Generationen-Duell in der Königsklasse: Zwei Landkreis-Fahrer starten in ADAC GT Masters

Bekanntes Auto in neuem Design: der Porsche 911 GT3 R, mit dem Christian Engelhart aus Starnberg im ADAC GT Masters antritt. © Axel Weichert

Gleich zwei Motorsportler aus dem Landkreis starten heuer im ADAC GT Masters: Neben Routinier Christian Engelhart aus Starnberg erstmals Jan Marschalkowski (19) aus Inning.

Inning/Starnberg – Für Jan Marschalkowski geht dieser Tage ein Traum in Erfüllung: Der 19-jährige Rennfahrer aus Inning hat den Sprung in die sogenannte Liga der Supersportwagen geschafft, das ADAC GT Masters, und wird – wenn alles nach Plan läuft – an diesem Wochenende in Oschersleben sein erstes Rennen in der Champions League der GT-Serien absolvieren.

Das erste offizielle Training findet am morgigen Freitag (9.15 Uhr) statt, die beiden Rennen am Samstag und Sonntag (jeweils 13 Uhr). Damit nimmt Marschalkowskis Karriere so richtig Fahrt auf.

Jan Marschalkowski 2021 im ADAC GT4: Wie Phönix aus der Asche

Bereits 2021 hatte sich der damals 18-Jährige entscheidend gesteigert und das beste Jahr in seiner noch jungen Karriere auf den Asphalt gezaubert. Vor seiner zweiten Saison in der ADAC-GT4-Serie hatte er sich vorgenommen, mit seinem französischen Teamkollegen Theo Nouet um den Titel mitzufahren, nachdem der Inninger in der Vorsaison Junioren-Champion geworden war.

Doch dann lief zu Beginn der Saison fast alles schief. Zwei Disqualifikationen und ein Rennausfall machten die Titelhoffnungen des jungen Teams früh zunichte.

Jan Marschalkowski (19) aus Inning steht vor seiner ersten Saison im ADAC GT Masters. © ADAC

Allerdings kämpften sich Marschalkowski und Nouet in ihrem Mercedes-AMG zurück, gewannen das zweite Rennen vom Großen Preis in Oschersleben und etablierten sich mit ihrem Team Zakspeed, einem ehemaligen Formel-1-Rennstall, in der Spitzengruppe. Anschließend wechselten sich Erfolge und unglückliche Wochenenden ab, sodass schlussendlich nach vier Siegen und zehn Podestplätzen Rang zwei zu Buche stand – nur knapp geschlagen im Titelkampf.

Marschalkowski nach Rang zwei in der GT4: Aufstieg ins ADAC GT Masters

„Es war schon sehr bitter, dass wir unser Ziel, den Titel zu gewinnen, nicht erreichen konnten“, sagt Marschalkowski. Trotzdem sei es „eine absolut geile Saison“ für ihn und sein Team gewesen mit einer Menge Erinnerungen und vielen neuen Erfahrungen. Kurz nach der bitteren Niederlage kündigte der Inninger an: „Wir sind nicht hier, um Zweiter zu werden, und werden für nächste Saison mehr anstreben.“

Doch es sollte noch besser für ihn kommen: Anstatt erneut in der GT4 zu starten, bekam Marschalkowski ein Angebot für einen Platz im ADAC GT Masters. Dank des ehemaligen Zakspeed-Chefs Philipp Zakowski, der sich mit Ex-DTM-Fahrer Peter van Ommen zusammengetan hatte, um das Team ZVO-Racing zu gründen, steuert Marschalkowski fortan seinen Mercedes-AMG GT3 Evo in der Königsklasse des GT-Sports. „Philipp Zakowski ist ein Unterstützer seit Tag eins für mich. Es ist eine tolle Chance, mit ihm weiterarbeiten zu dürfen“, sagt der 19-Jährige.

Mercedes-AMG-Team ZVO-Racing 2022: Marschalkowski und Juncadella

Sein neuer Teamkollege ist Daniel Juncadella. Der 30-jährige Spanier bringt mit drei Formel-3-Saisons und insgesamt 110 DTM-Rennen (ein Sieg) eine enorme Routine mit und soll dem jungen Inninger in seiner ersten Saison als Mentor zur Seite stehen.

