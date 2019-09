Die SpVgg Starnberg auf vergeblicher „Schatz-Suche“

Vor dem Hit gegen die Löwen wollte Präsident Fleschenberg vor 30 Jahren Dieter Schatzschneider verpflichten

Die letzten September-Tage vor 30 Jahren: Bei Bayernliga-Neuling SpVgg Starnberg fieberte man dem „Spiel des Jahres“, dem aus Sicherheitsgründen ins Grünwalder Stadion verlegte Heimspiel am 3. Oktober 1989 gegen den TSV 1860 München, entgegen.

VON THOMAS ERNSTBERGER

Starnberg – „Ein Punktspiel gegen die Löwen, gegen einen ehemaligen Bundesligisten und den Deutschen Meister von 1966, das war schon etwas ganz Besonderes für uns“, erinnert sich der damalige SpVgg-Trainer Gerd Ritzer.

Um die „Löwen“ zu bändigen, bastelte Starnbergs Manager Frank Fleschenberg schon geraume Zeit an einem ganz großen Coup. Sein Plan: Ex-Bundesliga-Torjäger Dieter Schatzschneider, Spitzname „Schatz“, damals 31 und zuletzt vom Grazer AK an Hannover 96 ausgeliehen und dort nach dem Abstieg aussortiert, sollte noch vor dem Hit verpflichtet werden und gegen 1860 das Starnberger Trikot tragen. „Wir müssen handeln. Er ist genau der Typ, den wir jetzt brauchen“, sagte Fleschenberg.

Der Grund lag auf der Hand und wurde beim Blick auf die Tabelle schnell klar: Das Ritzer-Team hatte in neun Spielen nur elfmal getroffen und war auf Abstiegs-Rang 13 abgerutscht. Die SpVgg daher auf „Schatz-Suche“: Glaubte man den Verantwortlichen, schien der Wechsel nur noch Formsache. „Ich gehe davon aus, dass er gegen die Löwen spielen wird, da am 1. Oktober die Reamateurisierungssperren ablaufen“, war sich Fleschenberg vier Tage vor dem Spiel sicher. „Er wird auch in der Bayernliga seine Tore machen“, urteilte Ritzer über den viermaligen Zweitliga-Torschützenkönig.

Tags darauf, so berichtete der Manager, habe sich Präsident Jochen Kress mit dem Grazer Präsidium (hatte noch die Transferrechte) auf ein Ausleihgeschäft bis zum Ende der Saison geeinigt. „Die Freigabe liegt vor, Schatzschneider ist spielberechtigt“, berichtete Starnbergs Schatzmeister und späterer Präsident Ingo Lang. Doch da war Ritzer schon skeptisch: „Den muss ich erst mal sehen“, meinte er am Tag vor dem Bayernliga-Hit. Sein Kollege Willi Bierofka (Vater des aktuellen 1860-Trainers Daniel Bierofka) wurde noch deutlicher: „Das ist ein reiner Werbegag von Frank Fleschenberg. Der kann vielleicht andere für blöd verkaufen. Mich aber sicher nicht.“

Der „Fall Schatzschneider“ – da war mal wieder wie so oft in Starnberg viel Rauch um Nichts. Der Stürmer wurde nie in der Kreisstadt gesichtet, machte kein einziges Spiel für die SpVgg. Von wegen Freigabe: „Durch eine interne Vereinbarung war Hannover gezwungen, den Spieler an Graz zurückzugeben. Damit musste er von einem ausländischen Verein freigegeben werden, was automatisch eine dreimonatige Sperre nach sich zieht“, erklärte Fleschenberg leicht zerknirscht. „Schatz-Suche“ damit beendet: „Das Kapitel ist abgeschlossen. Wir brauchen keinen Mann, der ein halbes Jahr nicht mehr gespielt hat.“ So zerschlug sich auch die Verpflichtung des ehemaligen Berliners Thomas Remark (zuletzt Wettingen/Schweiz), den der Manager ebenfalls auf der Wunschliste hatte.

Am 3. Oktober 1989, auf den Tag genau vier Monate nach dem Aufstieg in die damals dritthöchste deutsche Spielklasse lief im Grünwalder Stadion vor über 4000 Zuschauern dennoch ein „Neuzugang“ im SpVgg-Dress auf. Trainer Ritzer war erfolgreicher als Fleschenberg: Er schaffte es, Mittelfeldspieler Karl-Heinz Baumgartl zum Comeback zu überreden. Mit ihm sollten die Starnberger gegen 1860 den bis dahin „größten Erfolg der Vereinsgeschichte“ (Kress) feiern. Durch einen Treffer von Peter Weiser in der 88. Minute gewann die SpVgg 1:0.