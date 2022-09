Roseninsel-Achter: Deutschlands größte Regatta zurück auf dem Starnberger See

Von: Michael Grözinger

Mit Vollgas zur Roseninsel und zurück heißt es beim Roseninsel-Achter auf dem Starnberger See. © MRSV

Der Roseninsel-Achter ist zurück: Deutschlands größte Achter-Ruderregatta findet wieder auf dem Starnberger See statt. Mit großem Sport und Festzelt-Stimmung.

Starnberg - Endlich wird wieder kräftig gerudert: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause veranstaltet der Münchener Ruder- und Segelverein „Bayern“ am Samstag, 24. September, die dann 36. Auflage des Roseninsel-Achters. Bei Deutschlands größter Achter-Regatta kommt es im Massenstart darauf an, Konzentration und Spannung hochzuhalten, die sich mit dem Startschuss entlädt und die 20 Achter pro Rennen förmlich in Richtung Roseninsel katapultiert.

Großer Sport auf dem See, Rahmenprogramm mit Festzelt am Ufer

Nach der für die gesamte Mannschaft herausfordernden Wende an der Roseninsel geht es sechs Kilometer zurück nach Starnberg. Es gilt den vom Soro Ruderclub Dänemark im Jahr 2004 aufgestellten Streckenrekord von 39:07 Minuten zu brechen.

Die Rennen starten beim MRSV an der Starnberger Seepromenade gegen 9 Uhr und dauern bis circa 16 Uhr. Für das Rahmenprogramm (bis etwa 19 Uhr) organisiert der Verein zudem ein Festzelt mit Verpflegung, Oktoberfestbier und bayerischen Klängen von der Degerndorfer Blasmusik.

mm