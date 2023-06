Dießen besiegt Tabellenführer – Pöcking zeigt „engagierte Leistung“ gegen Favoriten

Teilen

Die Dießenerinnen lassen den Tabellenersten um die Meisterschaft bangen. © Anton Fasching

Die Frauen des MTV bezwungen den Tabellenführer aus Überacker, Höhenrain gewann trotz einer schlechten ersten Halbzeit souverän. Pöcking überraschte als fester Absteiger gegen Untermenzing.

Bezirksoberliga

MTV Dießen – SV RW Überacker 2:1

Die Fußballerinnen des MTV Dießen setzten im letzten Heimspiel der Saison ein dickes Ausrufezeichen und besiegten den Tabellenführer mit 2:1. Mit fünf Punkten Vorsprung vor den letzten beiden Partien waren die Gäste aus Überacker zum MTV angereist und bereit, die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga in Dießen einzutüten. Doch schon nach drei Minuten zeichnete sich ab, dass dies kein Selbstläufer wird.

Dießens Kapitän Maria Breitenberger zog aus 18 Metern ab und traf zur Führung. Der Tabellenführer wirkte geschockt und tat sich schwer, ins Spiel zu finden. Erst Mitte der ersten Halbzeit wurde Überacker gefährlich mit einem Schuss aus der zweiten Reihe an die Querlatte. Kurz vor der Pause folgte die nächste kalte Dusche für die Gäste. Zoé Kleins Schuss konnte die SV-Torhüterin noch parieren, den Nachschuss versenkte Nele Baur aber zum 2:0 für den MTV.

In der zweiten Halbzeit sahen die zahlreichen Zuschauer ein anderes Spiel. Überacker war nun dominant und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Der MTV hielt ersatzgeschwächt nach Kräften dagegen und hatte Glück, als ein Schuss an den Innenpfosten klatschte. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang dem Tabellenführer der Anschlusstreffer im Anschluss an einen Eckball.

Letztlich blieb es beim 2:1 für den MTV. Für Dießen stand damit fest: Das Team von Coach Nico Weis beendet die Saison ohne Heimniederlage und springt von Platz zehn in der Winterpause rauf auf Rang vier.

SpVgg Hebertshausen – FSV Höhenrain 2:7

Im Auswärtsspiel bei der SpVgg Hebertshausen erlebten die Frauen des FSV Höhenrain eine erste Halbzeit zum Vergessen. Fehlende Laufbereitschaft, zahlreiche individuelle Fehler und ein mangelhaftes Passspiel prägten das Spielgeschehen der Gastmannschaft. Das Resultat war ein Pausenstand von 2:2, Carina Schreiner und Amata Darchinger hatten einen frühen Rückstand gedreht. Das abgeschlagene Schlusslicht aus Hebertshausen konterte mit dem Ausgleich.

Folglich nutzten die Höhenrainerinnen die Halbzeitpause, um sich neu zu sortieren und an der Einstellung zu schrauben. Bereits nach wenigen Minuten zahlten sich die Veränderungen aus. Wesentlich sicherer im Spielaufbau und zielstrebiger in den Angriffen, erzielten die Höhenrainerinnen innerhalb von 25 Minuten vier Tore. Die Torschützinnen waren Nicole Mark, Michaela Rader und zweimal Carina Schreiner.

Die bereits abgestiegene Heimmannschaft war mit der Offensive der Gäste überfordert und kam gar nicht mehr gefährlich vor das Tor von Jessie Gerlach. Den Schlusspunkt setzte Lisanne Röhrdanz mit ihrem Tor zum 2:7.

Bezirksliga

SC Pöcking-P. – SV Untermenzing 1:1

Trotz des feststehenden Abstiegs rissen sich die Pöckingerinnen am Riemen und boten dem Tabellenzweiten der Bezirksliga am Samstag in ihrem letzten Heimspiel der Saison große Gegenwehr. „Es war eine engagierte Leistung“, lobte Trainer Daniel Flath. Bereits nach zehn Minuten gelang Fanny Durach die Führung für den Sportclub. Doch Untermenzing konterte fast postwendend mit dem 1:1 (14.). Es entstand eine Partie mit Chancen auf beiden Seiten.

In der zweiten Halbzeit erspielten sich die Gastgeberinnen ein kleines Übergewicht, konnten dies aber nicht nutzen. Untermenzing war durch Konter immer wieder gefährlich. In der Nachspiel hatte Julia Oetjen den Siegtreffer für den SCPP auf dem Fuß. Der Ball rollte jedoch von einem Innenpfosten zum nächsten. „Die Szene war sinnbildlich für unseren Saisonverlauf“, konstatierte Flath zerknirscht. (toh)