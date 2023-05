Rückkehr in Nikolaushalle und mehr Gegner: Veränderung für WWK Volleys Herrsching in neuer Saison

Die Volleyball-Bundesliga kommt zurück in die Nikolaushalle in Herrsching wie auf unserem Foto aus der Saison 2021/22, der bislang letzten, in der die WWK Volleys auch Heimspiele am Ammersee und nicht nur im Audi Dome in München austrugen. 2023/24 kehren sie für einige Partien nach Herrsching zurück. © Andrea Jaksch

Die WWK Volleys Herrsching bestreiten in der kommenden Saison wieder Heimspiele am Ammersee. Auch an den Gegnern in der Volleyball-Bundesliga ändert sich etwas.

Herrsching – Mit vier neuen Gegnern bekommen es die WWK Volleys Herrsching in ihrer Ende Oktober beginnenden Jubiläumssaison, der zehnten in der 1. Bundesliga, zu tun. Denn gleich vier Zweitligisten wagen den Sprung ins Volleyball-Oberhaus.

Erstmals seit vier Jahren wieder zwölf Teams in der Volleyball-Bundesliga

Das ursprüngliche Ziel der Volleyball Bundesliga (VBL) war es gewesen, dass zur Saison 2023/24 mindestens zwei Teams aus den zweiten Ligen in die höchste Spielklasse Deutschlands aufsteigen. Nach Abschluss des Lizenzierungsverfahrens gab die VBL am Mittwoch bekannt, dass mit dem ASV Dachau, den Baden Volleys SSC Karlsruhe, der FT 1844 Freiburg und dem VC Bitterfeld-Wolfen gleich vier Mannschaften aufrücken. Weil die Nachwuchsschmiede des VCO Berlin turnusmäßig in der 2. Bundesliga spielt, wird es erstmals seit der Saison 2019/20 zwölf Teams in der Volleyball-Bundesliga geben.

„Wir haben die Voraussetzungen auf das wirklich Notwendige reduziert und mit den Erstligisten gemeinsam überlegt, wo wir die Aufsteiger unterstützen können“, sagte VBL-Manager Dennis Herter über die gesenkten Anforderungen, die den vier Teams den Aufstieg ermöglicht hätten. Auf vier Maßnahmen habe man sich geeinigt.

VBL: Vier Maßnahmen zur Unterstützung der vier Bundesliga-Aufsteiger

Unter anderem sei in den kommenden beiden Jahren der Abstieg ausgesetzt. Herter: „Das gibt den Vereinen die Zeit, sich Schritt für Schritt zu entwickeln und zu etablieren.“ Die Klubs dürften zudem in ihrer jeweiligen Zweitliga-Halle spielen. „Es muss aber an den Standorten, an denen die Halle nicht die Erstliga-Anforderungen erfüllt, einen Entwicklungsplan geben“, so Herter. Der fremdlinienfreie Boden werde den Vereinen im ersten Jahr mietfrei zur Verfügung gestellt. Zudem stelle das bislang verpflichtende hauptamtliche Management keine Voraussetzung mehr dar.

Eine aktuelle Willkommenskultur hat dazu beigetragen, Ängste abzubauen.

Herter erklärte, dass die VBL in den vergangenen Wochen und Monaten die aufstiegswilligen Mannschaften in ihrer Entwicklung eng begleitet und Know-how weitergegeben habe. „Eine aktuelle Willkommenskultur hat dazu beigetragen, Ängste abzubauen.“

WWK Volleys Herrsching: 2023/24 wieder Heimspiele in der Nikolaushalle

Noch etwas ist neu aus Herrschinger Sicht und erfreulich für die einheimischen Fans: In der kommenden Saison kehren die WWK Volleys an den Ammersee zurück. „Einige Partien werden wir in der Nikolaushalle bestreiten“, bestätigte Co-Trainer Michael Mattes auf Nachfrage. Die Hauptspielstätte bleibe aber der Audi Dome im Münchner Westend, wo sich die WWK Volleys in den zurückliegenden beiden Spielzeiten gut eingelebt hätten.

Und langsam, aber sicher stimmen dort auch die Besucherzahlen. Zum letzten Saisonspiel gegen die Powervolleys Düren in den Play-offs strömten knapp 3500 Zuschauer in den Audi Dome. Herrschings Verantwortliche bleiben noch entspannt. Mattes: „Die Berlin Recycling Volleys haben auch fünf Jahre gebraucht, ehe sie ihre Halle regelmäßig vollmachten.“

