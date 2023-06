FSV Höhenrain verabschiedet Holzer und Röhrdanz – SC Pöcking gibt Tabellenschlusslicht ab

Von: Stefan Reich

Die Höhenrainerinnen boten ihren heimischen Fans ein Torfest zum Saisonabschluss. © FuPa

Der FSV Höhenrain schoss bei Saisonschluss ein halbes Dutzend Tore. Holzer und Röhrdanz machten dabei ihr letztes Spiel. SC Pöcking entschied die abschließende Ligapartie für sich.

BEZIRKOBERSLIGA FRAUEN

FSV Höhenrain – TSV Eching 6:2 (1:0)

Die Fußballerinnen des FSV Höhenrain haben sich im letzten Saisonspiel der Bezirksoberliga gegen den TSV Eching mit einem halben Dutzend Tore und drei Punkten belohnt. Beim 6:2-Heimsieg gegen den Tabellennachbarn lieferten sich beide Mannschaften von Beginn an ein flottes Spiel. Der erste Treffer fiel aber erst mit dem Halbzeitpfiff. Höhenrains Steffi Holzer köpfte eine schöne Flanke von Carina Schreiner ins lange Eck.

Nach der Pause schossen Sandra Ott (55.) und Schreiner (63., 70.) eine komfortable 4:0-Führung heraus. Eching kam erstmals in der 76. Spielminute gefährlich vor das Tor von Jessie Gerlach. Die FSV-Keeperin konnte den ersten Ball noch abwehren, den Abpraller drückte TSV-Stürmerin Paula Theis jedoch über die Linie. Kurz vor Spielende stand dann Carina Schreiner bei einer Ecke von Holzer richtig und köpfte den Ball aus kurzer Distanz zum 5:1 ins Tor (84.).

Anschließend erzielte Mittelfeldspielerin Holzer in ihrem letzten Spiel für Höhenrain mit einem schönen Weitschuss das Tor des Tages (88.). Eching traf noch zum 6:2 (90.). Die Höhenrainerinnen beenden die Saison mit 49 Punkten aus 22 Spielen auf dem dritten Tabellenplatz, elf Punkte hinter RW Überacker und neun Zähler hinter dem BCF Wolfratshausen. Bei der Abschlussfeier nach dem Spiel verabschiedeten sie neben Steffi Holzer auch Theresa Röhrdanz in den fußballerischen Ruhestand. (mm)

Tore: 1:0 Holzer (45.), 2:0 Ott (55.), 3:0, 4:0 Schreiner (63., 70.), 4:1 Theis (76.), 5:1 Schreiner (84.), 6:1 Holzer (88.), 6:2 Theis (90.)

BEZIRKSLIGA FRAUEN

TSV München-Solln –SC Pöcking-P. 1:3 (0:2)

Der SC Pöcking-Possenhofen konnte den Abstieg aus der Bezirksliga am letzten Spieltag der Saison nicht mehr verhindern, das hatte schon vor der Partie am Samstagnachmittag festgestanden. Doch mit einem 3:1-Auswärtserfolg beim TSV München-Solln schaffte die Mannschaft vom Starnberger See es zumindest noch, den letzten Tabellenplatz abzugeben. Den haben nun die Sollnerinnen inne.

Nach den Treffern von Fanny Durach und Tanja Wildfeuer standen die Zeichen früh auf Sieg. Zwar kam Solln durch Vanessa Begemann in der 64. Minute noch einmal heran. Aber Lena Marie Stöcklein stellte den alten Abstand nur sechs Minuten später wieder her. Der SC Pöcking-Possenhofen holte somit in 22 Spielen vier Siege und 16 Punkte.

Am Ende fehlten sechs Zähler zum rettenden Ufer. Die Mannschaft hat in dieser Spielzeit im Schnitt nur einmal pro Spiel getroffen, so wenig wie kein anderes Team in der Bezirksliga. Zudem kassierte sie die meisten Gegentore. (sr)

Tore: 0:1 Durach (23.), 0:2 Wildfeuer (43.), 1:2 Begemann (64.), 1:3 Stöcklein (64.)