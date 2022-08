Der doppelte Denk: Chef der Perchalla übernimmt zusätzlich Vorsitz des SC Percha

Teilen

Der neue Vorstand des SC Percha wurde auf der Jahresversammlung am Freitagabend gewählt: Christa Effenberger, Thomas Fersch, Andreas Denk, Angelika Effenberger, Ricardo Hohmann und Cornelia Floritz (v.l.). © Andrea Jaksch

Der SC Percha hat einen neuen Chef: Andreas Denk übernimmt seinen zweiten Vereinsvorsitz. Anfängliche Bedenken einiger Mitglieder konnte er zerstreuen.

Percha – Es war ein schweres Jahr für den SC Percha. Der Sportclub musste sich im April von seinem langjährigen 1. Vorsitzenden Jürgen Effenberger verabschieden, der überraschend verstorben war.

Auch für Andreas Denk war das ein herber Schlag gewesen. „Jürgen war mein Mentor“, sagte der 39-Jährige, der seit einigen Jahren der Starnberger Faschingsgesellschaft Perchalla vorsteht, am Freitagabend bei der Jahresversammlung des SC Percha. „Er hat mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden“, so Denk. Deshalb fühlte sich der in Wangen lebende Familienvater verpflichtet, in Effenbergers Fußstapfen zu treten: Seit Freitag ist Denk 1. Vorsitzender des SC Percha.

SC Percha: Denk verspricht am Grab, Effenbergers Arbeit fortzusetzen

„Ich will Jürgens Arbeit fortsetzen, das habe ich am Grab versprochen“, sagte Denk in berührend offenen Worten. Bei der Jahresversammlung konnte er die Bedenken einiger Mitglieder zerstreuen. Mitglieder aus der Fußballabteilung hatten einen möglichen Zusammenschluss des SC Percha mit der Perchalla befürchtet.

Denk stellte klar: „Ich werde beide Aufgaben strikt trennen, das kann ich hiermit versprechen.“ Der 39-Jährige wurde ohne Gegenstimme von den 41 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern gewählt.

Denk: „Wenn es Probleme gibt, ruft mich an“

„Wenn es Probleme gibt, ruft mich an. Nur offen angesprochene Probleme können gelöst werden“, appellierte der neue Vorsitzende, dessen Sohn in der G-Jugend des SCP Fußball spielt. Entscheidenden Anteil an Denks Wahl hatte Angelika Effenberger. Die Tochter von Jürgen Effenberger und gute Seele des Vereins ist bereits seit vielen Jahren für beide Perchaer Klubs aktiv. „Der SC Percha wird keine Nachteile dadurch haben“, stellte die einstimmig wiedergewählte 1. Schatzmeisterin des SCP klar und beruhigte damit die Gemüter.

SC Percha: Spannende Wahl des 1. Schriftführers

Spannender war die Wahl des 1. Schriftführers. Dabei setzte sich Amtsinhaber Dietrich von Grolman knapp gegen Herausforderer Johannes Mader durch.

Dennoch gab es auch für Mader, den Pächter der Vereinsgaststätte, gute Nachrichten. „Das Vereinsheim ist die Seele des Vereins. Die Renovierungsmaßnahmen im Innenbereich haben gefruchtet, aber es gibt noch viel zu tun“, sagte Denk. So müsse der Außenbereich ebenfalls saniert werden, und eine Erhöhung der Kapazität durch einen Anbau könne noch mehr Gäste anlocken.

Erweitertes Sportangebot beim SC Percha: Darts neu im Programm

Die 336 Mitglieder dürfen sich derweil über ein ausgedehntes Sportangebot freuen. Seit Anfang 2022 wird beim SC Percha Dartsport betrieben. Dienstags und donnerstags ab 18 Uhr sowie sonntags ab 16 Uhr finden Übungsabende statt.

In Percha gibt es weitere ungewöhnliche Sportarten für einen klassischen Verein: Auch Fechten und Motorsport sind im Angebot. Bei Frauen sind Gymnastik und Zumba besonders beliebt.

Fußballabteilungsleiter Thomas Fersch freute sich besonders über die Meisterschaft der B-Junioren. „Das gab es schon lange nicht mehr“, sagte er. Auch Denk lobte den Erfolg. „Die Jugendarbeit muss immer im Vordergrund stehen“, stellte er klar. „Nur so kann ein Verein überleben.“

toh