Triathlon-WM: Henseleits greifen beim Saisonhöhepunkt an

Hungrig auf Edelmetall zeigten sich Franca und Simon Henseleit bei der Triathlon-EM. Nun nehmen sie es in Lausanne mit der weltweiten Konkurrenz auf. (Archivbild)

WM in Lausanne

Von Donnerstag bis Sonntag findet in Lausanne die Triathlon-Weltmeisterschaft statt. Mit dabei sind Franca und Simon Henseleit aus Steingaden, die nach den Sternen greifen.

Steingaden/Lausanne – Groß war die Freude, als sich Franca und Simon Henseleit aus Steingaden bei der Triathlon-EM im Juni für die Weltmeisterschaft in Lausanne (Schweiz) qualifiziert hatten. Nun könnten die Voraussetzungen allerdings unterschiedlicher kaum sein, wenn sie am Freitag neben zwei anderen Deutschen bei den Wettkämpfen der Junioren an den Start gehen. Denn in der Vorbereitung auf den Wettkampf hatte Franca mit einer Verletzung zu kämpfen.

„Ich habe seit sechs Wochen eine Laufpause eingelegt“, berichtet die 16-Jährige. Bei der Weltmeisterschaft wird sie nach acht Wochen erstmals wieder fünf Kilometer laufen. Grund war eine Knochenreizung im Sprunggelenk, die sie sich aufgrund einer Blockade im Gelenk bei den deutschen Meisterschaften zugezogen hatte. Zudem hatte sie vier Wochen nicht auf dem Rad gesessen. Somit stand vor allem Schwimmtraining auf dem Programm. Daher liegt auf der Schwimmleistung auch der Fokus bei ihren ersten weltweiten Titelkämpfen. „Es ist egal, wie schnell ich bin, und es gibt auch keine Platzierung als klares Ziel“, sagt Franca, die mit der Startnummer 47 gelistet ist. Schmerzfrei bleiben und Erfahrungen sammeln, lautet die Devise.

Simon Henseleit möchte unter die besten zehn

Anders sieht die Lage bei ihrem Bruder Simon aus (Startnummer 44). Der 19-Jährige, der seine letzte Saison bei den Junioren absolviert, ehe er zur U 23 aufsteigt, strotzt nur so vor Selbstvertrauen. „Die Vorbereitung lief ziemlich gut“, sagt Simon. Die Finals in Berlin waren für ihn ein „erfolgreicher Formtest“. Wie berichtet, belegte er dort den sechsten Platz in der deutschen Meisterschaftswertung. Danach ging es für zehn Tage ins Trainingslager nach Kienbaum, das ehemalige DDR-Bundesleistungszentrum.

Sein Ziel sei es, unter die ersten zehn zu kommen, wie der 19-Jährige betont. Auch wenn er dieses Jahr schon bei der Europameisterschaft und der deutschen Meisterschaft dabei war, sei die WM der Saisonhöhepunkt. Er ist bereits am Montag nach Lausanne gereist und hat dort zwei Tage auf einem Campingplatz verbracht. Am Mittwoch reiste Franca samt den Eltern nach. Für sie ging es mit allen anderen deutschen Triathleten direkt ins Teamhotel.

Franca startet am Freitag um 8 Uhr, ihr Bruder Simon folgt um 10 Uhr

Die Strecke in Lausanne ist für Simon nicht unbekannt, denn vor zwei Jahren hatte er sich dort ein Rennen angesehen. Vor allem ein Berg auf der Radstrecke stach dem Triathleten dabei ins Auge. Diesen müssen die Teilnehmer in jeder der vier Runden über die fünf Kilometer lange Strecke einmal überwinden. „Das kommt mir entgegen“, so Henseleit. Insgesamt wird bei der WM die übliche Sprintdistanz(750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) zurückgelegt.

Das Junioren-Rennen mit Simon Henseleit startet am Freitag um 10 Uhr. Bereits um 8 Uhr stürzt sich Franca Henseleit bei den Juniorinnen ins Wasser. Das heißt für sie: Frühstück um 5 Uhr. Daher sei der Schlaf in der vorletzten Nacht vor dem Wettkampf der wichtigste, erklärt die 16-Jährige. Im Hinblick auf die WM habe sie schon seit ein paar Tagen versucht, früh ins Bett zu gehen sowie früh aufzustehen und morgens zu trainieren.

Am Sonntag um 18 Uhr steht zum sportlichen Abschluss der Weltmeisterschaft die Mixed-Staffel auf dem Programm. In dieser Disziplin (über eine verkürzte Sprintdistanz starten je zwei Frauen und Männer einer Nation) hatten sich die Henseleits EM-Gold im Juniorenbereich gesichert. Diesmal starten allerdings Junioren und die U23-Athleten in einem Wettkampf. Die Chancen für die Steingadener, daran teilzunehmen, stehen ob der älteren Konkurrenz daher ungleich schlechter. Die Hoffnung auf einen Start hat vor allem Simon Henseleit aber noch nicht aufgegeben.

Alle Rennen werden im Livestream auf www.triathlonlive.tv übertragen.