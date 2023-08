Simon Henseleit, das Olympia-Ticket und die verflixte Sache mit dem linken Fuß

Triathelt Simon Henseleit in Aktion, hier bei den „World Triathlon Championship Series“ in Hamburg 2023.

Triathlon in Paris

Beim Test-Wettkampf in Paris ging es für die deutschen Triathleten um Startplätze bei Olympia. Mit dabei war auch Simon Henseleit — der jäh ausgebremst wurde.

Paris – Seine Enttäuschung konnte Simon Henseleit nicht verbergen – und auch nicht den Ärger auf sich selbst. „Irgendwo“, teilte der Triathlet aus Steingaden mit, „habe ich mir richtig heftig den Fuß angeschlagen.“

In der Folge ging beim olympischen Testevent in Paris am Freitag nicht mehr viel. Henseleit, der im Schwimmen und auf dem Rad bei den Besten mit dabei war, fiel zurück und hatte keine Chance mehr auf ein Top-Ergebnis. Lediglich auf dem 47. Platz überquerte er die Ziellinie. Die olympische Distanz mit 1500 Metern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und zehn Kilometern Laufen hatte er in 1:44:44 Stunden absolviert.

Simon Henseleit in Paris nur auf Platz 47

Nach dem Rennen postete Henseleit ein Foto seines linken Fußes, und dieser sah tatsächlich nicht gut aus: Ein großer Bluterguss hatte Spann und Zehen lila-blau gefärbt. „Das Gehen fällt im Moment wirklich schwer“, so der Steingadener. Eine genaue Diagnose steht bis dato noch aus.

Simon Henseleit war guter Dinge in den Wettkampf gegangen. Als einer von insgesamt fünf deutschen Athleten hatte er die Chance bekommen, sich ein Olympia-Ticket zu sichern. Voraussetzung dafür war ein Top-Acht-Rang bei diesem Event, bei dem die Strecke für Olympia 2024 getestet werden sollte. Henseleit mischte lange vorn mit, bis eben dann das Missgeschick mit dem Fuß passierte.

Starke Leistung im Wasser und auf dem Rad bleibt unbelohnt

Ein Deutscher erfüllte Freitagfrüh die Norm: Tim Hellwig (1:41:26) überquerte als Siebter die Ziellinie. Für den 24-jährigen deutschen Vizemeister war es in diesem Jahr das dritte Top-Ten-Resultat in der „World Triathlon Championships Series“ (WTCS). Für Jonas Schomburg (1:42:42), der das Schwimmen auf Rang drei beendete und nach dem zweiten Wechsel als Erster auf die Laufstrecke gestürmt war, stand der 21. Rang zu Buche. Lasse Lührs (1:43:23/30. Platz) und Johannes Vogel (1:43:24/31.) kamen kurz hintereinander ins Ziel.

Das Rennen gewann der britische Olympia-Zweite Alex Yee (1:41:02), der sich zu Beginn der Laufstrecke aus einer über 50 Athleten umfassenden Gruppe abgesetzt hatte. Die weiteren Podestplätze gingen an die zeitgleichen Vasco Vilaca (Portugal) und Dorian Coninx (Frankreich), die nach 1:41:15 Stunden die Linie überquerten.

Weitere Qualifikationsmöglichkeiten haben die DTU-Aktiven im September beim Finale der WTCS in Pontevedra (Spanien) durch ein Resultat in den Top-Acht beziehungsweise über einen Top-Zwölf-Rang im WTCS-Ranking 2023. Bei den Frauen sicherten sich am Donnerstag Laura Lindemann (3. Platz) und Nina Eim (6.) jeweils einen Olympia-Startplatz.