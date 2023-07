TSV Hechendorf mit Klatsche im Toto-Pokal – SC Pöcking startet siegreich in die Vorbereitung

Von: Michael Grözinger

Johannes Wittenberger traf bei Hechendorfs Pokal-Aus doppelt. © TSV

Im Kreis Starnberg standen neben der Pokal-Partie zwischen Hechendorf und Gröbenzell drei Übungsspiele an. Unter anderem gelang Pöcking ein Testsieg.

Toto-Pokal

TSV Hechendorf – SC Gröbenzell 4:9 (2:5)

Mit einem 13-Tore-Spektakel hat sich Hechendorf in der ersten Runde aus dem Kreispokal des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), dem Toto-Pokal, verabschiedet. Zwar musste TSV-Trainer Tom Ruhdorfer zugeben, dass die Niederlage seines A-Klassisten gegen die eine Liga höher spielenden Gröbenzeller in Ordnung gegangen war. „Sie sind schon länger im Training als wir und hatten schon ein paar Spiele. Wir waren einfach zu behäbig.“

Doch der Coach stellte auch klar: „4:9 muss das Spiel wirklich nicht ausgehen.“ Seine Elf geriet am Dienstagabend bei trotz später Uhrzeit noch immer sehr hohen Temperaturen (Ruhdorfer: „Es war eine gemeine Hitze“) mit 0:2 in Rückstand. Zwar trafen auch die Hechendorfer in der ersten Hälfte doppelt, weil allerdings die Gäste noch drei weitere Tore vor der Pause nachlegten, reichten die Treffer von Constantin Hübsch und Johannes Wittenberger nur jeweils zum zwischenzeitlichen Anschluss.

Mit einem Doppelschlag nach der Pause (51., 54.) zog Gröbenzell uneinholbar auf 7:2 davon. Nachdem der Kreisklassist nach einer guten Stunde auf 8:2 erhöht hatte, sorgten Hechendorfs Fabian Stupp und erneut Wittenberger noch für ein wenig Ergebniskosmetik. Den Schlusspunkt setzten aber erneut die Gäste durch einen umstrittenen Strafstoß. (mg)

Testspiele

Ascholding/Thanning – SC Pöcking-P. 0:2 (0:1)

Fußball-Kreisligist SC Pöcking-Possenhofen ist mit einem Sieg in die Vorbereitung gestartet. Bei der SG Ascholding/Thanning (Kreisklasse) setzte sich das höherklassige Team am Dienstagabend mit 2:0 durch. „Für das erste Vorbereitungsspiel war es absolut in Ordnung. Wir haben defensiv an das Ende der letzten Saison angeknüpft und zu null gespielt“, lobte SCPP-Trainer Simon Gebhart.

Besonders zufrieden war er mit dem ersten Durchgang. „Wir waren sehr dominant und haben uns viele Torchancen herausgespielt.“ Die 1:0-Führung fiel durch einen Treffer von Markus Schulz nach Eckball von Leopold Neubacher. Im zweiten Durchgang ließen die Kräfte aufseiten der Gäste nach, sie waren nur mit einem sehr dünnen Kader angereist. In der Schlussphase kam auch Gebhart selbst zum Einsatz.

Simon Gebhart fungierte in Pöckings Test zeitweise als Spielertrainer. © SCPP

Dennoch ließ die Pöckinger Defensive kein Gegentor mehr zu, und nach rund einer Stunde verwertete Lucas Perkuhn ein Zuspiel von Tim Freiwald zum 2:0. Der nächste Test steht für den SCPP am Samstag an beim Vorbereitungsturnier von Liga-Konkurrent SC Weßling (ab 16 Uhr). (te)

SpVgg Wildenroth – SC Wörthsee 9:2 (5:2)

Gleich neunmal musste Luca Schupp im ersten Testspiel der Sommervorbereitung hinter sich greifen – für den Keeper des SC Wörthsee dürfte der Dienstagabend damit gelaufen gewesen sein. Die Gastgeber aus Wildenroth, ihres Zeichens frisch gebackener Aufsteiger in die Kreisklasse, erwiesen sich als eine Nummer zu groß für den SCW und machten mit diesem insbesondere in der zweiten Halbzeit kurzen Prozess. 40 Minuten lang konnten die Gäste aus der A-Klasse das Ergebnis einigermaßen offengestalten.

Silas Shubert hatte Wörthsee sogar bereits in der zweiten Minute in Führung gebracht, und nach vier Toren in Folge der SpVgg konnte Jakob Schaal noch einmal auf 2:4 für die Elf von Trainer Josef Wittenberger verkürzen (37.). Noch vor der Pause stellten die Hausherren allerdings den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Im zweiten Durchgang war dann nur noch Wildenroth erfolgreich, das das Ergebnis in überdeutliche Höhen schraubte. (mg)

Schäftlarn/Baierbrunn – TSV Herrsching 2:1 (0:0)

Fast hätte der Treffer von Tim Wiesweg dem TSV Herrsching gereicht, um das erste Testspiel dieses Sommers doch noch mit einem kleinen Erfolgserlebnis abzuschließen. Knapp zehn Minuten vor dem Ende markierte der Angreifer am Dienstagabend das 1:1 im Duell der beiden A-Klassisten in Baierbrunn.

Ajdin Karic hatte die gastgebende Spielvereinigung kurz nach dem Seitenwechsel in Führung gebracht. Doch es wurde nichts mit dem Unentschieden für Herrsching und Trainer Sandro Pasalic zum Auftakt in die Vorbereitung, denn in der 87. Minute besorgte Valentin Reheis den 2:1-Siegtreffer für die Hausherren. (mg)