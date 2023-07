Turnen: Schongauer Stadtmeisterschaft eine „gelungene Veranstaltung“ - Lisa Lercher mit Tageshöchstwert

73 Teilnehmer bei Wettbewerben in der Lechsporthalle

Von Stefan Schnürer schließen

Ein positives Fazit zogen die Organisatoren der Schongauer Stadtmeisterschaft im Turnen. Der Nachwuchs zeigte sehr ansprechende Leistungen.

Schongau – Hoch her ging es in der Lechsporthalle: 66 Mädchen und sieben Buben im Alter von sieben bis 18 Jahren traten bei der Schongauer Stadtmeisterschaft in verschiedenen Wettkampfklassen im Gerätturnen gegeneinander an. Beeindruckende Leistungen zeigte vor allem die 17-jährige Lisa Lercher. Sie erreichte den Tageshöchstwert von 66,35 Punkten und gewann den Titel. Bei den Buben wurde Maximilian Katyuzhanskiy „für seine ansprechenden Leistungen mit der höchsten Punktzahl belohnt“, wie Susanne Zimmermann von der Turnabteilung berichtete.

Lena Lercher verweist Vorjahressiegerin Anna Schleich auf Platz zwei

Überhaupt sei es „eine gelungene Veranstaltung der Turner“ gewesen, wie Zimmermann betonte. „Schon beim Einmarsch mit Musik konnte man in den Gesichtern der Kinder und Jugendlichen die Anspannung, aber auch ein stolzes Lächeln erkennen.“ Dann durfte der Nachwuchs zeigen, was er im Training so fleißig geübt hatte. Nach einem laut der TSV-Sprecherin „konzentriert geturnten Vierkampf“ holte sich schließlich Lisa Lercher, knapp vor der letztjährigen Stadtmeisterin, Anna Schleich, den begehrten Pokal für den Titel der Stadtmeisterin. Ihre Stärken lagen laut Zimmermann bei den Übungen am Balken, Boden und Sprung, wo sie jeweils die höchsten Einzelwertungen erzielte. Ihre Freundin Anna Schleich zeigte die Bestleistung am Stufenbarren.

Auch die Buben, trainiert von Gregor Jung und Kilian Grieser, machten es spannend. Die meisten Punkte am Boden holte Maximilian Katyuzhanskiy. Ebenso glänzte er am Reck, punktgleich mit Gabriel Blaskovits. Am Barren erturnte sich Julius Sugar die höchste Wertung.

Ältere Turnerinnen fungieren als Wettkampfbetreuerinnen

Die Mädchen, die zweimal in der Woche unter Anleitung der Trainergemeinschaft mit Karin Müller, Andrea Haberstock, Bettina Erkens und Katharina Gleich üben, begeisterten bei ihren Pflichtübungen „mit souverän geturnten Elementen“, so Zimmermann, an sämtlichen Geräten. Abteilungsleiterin Christine Kleiner freute sich über einen fairen und unfallfreien Wettkampf. Fleißige Unterstützung hatten die Übungsleiter von den zahlreichen älteren Turnerinnen, die unter anderem als Wettkampfbetreuerinnen fungierten. Das Wettkampfbüro hatte alle Bewerbe schnell ausgewertet, daher konnten Christine Kleiner und Bettina Erkens schon kurz nach Beendigung der Wettbewerbe die Siegerehrung abhalten. „Mit Freude und sichtlichem Stolz nahmen die Turner und Turnerinnen die Medaillen und Urkunden entgegen“, berichtete TSV-Sprecherin Zimmermann.