Bundesligist schlägt am Wörthsee auf: WWK Volleys Herrsching treffen auf Topklub aus Österreich

Von: Michael Grözinger

Abstecher nach Wörthsee: Für das Testspiel der WWK Volleys Herrsching um Jonas Kaminski (r.) gegen den österreichischen Topklub VCA Amstetten Niederösterreich sind noch Tickets erhältlich. © Andrea Jaksch

Für ein Testspiel gegen den VCA Amstetten kommt Volleyball-Bundesligist WWK Volleys Herrsching an diesem Samstag nach Wörthsee. Noch gibt es Tickets.

Wörthsee/Herrsching – Noch sind Tickets zu haben für einen der wenigen Auftritte der WWK Volleys Herrsching in dieser Saison im Landkreis, weil der Volleyball-Bundesligist seine Heimspiele allesamt im Münchner Audi Dome austrägt. Das Testspiel an diesem Samstag, 10. September, ist eine Chance, den selbst ernannten Geilsten Club der Welt in der Heimat zu sehen.

WWK Volleys Herrsching: „Wörthsee Arena“ statt Nikolaushalle

Ein paar Kilometer müssen die Schlachtenbummler vom Ammersee aber zurücklegen, denn die Partie gegen den österreichischen Topklub VCA Amstetten Niederösterreich findet nicht in der Nikolaushalle statt, sondern in der „Wörthsee Arena“, der Schulturnhalle der Grundschule Wörthsee (Schulstraße). Es ist der erste Auftritt der WWK Volleys Herrsching, seitdem der Kader für die neue Saison offiziell komplett ist. Als letzte Personalie verlängerte Libero Ferdinand Tille jüngst seinen Vertrag (wir berichteten).

Einlass ist ab 18 Uhr, das Spiel beginnt um 19 Uhr. Tickets gibt es im Internet zu erwerben.