„Es ist ein großes Privileg, mit Dani fahren zu können. Er hat eine unglaubliche Erfahrung und nahezu alles im Rennsport erlebt. Er wird mir superviel beibringen können“, sagt Marschalkowski. Der neue Bolide hat um die 600 PS und damit rund 100 mehr als das letztjährige GT4-Auto.

Rookie Marschalkowski im ADAC GT Masters: „Werde mich nicht verstecken“

Marschalkowskis Ziel für die kommende Saison ist natürlich ein anderes als noch in der GT4. Dort wäre es für ihn heuer einzig und allein um den Titel gegangen.

„Wir wollen uns stetig weiterentwickeln und konstant Top-Ten-Ergebnisse einfahren. Ich gehe nicht ins Masters, um mich zu verstecken“, kündigt der Rookie vom Ammersee an.

ADAC GT Masters: Christian Engelhart will im Porsche zurück zu alten Erfolgen

Nur ein paar Kilometer weiter geht ein anderer Fahrer die neue Saison mit noch höheren Ambitionen an. Der Starnberger Christian Engelhart, seines Zeichens ADAC-GT-Masters-Champion aus dem Jahr 2020, will nach einem eher durchwachsenen Vorjahr wieder regelmäßig um Siege mitkämpfen.

Christian Engelhart (35) aus Starnberg will im ADAC GT Masters mit seinem neuen Team Joos Sportwagentechnik und seinem neuen Partner Ayhancan Güven wieder angreifen. © ADAC

Wie berichtet, geht der 35-Jährige zwar weiterhin im Porsche, allerdings für einen neuen Rennstall an den Start: Mit dem Team Joos Sportwagentechnik soll der Erfolg zurückkehren. Gemeinsam mit seinem 24-jährigen Teamkollegen Ayhancan Güven (Türkei) möchte Engelhart im Porsche 911 GT3 R ab diesem Wochenende „um maximale Punkte kämpfen“, wie er ankündigt.

ADAC GT Masters 2022: Die Fakten zur „Liga der Supersportwagen“

Insgesamt 23 Fahrerduos treten heuer an sieben Wochenenden mit je zwei Rennen im ADAC GT Masters gegeneinander an. Los geht’s an diesem Wochenende (22. bis 24. April) in Oschersleben.

Es folgen die Stationen Spielberg (Österreich) im Mai, Zandvoort (Niederlande) Ende Juni, Nürburgring und Lausitzring im August sowie Sachsenring Ende September. Das Saisonfinale steigt vom 21. bis zum 23. Oktober auf dem Hockenheimring.

Engelhart 2022: ADAC GT Masters und 24 Stunden über die Nordschleife

Wenngleich Engelhart seinen Fokus auf das ADAC GT Masters legt, will er heuer einmal mehr auch anderweitig Gas geben. Vor allem im 24-Stunden-Rennen über die Nürburgring-Nordschleife Ende Mai. Mit dem Team Dinamic Motorsport und seinen Porsche-Markenkollegen Matteo Cairoli, Thomas Preining und Come Ledogar will der Starnberger dafür auch Vorbereitungsrennen im Rahmen der „Nürburgring Langstrecken-Serie“ (NLS) absolvieren.

Darüber hinaus mischt Engelhart gemeinsam mit Dinamic Motorsport und seinem letztjährigen Teamkollegen Adrien De Leener auch wieder in der GT World Challenge Europe mit. Der Auftakt findet in gut einer Woche in Brands Hatch (England) statt.

Wie können Sie die Rennen im ADAC GT Masters online und im TV live anschauen?

Der Fernsehsender RTL Nitro überträgt alle 14 Rennen im ADAC GT Masters live und in voller Länge. Sendebeginn ist immer samstags und sonntags um 12.30 Uhr. Außerdem können die Rennen über den Streamingdienst RTL plus live verfolgt werden und stehen dort anschließend auf Abruf in der Mediathek zur Verfügung.

Thomas Okon und Michael Grözinger