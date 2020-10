Zwei starke Phasen reichen nicht - Schongauer Männer verlieren zum Auftakt 23:26

HANDBALL

von Roland Halmel

Lange Zeit sah es gut aus für die Handballer des TSV Schongau. Am Ende mussten sie sich zum Saisonauftakt dennoch geschlagen geben.

Schongau – Am vergangenen Wochenende erfolgte der Startschuss für den Spielbetrieb im Handball-Bezirk „Alpenvorland“. Das Auftaktprogramm gestaltete sich allerdings sehr bescheiden. In der Bezirksliga Herren fand nur ein einziges Spiel statt, und das bestritt der TSV Schongau beim SC Unterpfaffenhofen-Germering II. Die Rückkehr in die Bezirksliga endete für die Lechstädter nicht nach Wunsch. Bei der Landesliga-Reserve des SCU unterlag der Aufsteiger mit 23:26 (13:12).

„Mit viel Glück hätten wir was mitnehmen können, aber letztlich war unsere Fehler- und Fehlwurfquote zu hoch“, bilanzierte TSV-Coach David Schmoldt. Ein Lob gab es von ihm für die Umsetzung der Corona-Vorgaben durch die Hausherren. „Das war sehr streng, aber auch sehr gut umgesetzt“, urteilte Schmoldt. Sein Team wie auch der Gegner durften erst 30 Minuten vor Spielbeginn in die Halle. „Dadurch war die Vorbereitung etwas kurz, was man auch der nervösen Anfangsphase beider Mannschaften anmerkte“, erklärte der TSV-Coach.

Schwaches Ende kostet Punkte

Beide Kontrahenten brauchten einige Zeit, um sich zurechtzufinden. Erst nach sieben Minuten und einer mageren 2:1-Führung der Gastgeber nahm die zunächst ausgeglichene Partie langsam an Fahrt auf. Zehn Minuten vor der Pause drehten die Schongauer auf. Innerhalb kurzer Zeit zogen sie auf 12:8 (26.) davon. „Dann folgte aber Tiefschlaf bis zum Seitenwechsel“, berichtete der Trainer. Unterpfaffenhofen-Germering nutzte das zu vier Treffern in Folge.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde das Spiel der Gäste nicht besser. „Das war katastrophal“, sagte Schmoldt angesichts von Fehlwürfen und Patzern in Serie. Die Quittung war ein Vier-Tore-Rückstand, den der SCU bis zum 17:21 (45.) verteidigte. Eine zweite starke Phase der Schongauer mit vier Toren am Stück, darunter zwei Treffern von Yanis Lang, brachte den 23:23-Ausgleich (56.) und machte das Spiel spannend.

In den letzten Spielminuten agierte der Aufsteiger allerdings zu überhastet und zu ungenau. Den Gästen gelang kein einziges Tor mehr. Die Hausherren trafen dagegen noch dreimal und durften sich so über den Auftaktsieg freuen. „Die Jungs haben aber viele gute Ansätze gezeigt. Es wird wohl noch drei bis vier Wochen dauern, bis wir auf der Höhe sind“, so Schmoldt.

Spieler und Tore

Feld: Felix Amberg 6, Yanis Lang 5, Mathias Sliwa 3, Pascal Spanidis 2, Roman Häuserer 2, Thomas Namdar 2, Luis Michl 1, Tobias Wöhnl 1, David Listl 1, Niklas Kny. Tor: David Neumaier.