WWK Volleys Herrsching bleiben perfekt: Nach Sieg gegen SVG Lüneburg wandert der Blick nach oben

Von: Michael Grözinger

Teilen

In absoluter Topform war Jordi Ramon Ferragut (l.) beim Zwischenrunde-Spiel der WWK Volleys Herrsching gegen die SVG Lüneburg im Audi Dome. © Andrea Jaksch

Die WWK Volleys Herrsching feiern den dritten Sieg im dritten Spiel der Bundesliga-Zwischenrunde. Die ersatzgeschwächte SVG Lüneburg kann im Audi Dome nicht mithalten.

Herrsching – Genau so hat sich Max Hauser das dritte Spiel in der Zwischenrunde wohl vorgestellt. Der Trainer der WWK Volleys Herrsching konnte im Münchner Audi Dome am späten Freitagabend einen souveränen 3:0-Sieg (25:22, 25:19, 25:22) seiner Mannschaft gegen die SVG Lüneburg bewundern, die nicht in Topbesetzung angetreten war. Unter anderen fehlte den Gästen der verletzte Star-Außenangreifer Jordan Ewert.

WWK Volleys Herrsching schielen auf Play-off-Platz fünf

3:2, 3:1 und nun 3:0 – der Trend des Volleyball-Bundesligisten vom Ammersee in der Zwischenrunde stimmt. Und der Blick darf nun tatsächlich nach oben gerichtet werden. Nach den Hinspielen liegen die WWK Volleys in ihrer Gruppe auf Platz zwei – was für die Play-offs Rang sechs entspricht. Und Lüneburg ist nur noch drei Punkte entfernt.

Der erste Durchgang im Nord-Süd-Duell gestaltete sich lange sehr offen, wogte klassisch hin und her. Zum Ende des Satzes hin erarbeiteten sich die WWK Volleys eine eigentlich komfortable Drei-Punkte-Führung, ließen die Niedersachsen aber wieder ausgleichen (21:21). Nach Hausers Auszeit fing sich dessen Team wieder. Letztlich war es eine Doppelberührung aufseiten der Gäste nach einem erfolgreichen Herrschinger Block, die den ersten Satz beendete.

Im zweiten Satz läuft bei den WWK Volleys Herrsching vieles perfekt

In Umlauf Nummer zwei klappte bei den Hausherren fast alles. Nach 24 Minuten sowie guten Blocks und Angriffen war es ein Lüneburger Aufschlagfehler, der den WWK Volleys die 2:0-Satzführung bescherte. Insbesondere Außenangreifer Jordi Ramon Ferragut, der den Herrschingern lange verletzt gefehlt hatte, lief mehr und mehr zu Hochform auf – in Angriff wie Abwehr – und wurde nach der Partie folgerichtig zum wichtigsten Spieler, dem Gold-MVP, gewählt.

Im dritten Satz agierten die Kontrahenten auf Augenhöhe, erst am Ende schlug das Pendel zugunsten der Gastgeber um. Mit einem Service-Winner brachte Zuspieler Luke Herr den Sieg unter Dach und Fach – und Coach Hauser dazu, im Spielerkreis eine Humba anzustimmen.

Da störte es auch nicht, dass sich nur rund 300 Fans in den Audi Dome verirrt hatten, wenngleich Herrschings Neuzugang Philipp Schumann nach der Partie anmerkte: „Ich hoffe, nächstes Spiel sind noch ein paar mehr Zuschauer da, dann geht es richtig ab.“

WWK Volleys Herrsching: GCDW auch „Geilster Club des Jahres“?

Im Jahr 2022 bleiben die WWK Volleys Herrsching also weiter perfekt. Ein 3:1-Erfolg gegen Haching zum Abschluss der Hauptrunde, dazu die drei Siege in den Hinspielen der Zwischenrunde: Der selbst ernannte Geilste Club der Welt (GCDW) kann sich bislang auch gut und gerne „Geilster Club des Jahres“ nennen. Die Herrschinger sind das Volleyball-Team der Stunde.

Nach schwierigen Monaten kommt der Formanstieg genau zum richtigen Zeitpunkt, wie es scheint. Sollten sie diese Form bis zu den Play-offs konservieren können, muss man die WWK Volleys für mehr als nur eine Statistenrolle auf der Rechnung haben.

mg