Anklopfen an der Weltcup-Tür: Skicrosser Florian Fischer (Gräfelfing) vom SC Starnberg mischt Europacup auf

Von: Michael Grözinger

Mit Vollgas aufs Podest: Florian Fischer (vorne) liegt in der Europacup-Gesamtwertung aktuell auf Platz drei. © Swiss-Ski

Der junge Skicrosser Florian Fischer aus Gräfelfing mischt heuer den Europacup auf. Er startet für den Ski-Club Starnberg und träumt vom Weltcup - ein realistischer Traum.

Gräfelfing – Florian Fischer hat das große Ziel schon vor Augen. Beim Europacup in Lenk (Schweiz) liegt der Skicrosser aus Gräfelfing im letzten Drittel des Finallaufs ganz vorne. Dann fährt ihm der auf Position zwei liegende Franzose Melvin Tchiknavorian auf die Ski-Enden, beide werden langsamer, und der Schweizer Luca Lubasch rauscht von Rang vier aus an allen vorbei ganz nach vorne und zum Sieg.

Immerhin: Fischer wird Zweiter und bestätigt mit seinem vierten Podestplatz seine starke Form in dieser Saison im Europacup (EC), so etwas wie der zweiten Liga im Skisport. Auf den ersten Sieg muss der 21-Jährige, der für den Ski-Club Starnberg startet, weiter warten.

Florian Fischer liegt im Skicross-Europacup auf Rang drei

„In Lenk hätte ich gewinnen müssen“, sagt Fischer im Nachhinein. Auch – oder gerade weil – er wenig dafür konnte, ist ihm die leichte Enttäuschung anzumerken. Und sie war vielleicht auch mit verantwortlich für die drei Platzierungen, die er seit dem Wettbewerb in der Schweiz im EC einfuhr: 17, 14 und 14.

Dabei hatte sich der Gräfelfinger nach einem enttäuschenden Saisonstart mit Rang 20 im November in den vergangenen Wochen sehr konstant gezeigt – und stark verbessert im Vergleich zur Vorsaison, als eine Top-Ten-Platzierung für ihn das höchste der Gefühle war. In diesem Winter kämpft Fischer um Siege, liegt in der Gesamtwertung des Europacups als bester Deutscher auf Rang drei. Diese Platzierung zu halten, ist eines seiner großen Ziele für den Rest der Saison. Und eventuell mal einen Sieg einzufahren.

Trainer nicht über Leistungssteigerung von Fischer verwundert

Mit dieser Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorjahr hatte Florian Fischer nicht unbedingt gerechnet. „Mich hat es überrascht, meine Trainer nicht“, gibt er zu. „Sie sagen, das ist genau das, wo ich hingehöre.“ Er selbst hatte die Erwartung vor dem Winter bewusst heruntergeschraubt, nachdem er bei der Junioren-WM in Russland im März 2021 die angepeilte Medaille als Vierter knapp verpasst hatte. „Das war eine kleine Enttäuschung, letztes Jahr war insgesamt ein bisschen unglücklich.“

Platz zwei wie hier in Lenk war bisher das beste Europacup-Ergebnis von Florian Fischer (l.). © Swiss-Ski

Nach dem EC-Auftakt im November fühlte er sich in seiner Einschätzung zunächst bestätigt, dann folgte das erste Podium mit Rang drei in Val Thorens (Frankreich) Mitte Dezember. „Das bringt schon Selbstvertrauen“, so Fischer. Also ließ er gleich noch einen dritten und zwei zweite Plätze – unter anderem in Lenk – folgen.

Starkes deutsches Skicross-Team: „Man merkt die Qualität“

Einen Grund für den Schritt vorwärts sieht der Würmtaler auch in der gesteigerten Qualität innerhalb des deutschen EC-Teams. Zwar ist Fischer dort der erfolgreichste Skicrosser. Doch drei seiner Mannschaftskameraden gehören in der Gesamtwertung ebenfalls zu den besten 20, insgesamt sechs Deutsche stehen in den Top 30.

„Das ist auf jeden Fall eine Chance. Man merkt die Qualität im Training“, sagt Fischer. Seine Kollegen seien ein gutes Stück an ihn herangerückt.

Fischer: Die Deutsche Nummer sechs im Skicross auf Sprung in Weltcup

Nach den fünf Weltcup-Fahrern, von denen vier aktuell bei den Olympischen Spielen in Peking sind, ist Florian Fischer derzeit die deutsche Nummer sechs im Skicross. Vielleicht schließt der 21-Jährige sogar noch in diesem Winter zum Quintett vor ihm auf. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich diese Saison noch Weltcup fahre. Ich fühle mich bereit dafür“, verkündet er.

Seine Teamkollegen sehen das offensichtlich ähnlich. So habe Niklas Bachsleitner, einer der aktuellen deutschen Skicross-Olympioniken, ihm im Gespräch nahegelegt, es sei langsam Zeit für einen Weltcup-Einsatz, erzählt Fischer. Die nächste Möglichkeit wäre Sunny Valley (Russland) am letzten Februar-Wochenende nach der Olympia-Pause.

Nächste Chancen auf ersten EC-Sieg an diesem Wochenende in Österreich

Die Prioritäten setzt der Gräfelfinger für den Restwinter aber anders: „Wenn ich mich zwischen beiden Klassen entscheiden müsste, würde ich den Europacup fertigfahren.“ Mit dem Stockerlplatz ganz oben hat Florian Fischer schließlich noch eine Rechnung offen.

Begleichen kann er diese schon an diesem Wochenende bei den beiden Starts am Freitag und Samstag auf der Reiteralm (Österreich), die heuer bereits zum zweiten Mal Gastgeber für die EC-Wettkämpfe ist. Fischers Platzierungen beim ersten Stopp in der Steiermark: drei und zwei.

