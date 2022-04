Gehschritte am letzten Anstieg und eine Siegerin, die absichtlich ohne Uhr unterwegs war

Leichtathletik: Gögerltraillauf in Weilheim

Von Paul Hopp schließen

Top-Wetter und ein qualitativ starkes Teilnehmerfeld kennzeichneten den Gögerltraillauf des PSV Weilheim. Aus der Schongauer Region mischten mehrere Athleten vorn mit.

Weilheim – Das Terrain am Weilheimer „Hausberg“, dem Gögerl bringt bisweilen selbst versierte Athleten ins Wanken. Am letzten steilen Anstieg von den Schrebergärten hinauf zum Ziel musste Peter Vogt aus Rottenbuch, den vierten Gesamtplatz vor Augen, ein paar Gehschritte einlegen. Den Arm von Martin Sedlmayr zierte nach dem Wettkampf gar ein großes Pflaster – der Wessobrunner war in einem Waldstück gestürzt. Einig waren sich Vogt und Sedlmayr darin, dass sich die Teilnahme am zweiten „Gögerltraillauf“ auf alle Fälle gelohnt hatte. Vogt (50:18) war gar um zwei Minuten schneller gewesen als bei der Premiere vor drei Jahren.

Aufgrund von Corona musste der Lauf 2020 und 2021 abgesagt werden. Der Ausrichter, der Post SV Weilheim, warf deswegen die Flinte nicht ins Korn. Belohnt wurden Rennleiter Lothar Kirsch und sein Team dafür am Sonntag mit einem qualitativ hochwertigen Starterfeld und bestem Wetter. Rund 110 Frauen und Männer hatten sich für die rund 12,5 Kilometer angemeldet.

110 Teilnehmer und bestes Wetter

Die Stadtverwaltung machte es letztlich auch möglich, dass der finale Anstieg rauf zum oberen Gögerl-Parkplatz gelaufen werden konnte. Derzeit werden dort die Stufen saniert. Für den Wettbewerb wurde das zuletzt für Fußgänger gesperrte Teilstück geöffnet. Die Entscheidungen im Kampf um den Tagessieg bei den Frauen und bei den Männern fielen allerdings jeweils schon vor den letzten Metern.

+ Von Beginn an ging’s zur Sache: Das Foto zeigt eine Szene unmittelbar nach dem Start des Gögerltraillauf mit (von links) Markus Brennauer (TSV Penzberg), Peter Vogt und Stefan Fichtl (beide vom „Team Schönegger Käse-Alm“) sowie Gabriel Altebäumer (LG Würm Athletik). © Gisela Schregle

Bei den Frauen gab es einen Dreikampf um den Tagessieg. Den ersten Platz holte sich Melanie Albrecht (54:58) – in der Gesamtwertung waren nur sieben Männer schneller als sie. Die Wallgauerin (26) hat als Skilangläuferin begonnen und in der Trailrunning-Szene schon für Furore gesorgt. 2016 gewann sie unter anderem beim Transalpine-Run mit Timo Zeiler die Mixed-Wertung, 2017 triumphierte sie beim Rennsteiglauf auf der 73-Kilometer-Distanz. Nach einigen Problemen in den vergangenen zwei Jahren befindet sie sich nun „wieder im Aufbau“, wie sie sagt. Die Strecke des Gögerltraillaufs bezeichnete sie als „schön“. Albrecht lief ohne Uhr und freute sich über ihren Sieg. Ihre Leistung sei allerdings „ausbaufähig“.

Markus Brennauer belegt zweiten Gesamtplatz

Als zweite Frau überquerte Mikki Heiß (55:10) die Ziellinie. „Bergauf muss ich eben langsam tun“, sagte die Iffeldorferin (47) schmunzelnd. Bis vor Kurzem zählte sie zu den besten deutschen Marathonläuferinnen – 2019 holte sie mit dem Team der „LG Telis Finanz Regensburg“ DM-Gold. In der jüngeren Vergangenheit plagte sich Heiß jedoch mit diversen Verletzungen herum. Den Gögerltraillauf „habe ich mir gezielt ausgesucht“. Anders als bei einem genau vermessenen, flachen Straßenlauf gehe der Blick im Cross nicht dauernd auf die Uhr, erklärte die Iffeldorferin. Am Gögerl war Heiß deutlich schneller als vorab gedacht – sie kam letztlich auf eine Zeit von 4:25 Minuten pro Kilometer.

