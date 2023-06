Simon Henseleit tut‘s schon wieder: Steingadener im Europa-Cup derzeit in Mega-Form

Von: Paul Hopp

Stark in Form: Triathlet Simon Henseleit (hier eine Archivaufnahme). © Nagel/Imago Images

Triathlet Simon Henseleit surft derzeit auf der Erfolgswelle: Beim Europa-Cup im österreichischen Wels durfte sich der Steingadener wieder besonders freuen.

Wels – Triathlet Simon Henseleit surft derzeit auf der Erfolgswelle: Beim Europa-Cup-Wettbewerb im österreichischen Wels feierte der Steingadener am Samstag seinen zweiten Europa-Cup-Sieg in Folge. Zwei Wochen davor hatte der 23-Jährige beim Wettbewerb im polnischen Rzeszów über die olympische Distanz erstmals im Elitefeld einen Europacup gewonnen.

In Wels stand für die Teilnehmer eine Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) auf dem Programm. Henseleit ging mit der Startnummer eins ins Rennen – und lief am Ende auch als Erster über die Ziellinie.

Simon Henseleit feiert zweiten Europa-Cup-Sieg in Folge

Mit der Zeit von 53:02 Minuten siegte er knapp vor dem Österreicher Jan Bader (53:04); auf der Zielgeraden hielt Henseleit den Lokalmatadoren auf Distanz und lief mit erhobenen Armen über die finale Linie. Rang drei ging an den Briten Hugo Milner (53:10). Zweitbester Deutscher war Jonas Osterholt (53:40) als Zehnter, der unmittelbar vor Teamkollege Till Kramp (53:45) das Ziel erreichte.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

„Das Schwimmen und der Bike-Part waren wirklich hektisch“, so Henseleit in einer ersten Stellungnahme. Es sei regelrecht „eine Erleichterung“ gewesen, die Laufschuhe anzuziehen. Auf die Laufstrecke ging Henseleit als Erster, in der ersten Runde (von insgesamt drei Umläufen) konnte er die Verfolger abschütteln. Der Steingadener hatte das gute Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben, gleichwohl „musste ich das Tempo hoch halten“.

Viel Hektik beim Schwimmen und auf dem Rad

Milner flog Henseleit zufolge regelrecht von hinten heran, und Bader schloss auf den letzten 400 Metern fast noch die Lücke. Doch der Steingadener wehrte alle Versuche der Konkurrenz souverän ab. „Es ist nie leicht, alle Teile des Puzzles zusammenzubekommen“, so Henseleit. Daher „wird es immer etwas Besonderes sein, Rennen zu gewinnen“. Bei den Frauen wurde Jule Behrens (59:40) zweite hinter der Kasachin Ekaterina Shabalina (59:35).

(Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.)

Zum Start in die Wettkampfsaison hatte Henseleit in Caorle (Italien) den zwölften Platz belegt. Danach folgte Rang vier mit dem Team aus Neckarsulm in der Bundesliga. Ende Mai glänzte Henseleit beim Europa-Cup in Olsztyn (Polen) als Dritter.