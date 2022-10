TSV Schongau startet ins Abenteuer „Bezirksliga“

Von: Paul Hopp

Da war die Freude groß: Eher unerwartet holten sich die Volleyballerinnen des TSV Schongau im Mai den Titel in der Bezirksklasse 2. Nun tritt das Team in der Bezirksliga West an, die ersten Partien finden am Samstag statt. © TSV Schongau

Für die Volleyballerinnen des TSV Schongau beginnt die neue Spielzeit. Nach dem Meistertitel tritt das Team in der Bezirksliga an. Fragezeichen gibt‘s beim Personal.

Schongau – Für die Abteilung war es im vergangenen Mai nicht weniger als ein historisches Ereignis: Erstmals holten die Volleyballerinnen des TSV Schongau den Meistertitel in der Bezirksklasse. In der Gruppe 2 behielten sie am letzten Spieltag die Nerven und holten die noch nötigen vier Punkte, um im Fernduell mit der TSG Maisach vorn zu bleiben.

Das Aufstiegsrecht nahm die Mannschaft wahr – am Samstag, 22. Oktober, starten die Schongauerinnen nun in die Bezirksliga West. Auf dem Programm stehen zwei Partien in Ingolstadt; es geht gegen die gastgebende SG ESV Ingolstadt/TSV Kösching und gegen den SV Esting II. Das Team aus Esting hat bereits vier Partien absolviert und alle vier Spiele gewonnen.

TSV Schongau startet in Bezirksliga West

Die TSV-Frauen blicken der neuen Spielzeit gespannt entgegen, allerdings gibt es ein Manko. Die Decke an Spielerinnen ist dünn. „Persönliche und berufliche Veränderungen“ bei einigen Akteurinnen sind laut Teamsprecherin Karin Riedl der Grund dafür. So werde sich stets erst kurzfristig entscheiden, in welcher Besetzung die Schongauerinnen jeweils antreten können. Zum Kader gehören jedenfalls Nicole Schmitt, Daniela Hübl, Johanna und Katharina Braun, Verena Mettig, Johanna Köhler, Caterina Hack, Ellen Frütel, Patricia Gast, Rosa Kraus, Katharina Schmid und Karin Riedl. In der vergangenen Saison hatte das TSV-Team an verschiedenen Wochenenden auch schon Personalprobleme – am Ende stand dennoch der Meistertitel.

Die Liga umfasst insgesamt elf Mannschaften. Am Start sind: SV Esting II, MTV 1881 Ingolstadt, SV SW München II, PSV München, SG ESV Ingolstadt/TSV Kösching, SV Germering, MTV München, TSV TB München III und TUSC Obermenzing. Absolviert werden eine Hin- und eine Rückrunde. Jede Mannschaft absolviert pro Spieltag zwei Partien. Die Saison geht bis zum 11. März kommenden Jahres.

Die Schongauerinnen absolvieren drei Heimspieltage. Am Samstag, 26. November, geht es in der Gymnasiumshalle gegen Germering und Obermenzing. Die Spieltage am 21. Januar (gegen PSV München und MTV Ingolstadt) und 4. Februar (gegen Esting II und TSV TB München III) finden in der Lechsporthalle statt. Beginn ist immer um 14 Uhr.