann auf. Beide machten sich auf die Verfolgung der Franzosen. Als es zum Laufen ging, betrug der Rückstand des Verfolgerduos 38 Sekunden. Im Laufen distanzierte Henseleit dann den Schweizer, an der zweiten Position liegend, übergab der Steingadener an Lindemann. Deutschland lag 49 Sekunden hinter Frankreich und immerhin drei Sekunden vor der Schweiz.

Lindemann, am Freitag Silbermedaillengewinnerin im Einzel, machte dann die Silbermedaille perfekt. Sie setzte sich von der Schweizerin Julie Derron ab. 33 Sekunden hinter der Französin Cassandre Beaugrand lief die Deutsche ins Ziel. Die Schweiz (49 Sekunden zurück) gewann Bronze. Auf den Rängen vier und fünf kamen Belgien (+1:31 Minuten) und Spanien (+1:32) ins Ziel.

Von allen Männern, die in ihrer Staffel an der dritten Position liefen, erzielte Simon Henseleit die drittbeste Zeit (20:15 Minuten). Das Schwimmen absolvierte er in 3:41 Minuten (zweitschnellste Zeit), das Radfahren in 11:00 Minuten (viertschnellste Zeit) und das Laufen in 4:34 Minuten (sechstschnellster Split). Schnellster Mann an der Nummer drei war der Ungar Csongor Lehmann (20:09), der mit seiner Staffel auf dem zehnten Platz landete.

Age-Grouper aus dem Landkreis überzeugen

Schon ganz in der Früh waren die Altersklassen-Athleten in Aktion. In der Klasse „70-74“ überzeugte dabei Hans-Peter Grünebach aus Polling. Der 74-Jährige belegte 1:23:51 Stunden in den siebten Platz unter 37 Startern. 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer radfahren und 5 Kilometer Laufen standen für die Age Grouper auf dem Programm.