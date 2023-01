Weidle straft Super-G-Kritiker Lügen: Starnbergerin fährt in St. Anton bestes Weltcup-Resultat ein

Platz sieben in Tirol

Kira Weidle aus Starnberg hat einen famosen Lauf im ersten Super-G von St. Anton hingelegt. Am Samstag wurde sie Siebte - besser war sie im Weltcup noch nie.

Starnberg – Ein lauter Ausruf: „Bäm!“ Dass ARD-Kommentator Tobias Barnerssoi nach der Zieleinfahrt von Kira Weidle im Super-G am Samstag so aus sich herausging, hatte einen bestimmten Grund: Die 26-jährige Starnbergerin hatte soeben einen famosen Lauf in den Schnee von St. Anton (Österreich) gezaubert und mit Rang sieben ihr bislang bestes Weltcup-Ergebnis in der nicht so sehr geliebten Disziplin eingefahren.

Erst am Freitag hatte die FIS entschieden, den für Samstag geplanten Abfahrtslauf abzusagen und durch einen Super-G zu ersetzen, weil wetterbedingt kein Training möglich gewesen war. Für Weidle, Vizeweltmeisterin in der Abfahrt von 2021, prinzipiell erst mal keine allzu gute Nachricht.

Weidle stellt klar: „Umso schöner zu beweisen, dass man es auch im Super-G kann“

Doch die Sportlerin aus dem Ski-Club Starnberg strafte ihre Kritiker Lügen – und stellte das im Interview nach ihrem siebten Platz noch mal strahlend klar: „Jeder sagt immer: ,Das ist nicht dein Wochenende, zwei Super-Gs.‘ Und dann ist es umso schöner zu beweisen, dass man es auch im Super-G kann und dass auch was vorwärtsgeht.“ Und das, obwohl sie sich während der Fahrt nicht sicher war, „ob das sehr langsam ist oder schnell“, wie sie lachend erzählte.

Selbst das Podium war für Weidle am Samstag in nicht allzu weiter Distanz, die schlussendlich 0,97 Sekunden langsamer war als Siegerin Federica Brignone (Italien): Auf die drittplatzierte Lara Gut-Behrami (Schweiz) fehlten der Starnbergerin nur gut drei Zehntelsekunden, Joana Hählen (Schweiz) auf Rang zwei war noch mal zwölf Hundertstel schneller.

Super-G in St. Anton: Kira Weidle am Sonntag nur auf Rang 18

Nicht so ganz klappte Weidles Plan, den Schwung aus ihrer starken Vorstellung am Samstag in den zweiten Super-G des Wochenendes mitzunehmen. Beim Sieg von Gut-Behrami erlaubte sie sich mehr Fehler und musste sich mit Rang 18 (+2,12 Sekunden) begnügen. Zweite am Sonntag wurde Brignone (+0,15), Dritte deren Landsfrau Marta Bassino (+0,19).

