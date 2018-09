TSV Peiting will ins Final-Turnier

stockschießen: champions league

von Thomas Fritzmeier

Simon Nutzinger

Es ist der letzte Titel, der den Peitinger Stockschützen noch fehlt: Champions-League-Sieger. Auf dem Weg dahin geht‘s im Viertelfinale gegen den ASV Kaltern.

Peiting – Sie haben eine eingebaute Erfolgsgarantie, haben fast alles gewonnen. Nur ein Titel fehlt den Stockschützen des TSV Peiting noch: Der in der Stocksport Champions League. Die wird heuer allerdings auch erst zum zweiten Mal ausgetragen. Der TSV hatte bisher also erst eine Gelegenheit, die europäische Königsklasse auf Sommerbahnen zu gewinnen. Im vergangenen Jahr schnappten sich aber die Österreicher von Jimmy Wien den Premieren-Titel.

Die Wiener sind heuer aber nicht mehr dabei – zumindest sah es bis vor kurzem noch danach aus. Sie wurden während der Vorrunde, die die Peitinger ungeschlagen und als bestes aller Teams absolvierten, aus dem Wettbewerb ausgeschlossen. Die Österreicher hatten im diesjährigen Turnier mit Patrick Solböck und Werner Hutter zwei nicht spielberechtigte Akteure eingesetzt. Allerdings haben die Vorjahres-Champions Einspruch gegen das Urteil eingelegt. Die endgültige Entscheidung des Sportgerichts lässt noch auf sich warten. Bis zum gestrigen Abend stand nicht fest, ob die Wiener ihr Viertelfinale am Sonntag gegen den EC Lampoding bestreiten dürfen oder nicht.

Bleibt es beim Ausschluss von Jimmy Wien, sind die Peitinger der ganz große Favorit auf den CL-Sieg, könnten diesen sogar auf den heimischen Bahnen gewinnen. Denn das Final Four-Turnier (die besten vier Teams bestreiten Halbfinale und Endspiel an einem Tag) wird heuer in der Marktgemeinde (29. September) ausgetragen. „Den Titel daheim zu holen, wäre natürlich ein Traum“, sagt TSV-Spieler und DESV-Präsident Christian Lindner. „Und sollten wir tatsächlich die Champions League gewinnen, würden wir uns unsterblich machen, hätten endgültig alle Wettbewerbe gewonnen. Das hat vor uns noch niemand geschafft.“

Ein Sieg fehlt den Peitingern noch, um im Final-Turnier dabei zu sein. An diesem Samstag (16 Uhr in der Peitinger Dreifachturnhalle) müssen sie im Viertelfinale den ASV Kaltern (Italien) bezwingen, um fix in der Runde der besten Vier zu stehen. Eine Aufgabe, die Lindner mit sehr viel Selbstbewusstsein angeht. Er sagt: „Bei allem Respekt vor dem Gegner. Aber Kaltern ist das einfachste Los, das man bekommen konnte. Wir müssen und wir werden sie schlagen.“ Die Statistik gibt zumindest schon einmal Grund zur Hoffnung: In der Vorrunde hatte der TSV die Italiener mit 8:2 von der Bahn gefegt, sich so den Gruppensieg gesichert.