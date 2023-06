„Hatten einen schweren Einstieg“: Schongauer Tri-Team hat in Regionalliga zu kämpfen

Triathlon

Zum Saisonstart hatten die Männer des Tri-Teams Schongau zu kämpfen. In Weiden wurde es nix mit einem Top-Platz. Dafür lief‘s für zwei Athleten beim „Topfit Lauf“ gut.

Schongau – Die Triathlon-Saison 2023 ist eröffnet. Die Männermannschaft des Tri-Teams Schongau absolvierten in Weiden ihren ihren ersten Einsatz beim Wettkampf in der Regionalliga.

Schongauer Tri-Team in Regionalliga auf Platz elf

„Sie hatten einen schweren Einstieg“, berichtete Teamsprecherin Judith Horner, nachdem das Quintett mit Thomas Landes, Simon Fetschele, Lucas Jetzt, Florian Bußmann und Mannschaftsführer Jens Boas in der Oberpfalz unter 13 Mannschaften auf Rang elf gelandet war. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor hatte das Schongauer Team an gleicher Stelle noch den fünften Platz belegt.

In Weiden stand zunächst ein Einzelrennen auf dem Programm, aus dessen Ergebnissen sich die Startabstände für die anschließende Teamverfolgung errechneten. Im Abstand von 15 Sekunden galt es für die Teilnehmer, einen „Super Sprint“ (400 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren, 3 Kilometer Laufen) zu absolvieren. Bei den Schongauern sorgte der erst 16-jährige Bußmann für eine Überraschung. Der Nachwuchsathlet platzierte sich im Mittelfeld deutlich vor seinen Teamkollegen, die allesamt im hinteren Feld ins Ziel kamen.

Niveau auch in der dritthöchsten Liga ist extrem hoch

Die Lechstädter starteten damit als Zehnter in die Teamverfolgung. „Wie hoch das Niveau inzwischen in der dritthöchsten Liga ist, bekam das Quintett dann zu spüren“, berichtete Judith Horner, nachdem das Quintett vergeblich versucht hatte, Boden gut zu machen. Stattdessen mussten es noch eine weitere Mannschaft vorbeiziehen lassen. „Den Kopf lässt das Team um Jens Boas aber nicht hängen“, resümierte Horner.

+ Top beim „Topfit-Lauf“: Leandros Hrysanthopoulos (re., mit Martin Horner) wurde in Kaufbeuren Dritter. © Tri-Team Schongau

Nachwuchstalent zeigt in Kaufbeuren gute Leistung

Zwei weitere Triathleten vom TSV gingen beim „Topfit Lauf“ in Kaufbeuren an den Start. Der erst 15-jährige Leandros Hrysanthopoulos und sein Trainer Martin Horner zeigten bei dem Lauf auf der etwa 5,2 Kilometer langen Strecke eine gute Leistung. Der Nachwuchsathlet landete in einer herausragenden Zeit von 18:53,7 Minuten hinter dem für die Schönegger Käse-Alm startenden Rottenbucher Peter Vogt (17:25,5) und Marco Zimmerling aus Kaufbeuren (18:26,4 in der Gesamtwertung auf dem dritten Platz.

Bei der männlichen U18 siegte er mit seiner Zeit mit über fünf Minuten Vorsprung. Bemerkenswert dabei: Hrysanthopoulos, der mittlerweile im Landesligateam der Schongauer sein Debüt beim Triathlon in Oberschleißheim gegeben hat, verbesserte in Kaufbeuren mit einer Nettozeit von 18:20 Minuten auf 5 Kilometer seine persönliche Bestzeit vom vergangenen März um mehr als eine halbe Minute. Horner, der nach einer „Babypause“ erst wieder ins Training eingestiegen ist, wurde Siebter.

Stefan Fichtl (Schönegger Käsealm) gewann beim „Topfit-Lauf“ mit rund 250 Startern, den Bewerb über zehn Kilometer (36:20,0 Minuten). Der Vorsprung auf den nachfolgenden Stefan Settele betrug über zweieinhalb Minuten.