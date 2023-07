Zwei Spielerinnen angeschlagen - dennoch schlagen sich Peitings Frauen bravourös

Der Weg zum Titel führt nur über sie: Peitings Stockschützinnen (von links Ulrike Lachenmayer, Franziska Lindner, Selina Steber, Irina Tsishuk und Christina Drechsler) blicken der Bundesliga-Rückrunde optimistisch entgegen. © TSV Peiting

Die Bedingungen in der Bundesliga-Vorrunde waren für die Stockschützinnen des TSV Peiting nicht ideal. Dennoch haben sie gute Chancen, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Peiting – Nicht nur bei den Männern des TSV Peiting läuft es in der Sommersaison 2023 mit dem Erreichen des Final-Four-Turniers überaus erfolgreich. Auch die Peitinger Frauen, ihres Zeichens Titelverteidigerinnen, mischen in der Bundesliga sehr gut mit. Nach der Vorrunde belegt das TSV-Quintett Rang zwei.

Im Gegensatz zu den Männern spielen Frauen einen anderen Modus

Gespielt wird bei den Frauen in einem anderen Modus. Im Gegensatz zu den Männern, die in Vierergruppen eine Vorrunde bestreiten, ehe es in die K.o.-Spiele geht, gibt es bei den Frauen ein großes Vorrunden- und ein großes Rückrundenturnier. Ersteres ging in Hallbergmoos über die Bühne.

Peiting mit zwei angeschlagenen Spielerinnen - dennoch reicht es zu Platz zwei

Der TSV Peiting schickte für diesen Wettkampf Irina Tsishuk, Selina Steber, Ulrike Lachenmayer, Christina Drechsler und Franziska Lindner ins Rennen. „Franziska und Christina waren da verletzungsbedingt nur zu 60 Prozent einsatzfähig“, berichtete Christian Lindner von den Peitinger Stocksportlern. Trotz dieses Handicaps schlugen sich die TSV-Stockschützinnen bei dem Turnier sehr gut. Von den zwölf Partien gewannen sie acht. Zusammen mit den zwei Unentschieden und zwei Niederlagen ergab das unterm Strich 18:6 Punkte und den zweiten Platz hinter dem EC Lampoding (19:5) und vor dem punktgleichen FC Untertraubenbach.

Mindestziel für Peiting: Qualifikation für Deutsche Meisterschaft

Damit haben sich die Peitinger Damen eine gute Ausgangsposition erspielt, um am Sonntag, 23. Juli, in der Rückrunde in Kühbach ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. „Bis dahin werden auch alle fit sein und ihren Trainingsrückstand aufgeholt haben“, ist Christian Lindner zuversichtlich. Außer der Titelverteidigung peilen die Peitingerinnen zumindest die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft an, für die sie unter die Top Fünf kommen müssen. „Das wird auf alle Fälle ein hartes Stück Arbeit“, erwartet Christian Lindner keinen Spaziergang für das Peitinger Frauenteam.