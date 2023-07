Elf Starnberger Mannschaften nehmen an Kreispokal teil – Ein Landkreis-Derby und vier Freilose

Von: Michael Grözinger

Teilen

Sowohl der Gautinger SC als auch der TSV Pentenried sind dabei. Letzterer hat aber ein Freilos. © Metzler

Aus der Starnberger Region sind elf Mannschaften beim Toto-Pokal mit von der Partie. Die Spiele finden diese Woche statt, die meisten mittwochabends.

Landkreis – Als Kleiner einmal die Großen ärgern – „das ist genau der Reiz am Pokal“, sagt Klaus Lang, Trainer des Fußball-B-Klassisten TSV Tutzing. Und er spricht damit mutmaßlich dem Großteil der Außenseiter aus der Seele, die in dieser Woche in den Kreispokal des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV), den Toto-Pokal, starten. Besonders viel Spaß machen die Pokalspiele, wenn es obendrein noch gegen einen Lokalrivalen geht – so wie in Tutzing.

„Wir haben gleich einen schönen Gegner erwischt“, sagt Lang: Heute Abend empfängt sein Team um 19 Uhr Nachbar SV Bernried (A-Klasse).

Doch nicht nur die Tutzinger versuchen sich heuer im Pokal. Aus dem Verbreitungsgebiet des Starnberger Merkur sind insgesamt elf Mannschaften dabei. Neben dem TSV sind das die Kreisligisten MTV Berg und MTV Dießen, die Kreisklassisten Gautinger SC, TSV Pentenried und TSV Oberalting-Seefeld, die A-Klassisten TSV Hechendorf, TV Stockdorf, SV Inning und SG Söcking/Starnberg sowie der C-Klassist SV Wangen.

Erstes Spiel bereits gespielt: Gröbenzell zerlegt Hechendorf haushoch mit 9:4

Den Auftakt in die erste Runde machten bereits gestern Abend die Hechendorfer gegen Kreisklassist 1. SC Gröbenzell (Spiel zu Redaktionsschluss noch nicht beendet). Fast alle anderen Partien steigen heute Abend, nur das einzige Landkreis-Derby der ersten Runde zwischen Wangen und Söcking/Starnberg wurde auf morgigen Donnerstag (19.30 Uhr) verlegt.

Die Intentionen für die Vereine, am Kreispokal teilzunehmen, sind ähnlich. „Für uns ist es das erste Testspiel nach einer Woche Training. Wir freuen uns auf das Spiel und dass damit die neue Saison endlich losgeht“, sagt etwa Gerald Lang, Trainer der Spielgemeinschaft, vor dem Derby mit dem SVW. Wolfgang Krebs ergänzt: „Da die Kreisliga-Saison später als die Bezirksliga-Runde beginnt, haben wir uns entschieden, dieses Jahr wieder teilzunehmen. Gerade für unsere jungen Spieler sind solche Spiele wichtig.“

MTV Berg trifft auf den SV Haunshofen – Gautinger SC bekommt es mit dem SV Germering zu tun

Diese Meinung hat Bergs Trainer nicht exklusiv, der mit seinem Team heute beim ihm unbekannten A-Klassisten SV Haunshofen gastiert (19 Uhr). So dachte Gautings Coach Bernd Ziehnert auch in erster Linie an die Junioren, als er die Würmtaler zum ersten Mal überhaupt für den Pokal meldete: „Ich wollte die neuen jungen Spieler gerne mal auf gutem Niveau testen.“

Zudem seien Pokalpartien unter der Woche wie das Gastspiel heute bei A-Klassist SV Germering (19.15 Uhr) gute Extra-Trainingseinheiten, die vielleicht den einen oder anderen Spieler mehr auf den Platz lockten, als es ein normales Training täte. (TOBIAS HUBER / MICHAEL GRÖZINGER)

Alle Erstrundenspiele aus dem Verbreitungsgebiet des Starnberger Merkur

Gruppe Mitte

TSV Tutzing – SV Bernried Mi. 19:00

SV Haunshofen – MTV Berg Mi. 19:00

SV Wangen – Söcking/STA Do. 19:30

Gruppe Nord

TSV Hechendorf – SC Gröbenzell Di.

TV Stockdorf – FC Aich Mi. 19:30

Germering – Gautinger SC Mi. 19:15

TSV Oberalting – Freilos

TSV Pentenried – Freilos

Gruppe West

SV Inning – Freilos

MTV Dießen – Freilos