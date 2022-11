Weite Anfahrt wird mit Medaille belohnt

Von: Roland Halmel

Finale verpasst, dennoch glücklich: Die Frauen des TSV Peiting (v. l. Christina Drechsler, Sabine Hipp, Franziska Lindner, Selina Steber, Ulrike Lachenmayer) freuten sich mächtig über ihren dritten Platz im Amstetten. © TSV Peiting

Zunächst war da die Enttäuschung über den verpassten Finaleinzug. schlussendlich aber kehrten Peitings Stockschützinnen hochzufrieden vom Europacup in Niederösterreich zurück.

Peiting – Die 350 Kilometer weite Fahrt nach Amstetten in Niederösterreich zum Europacup zahlte sich für die Stockschützinnen des TSV Peiting aus. Die Mannschaft mit Franziska Lindner, Selina Steber, Ulrike Lachenmayer, Christina Drechsler und Sabine Hipp kehrte mit der Bronzemedaille dekoriert aus dem Nachbarland zurück. „Nach der ersten kurzen Enttäuschung über die Niederlage im Halbfinale war unsere Freude über die Bronzemedaille riesengroß“, berichtete Teamsprecherin Christina Drechsler. Insgesamt nahmen 15 Mannschaften aus Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und Tschechien am Turnier um den Europacup teil.

Nach Niederlage zum Auftakt kommt Peiting in Schwung

Die Peitingerinnen gingen in der Vorrunde in einer acht Teams starken Gruppe an den Start. Im ersten Spiel trafen sie auf die deutsche Konkurrenz vom RSV Büblingshausen (Hessen). Gegen die Stockschützinnen aus dem Stadtbezirk von Wetzlar, mussten sich die TSV-Frauen mit 4:5 geschlagen geben. „Danach haben wir aber nicht die Köpfe hängen lassen“, berichtete Drechsler. Im Anschluss gewannen die Peitingerinnen vier Spiele in Folge gegen das tschechische Team Slavoj Stozice, den Titelverteidiger ESV Union Vornholz (Österreich), den AEV Niederdorf (Österreich) und den EV Lana aus Südtirol. Im Anschluss gab es gegen den späteren Europacup-Sieger ESV Neustift/Innermanzing (Österreich) eine Niederlage, ehe der erste Wettbewerbstag mit einem Unentschieden gegen den ESV Großfeistritz (Österreich) endete. Damit landeten die Peitingerinnen mit 9:5 Punkten in der Gruppe A hinter Vornholz und Neustift/Innermanzing auf Rang drei.

Nach deutlichem Sieg im Viertelfinale war Medaille bereits sicher

Am zweiten Turniertag hieß es dann für alle Teilnehmerinnen „Alles oder Nichts“, da jetzt im K.o.-System über zwölf Kehren weitergespielt wurde. „Der Druck war groß, aber wir konnten zusammen unsere beste Leistung abrufen“, lobte Drechsler ihre Teamkolleginnen, mit denen sie sich im zweiten Duell gegen Büblingshausen mit 11:8 durchsetzte. Im Viertelfinale hieß dann der Gegner AEV Stegen EBRA. Gegen die Südtirolerinnen gelangen dem TSV-Team 23 fehlerlose Versuche und ein deutlicher Sieg. „Wir konnten es kaum glauben, doch eine Medaille war uns damit schon sicher, da es zwei Drittplatzierte gibt“, berichtete Drechsler. Zusammen mit dem TSV-Quintett gewann auch der EV Lana die Bronzemedaille.

Im Halbfinale gegen Vornholz Endstation für Peiting

Im Halbfinale trafen die Peitinger Stockschützinnen erneut auf Vornholz, das sie in der Vorrunde noch besiegt hatten. Ein weiterer Erfolg gegen die Österreicherinnen gelang ihnen aber nicht. „Leider sind uns einige Fehler unterlaufen, während die Damen aus Vornholz sehr stark gespielt haben und auch das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite hatten“, berichtete Drechsler nach der 7:13-Niederlage. Auch wenn ihr und ihren Mannschaftskameradinnen damit der Einzug ins Finale verwehrt blieb, zog sie dennoch ein positives Fazit. „Wir haben bei diesem Wettbewerb Nervenstärke und Können bewiesen und wir freuen uns schon auf weitere Wettkämpfe, die noch vor uns liegen.“

Neustift/Innermanzing gewinnt den Europacup

Den Europacup in Amstetten gewann indessen der ESC Neustift/Innermanzing mit einem 12:4-Finalsieg gegen Vornholz. Der EC Gerabach belegte in der Gesamtwertung Rang sieben und war damit zweitbestes deutsches Team. Der 1. FC Neunburg vorm Wald und der RSV Büblingshausen belegten die Plätze neun und zehn.