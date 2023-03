BLSV-Sportkreis Starnberg trauert um Ehrenvorsitzenden und Landkreislauf-Mitgründer Dirk Marsen

Unterstützt von seiner Frau Bärbel, besuchte Dirk Marsen, so weit es ihm möglich war, alle Veranstaltungen des Sportkreises – meistens in einem Landkreislauf-Shirt. © Privat

Dirk Marsen, Landkreislauf-Mitgründer und Ehrenvorsitzender des BLSV-Sportkreises Starnberg, ist gestorben. Bis zuletzt war er bei Veranstaltungen präsent.

Landkreis – Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) trauert um den Ehrenvorsitzenden des Sportkreises Starnberg, Dirk Marsen, der am vergangenen Freitag im Alter von 80 Jahren – knapp zwei Monate nach dem Tod seiner Ehefrau Bärbel – überraschend gestorben ist. Mit Dirk Marsens Tod „verliert die Sportlerfamilie des Landkreises Starnberg einen hochverdienten Sportsmann und Funktionär“, heißt es im gemeinsamen Nachruf des BLSV-Kreisvorsitzenden, Walter Moser, und des Landkreislauf-Gründers, Bernhard Frühauf.

Dirk Marsen: Seit 1967 im sportlichen Vereinsleben des Landkreises aktiv

Dirk Marsen trat 1967 dem SC Wörthsee bei, bei dem er als Mitglied der Abteilungen Fußball, Gymnastik und Laufen sehr erfolgreich war. Bereits drei Jahre später wählten die Mitglieder ihn zum Schriftführer im Vorstand des Vereins. Er wirkte bei der Einführung der EDV im Klub und des Internetauftritts sowie bei der Organisation und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen wie des Wörthsee-Triathlons mit. Außerdem war Dirk Marsen Mitinitiator von und fleißiger Helfer bei der Errichtung des Dr.-Albrecht-Deyhle-Sportlerheims.

Der Verwaltungsangestellte und Personalratsvorsitzende an der LMU München prägte über Jahrzehnte den BLSV-Sportkreis, dessen Vorsitzender er von 1983 bis 1995 war. Bis zuletzt kam er zu allen Sitzungen und Veranstaltungen des Kreises. Sein Rat war immer gefragt.

Dirk Marsen: Mitgründer des Starnberger Landkreislaufs gestorben

Marsens liebstes sportliches Kind war der Starnberger Landkreislauf, den er zusammen mit Bernhard Frühauf 1984 aus der Taufe hob. Der ehemalige Sportamtsleiter im Landratsamt Frühauf erinnert sich: „Mit Dirk Marsen verbindet mich eine lange, insbesondere sportliche Freundschaft. Gemeinsam haben wir 1984 dem damaligen Landrat, Dr. Rudolf Widmann, unser Konzept für einen Landkreislauf vorgestellt. Seine Antwort: ,Wenn ihr euch das zutraut, unterstütze ich es, aber mitlaufen tue ich nicht‘“, erzählt Frühauf.

Dirk Marsen ist zwei Monate nach seiner Frau gestorben. © Privat

„So begann 1985 die Erfolgsgeschichte des Starnberger Landkreislaufes. Dirk lief immer eine Etappe, bis er 1997 bei einem unverschuldeten Autounfall am Knie so schwer verletzt wurde, dass er nicht mehr joggen durfte. Trotzdem organisierte er weiter mit und unterstützte mich damit.“

Gesundheitlicher Rückschlag hält Dirk Marsen nicht von Veranstaltungen ab

Beim Bau des Vereinsheims in Wörthsee erlitt Marsen im Sommer 2007 einen schweren Schlaganfall, war seither halbseitig gelähmt und immer mehr auf den Rollstuhl angewiesen. Seine Frau Bärbel habe ihn fortan zu den wichtigen Besprechungen und den jährlichen Läufen einschließlich Siegerehrungen gebracht, so Bernhard Frühauf.

„In vielen Diskussionsrunden entwickelten wir das Konzept weiter. So wurde aus dem Streckenlauf durch den Landkreis ein für die Läufer und Zuschauer interessanter gleicher Start- und Zielort.“ Mit den steigenden Teilnehmerzahlen sei die Zeitnahme digitalisiert und coronabedingt der Lauf 2020 und 2021 in jede Gemeinde verlegt worden. „Dirk Marsen war als Läufer, Organisator und Berater immer dabei. Danke für sein engagiertes, ehrenamtliches Mitmachen bei 37 Jahren Landkreislauf“, sagt Frühauf.

Diverse Auszeichnungen und Ehrungen für Dirk Marsen

Für seine Verdienste wurde Dirk Marsen bereits 1994 von der Gemeinde Wörthsee geehrt sowie vom BLSV unter anderem mit der Verdienstnadel in Gold mit großem Kranz und vom Bayerischen Ministerpräsidenten mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet.

„In Dirk Marsen verliert der Sportkreis Starnberg ein Vorbild und auch einen Freund“, erklären Walter Moser und Bernhard Frühauf in ihrer Stellungnahme. „Wir werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.“ Dirk Marsen sei friedlich in seinem Bett eingeschlafen, heißt es aus dem Kreise seiner Familie. Details zu Beisetzung und Trauerfeier sind noch keine bekannt.

mm