Sabine Nagel läuft bei den Frauen auf Rang drei

Drittbeste Frau am Gögerl war Sabine Nagel (55:44). Vor einer Woche hatte die Peitingerin (36) in Sonthofen auf einer Schotterstrecke ihre zweitbeste Zeit über 10 Kilometer (40:41) bislang erzielt. Am Gögerl lief die Athletin des SVO LA Germaringen mit Albrecht und Heiß lange gemeinsam, ab Kilometer acht „haben die beiden anderen dann Gas gegeben“, berichtete Nagel. Für sie war’s okay: Mehr als die Platzierung zähle für einen Athleten „immer die eigene Zeit“. Und die war in Nagels Fall drei Minuten schneller als im Rennen 2019, als sie Zweite wurde.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Bei den Männern wechselten sich Markus Brennauer (TSV Penzberg) und der in München lebende Franzose Frédéric Gabry (35) zunächst in der Führungsarbeit ab. Von Kilometer fünf bis 8,5 machte Brennauer das Tempo, danach zog Gabry im Wald vorbei und lief sich einen Vorsprung von rund 30 Metern heraus. Brennauer schloss nochmals die Lücke, doch am Ende setzte sich Gabry ab. Nach 47:06 Minuten überquerte der Sieger die Ziellinie. „Ein schöner Waldlauf“, sagte der Franzose. Freilich sei er mit der Platzierung sehr zufrieden.

+ Starker Auftritt: Rupert Haseidl (ESV Bad Bayersoien) wurde beim Gögerltraillauf Neunter. © Paul Hopp

Einen glücklichen Gesichtsausdruck hatte auch Brennauer (47:20), auch wenn der Penzberger (42) seinen Sieg von 2019 nicht wiederholen konnte: „Wir sind konstant gelaufen und es herrschte hohes Tempo von Anfang an“. Für ihn war es zugleich „ein super Test“ im Hinblick auf die Marathon-DM am kommenden Wochenende in Hannover. Im Vergleich zum Gögerltraillauf vor drei Jahren war Brennauer eigenem Bekunden nach etwa 30 Sekunden schneller – und das bei einer gemäß seiner Rechnung rund 200 Meter längeren Strecke.

Schilcher und Haseidl jeweils auf Platz drei

Als Gesamtdritter lief der Geretsrieder Sebastian Birzle nach 50:01 Minuten ein. „Für den Saisonstart war’s ganz gut“, sagte der 37-Jährige. Der Rottenbucher Vogt und der Hohenfurcher Stefan Fichtl (50:41) kamen auf den Rängen vier und fünf an. Das Duo vom „Team Schönegger Käse-Alm“ hatte in der Woche davor in Augsburg persönliche Bestzeiten im 10-Kilometer-Straßenlauf erreicht. Ihr Resultat am Gögerl konnte sich daher mehr als sehen lassen, auch wenn Fichtl lächelnd meinte: „Wir sind nicht so die Trailläufer.“

Im Vorderfeld bei den Männern platzierte sich auch Rupert Haseidl. Der Athlet des ESV Bad Bayersoien schaffte es als Neunter (55:08) in die Top Ten. In seiner Altersklasse wurde Haseidl (41) Dritter. Ebenfalls den Bronzeplatz in seiner Klasse belegte Heinz Schilcher: Der Schönberger (Jg. 1970), für den DAV Peiting am Start, kam nach 58:44 Minuten im Ziel an, was in der Männer-Gesamtwertung den 20. Platz bedeutete. Lediglich als Zuschauer wohnte der Peitinger Christian Scholz – 2019 am Gögerl Gesamt-Siebter – dem Traillauf bei. Er verzichtete, schweren Herzens, auf einen Renneinsatz, um am kommenden Wochenende bei der deutschen Marathon-Meisterschaft in Topform antreten zu können.